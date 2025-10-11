В субботу, 11 октября, сборная Латвии примет сборную Андорры в рамках 7-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

25' Желтая карточка показана Джоэлю Гиллену, срубил он Гутковского.

24' Очередная не спешная позиционная атака сборной Латвии развивается в центре поля.

22' Примерно одинаковое количество времени команды владеют мячом, поочередно проводя позиционные атаки.

19' «Без ворот» пока проходит игра, угроз почти не возникает.

16' Пробовал убежать к воротам Андорры Владислав Гутковский, но настиг его защитник гостей Кристиан Гарсия, не позволив нанести удар.

14' Отодвинули игру от своих ворот футболисты сборной Андорры, в центе поля они с мячом.

Статистика матча 45 Владение мячом 55 2 Офсайды 0 0 Фолы 3

12' Позиционная атака сборной Латвии, контролируют мяч хозяева на половине поля Андорры.

11' Завязывается борьба в середине поля за инициативу, не намерены гости просто так её отдавать.

08' Темп игры пока не высокий, присматриваются команды друг к другу.

06' Налаживают контроль над мячом хозяева, пока сборная Латвии на своей половине поля перепасовывается.

04' Позиционная атака Андорры, приближаются гости с владением мяча к штрафной Латвии.

02' Контролирует мяч сборная Андорры, пока на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Андорры.

До матча

15:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

15:50 Главным арбитром матча будет Георгий Кабаков из Болгарии.

15:40 Матч пройдет на стадионе «Даугава» в Риге, вмещающем 10 461 зрителя.

Стартовые составы команд

Латвия: Звиедрис, Юрковскис, Черномордый, Балодис, Савалниекс, Цыганик, Зеленков, Савельев, Варслава, Гутковский, Шитс.

Андорра: Альварес, Оливейра, Гарсия, Льовера, Сан Николас, Борра, Валес, Гиллен, Сервос, Родриго, Росас.

Латвия

Латвия после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе, набрав четыре очка. Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Албания) и третьей Сербии, а также на четыре пункта опережает нынешнего соперника. В своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах с результатом 0:1 потерпела поражение от Албании. Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь уже на своей арене был слабее Сербии (0:1).

В пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Латвия ни разу не выиграла. Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Дарио Шитс и Антонийс Черномордийс — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Андорра

Андорра после пяти матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе без очков в активе. Команда на восемь очков отстает от второй Албании, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на четыре балла от нынешнего соперника. В своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах с результатом 0:0 разошлась мировой с Эстонией. Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум пиренейский коллектив остался без очков, когда снова-таки на чужой арене проиграл Англии (0:2).

В восьми последних поединках, семь из которых были официальными, а один — контрольным, Андорра проиграла шесть раз при двух поражениях. Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля. Команда до сих пор не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Личные встречи

Последний матч между командами состоялся в марте нынешнего года, в рамках отбора на ЧМ-2026 в Андорре латыши победили со счетом 1:0. За всю историю команды сыграли 12 матчей, в 8 играх победила Латвия, еще 4 матча завершились вничью.

