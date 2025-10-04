прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.87

4 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги сыграют «Реал» и «Вильярреал». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 18 баллов в активе и традиционно находится среди лидеров чемпионата.

Команда занимает вторую позицию в таблице Ла Лиги с отставанием в один пункт от лидера «Барселоны», а также с отрывом в два очка от нынешнего соперника, который находится на третьем месте.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов мадридский коллектив на выездной арене одержал победу над «Кайратом» (5:0).

Перед этим в седьмом туре чемпионата Испании королевский клуб остался без очков и лишился лидерства, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Атлетико» (2:5).

Не сыграют: травмированы — Александер-Арнольд, Карвахаль, Менди и Рюдигер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, девять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Реал» выиграл девять раз при одном поражении.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля, правда, не стоит списывать и силу их оппонента.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и Ла Лиги с восемью голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после семи поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 16 баллов в активе и находится среди лидеров.

Команда занимает третью позицию и на три очка отстает от лидирующей «Барселоны», а также на два пункта от нынешнего соперника, который идет вторым, тогда как четвертый «Эльче» отстает на три балла.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов левантийский клуб на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

Перед этим в седьмом туре испанского первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Атлетиком» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Кабанес, Логан Коста, Фойт, Камбвала и Жерар Морено, вызван в молодежную сборную — Наварро, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Реала» забивали больше 4,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Вильярреал» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.10, выигрыш «Вильярреала» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.85.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом оба данных сценария были реализованы и в пяти из семи последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Реала».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.02