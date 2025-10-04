«Реал» одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча

В составе «сливочных» дублем отметился Винисиус, который забил свои голы на 47-й и 69-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Килиан Мбаппе на 81-й минуте.

Единственный гол у «Вильярреала» забил Жорж Микаутадзе на 73-й минуте.

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Вильярреал» — на 3-й позиции (16 баллов).