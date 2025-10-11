11 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Латвия и Андорра. Начало встречи — в 16:00 мск.
Латвия
Турнирное положение: Латвия после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе, набрав четыре очка.
Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Албания) и третьей Сербии, а также на четыре пункта опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах с результатом 0:1 потерпела поражение от Албании.
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь уже на своей арене был слабее Сербии (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Латвия ни разу не выиграла.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Дарио Шитс и Антонийс Черномордийс — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Андорра
Турнирное положение: Андорра после пяти матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе без очков в активе.
Команда на восемь очков отстает от второй Албании, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на четыре балла от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах с результатом 0:0 разошлась мировой с Эстонией.
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум пиренейский коллектив остался без очков, когда снова-таки на чужой арене проиграл Англии (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, а один — контрольным, Андорра проиграла шесть раз при двух поражениях.
Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Команда до сих пор не забивала в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Латвии забивали меньше 1,5 голов
- в пяти последних матчах Латвия не выиграла
- в пяти из шести последних матчей Андорра не забивала и пропускала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Латвия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 3.60, успех Андорры — в 8.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.42.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли и не забили. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
И хотя в пяти последних матчах хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе, и при этом принимают его на своем поле.
Ставка: «сухая» победа Латвии за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.40