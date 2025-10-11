прогноз (к. 2.05) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 11 октября 2025 года

11 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Латвия и Андорра. Начало встречи — в 16:00 мск.

Латвия

Турнирное положение: Латвия после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе, набрав четыре очка.

Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Албания) и третьей Сербии, а также на четыре пункта опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах с результатом 0:1 потерпела поражение от Албании.

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь уже на своей арене был слабее Сербии (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Латвия ни разу не выиграла.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Дарио Шитс и Антонийс Черномордийс — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Андорра

Турнирное положение: Андорра после пяти матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе без очков в активе.

Команда на восемь очков отстает от второй Албании, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на четыре балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах с результатом 0:0 разошлась мировой с Эстонией.

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум пиренейский коллектив остался без очков, когда снова-таки на чужой арене проиграл Англии (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, а один — контрольным, Андорра проиграла шесть раз при двух поражениях.

Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда до сих пор не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Латвии забивали меньше 1,5 голов

в пяти последних матчах Латвия не выиграла

в пяти из шести последних матчей Андорра не забивала и пропускала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Латвия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 3.60, успех Андорры — в 8.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.42.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли и не забили. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

И хотя в пяти последних матчах хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе, и при этом принимают его на своем поле.

2.05 «Сухая» победа Латвии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Латвия — Андорра принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «сухая» победа Латвии за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

2.45 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Латвия — Андорра позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.40