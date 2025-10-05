Нападающий «Реала» Винисиус высказался о победе своей команды в матче 8-го тура испанской Примеры против «Вильярреала» (3:1).

Винисиус — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Очень сложный матч, это команда, которая играет действительно хорошо. Очень рад победе здесь, на "Сантьяго Бернабеу", и тому, что смог провести отличный матч.

Я сыграл очень хорошо и хочу продолжать в том же духе — сохранять эту уверенность и становиться все лучше. Болельщики — это все для нас. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Примеру.

После паузы нас ждут важные матчи, и нам нужна уверенность. Будем молиться, чтобы никто не получил травму в сборной», — сказал Винисиус As.

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе.

Винисиус провел 8 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.