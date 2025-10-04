«Реал» Мадрид

В субботу, 4 октября, мадридский «Реал» примет «Вильярреал» в рамках 8-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

45+1' Перерыв. Сконцентрировавшись на обороне получилось у «Вильярреала» выстоять в первом тайме, а так же был шанс забить, когда Олувасейи убежал один на один с Куртуа, но бельгийский вратарь «Реал» выручил.

45+1' Желтая карточка показана Франко Мастантуоно.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Франко Мастантуоно сместившись с правого фланга атаки «Реала»пробил с левой ноги, мяч близко со штангой пролетел.

43' Удар Винисиуса из-за пределов штрафной «Вильярреала», мяч в защитника гостей попав до ворот не долетел.

43' Стали проходить у «Вильярреала» быстрые атаки, заигрываются порой хозяева на чужой половине поля.

41' Тани Олувасейи убежал один на один с Куртуа, спас хозяев вратарь «Реала».

40' Очень плотно в обороне действуют игроки «Вильярреала», не просто создавать угрозы воротам гостей.

37' Пробил Гюлер со штрафного, мяч в стенку попав обратно к турецкому полузащитнику отскочил, пробил сходу игрок «Реала», но промахнулся.

36' Попал мяч в руку Гейе у края штрафной площади «Вильярреала», перспективный штрафной для «Реала».

35' Не высокий тем игры пока.

33' Желтая карточка показана Орельену Тчуамени, за срыв атаки.

31' Опустился «Реал» к своим воротам, «Вильярреал» в позиционной атаке.

30' Удар Томаса Парти из-за пределов штрафной «Реала», мяч в одного из защитников хозяев попав до ворот не долетел.

29' Очередная позиционная атака «Реала», хозяева поля с мячом 71 процент времени.

27' Удар головой из пределов штрафной «Вильярреала» нанес Тчуамени, бил он с сопротивлением от защитников гостей и промахнулся.

25' Все ближе к воротам «Вильярреала» подбираются хозяева, все сложнее обороняться гостям.

22' Удар Мастантуоно из пределов штрафной «Вильярреала» из убойной позиции, заблокировал защитник гостей Вейга.

22' Орельен Тчуамени головой пробил из пределов штрафной «Вильярреала» после выверенной подачи Винисиуса, мяч очень близко со штангой пролетел.

21' Желтая карточка показана Сантьяго Моуриньо.

20' Удар Мбаппе с края штрафной «Вильярреала» в падении не оказался опасным, вратарь спокойно поймал мяч.

20' Удал Олувасейи с большого расстояния по воротам «Реала», мяч сильно выше ворот полетел.

18' «Реал» включился в прессинг, мяч отобрали игроки хозяев, но вновь в позиционную атаку перешли мадридцы.

16' Мяч контролируют игроки «Вильярреала», потихоньку развивают они свою позиционную атаку.

15' Включились в прессинг игроки «Вильярреала», затрудняя начало атаки «Реала».

12' Желтая карточка показана Серхи Кардоне, за срыв атаки, руками вцепился он в убегающего Мастантуоно.

10' Вновь «Реал» принялся за розыгрыш мяча, ищя возможность обострения.

07' Удар Арды Гюлера с края штрафной «Вильярреала», мяч выше перекладины полетел.

06' Зацепились за мяч игроки «Вильярреала» и перешли с ним на половину поля «Реала», пока до угроз воротам дело не доходит.

05' Позиционная атака «Реала», сконцентрированы на оборонительных взаимодействиях игроки «Вильярреала».

03' Сразу придавили к воротам гостей игроки «Реала», но темп пока не самый высокий.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Вильярреала».

До матча

21:58 Команды на поле, скоро матч начнется!

21:53 В Мадриде ясно, осадков не ожидается, на термометре 26 градусов.

21:46 Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, вмещающем 85 454 зрителей.

21:33 Главным арбитром матча будет Гильермо Куадра Фернандес.

Стартовые составы команд

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Хёйсен, Фернандес, Тчуамени, Себальос, Вальверде, Мастантуоно, Гюлер, Винисиус, Мбаппе.

«Вильярреал»: Тенас, Моуриньо, Марин, Вейга, Кардона, Бьюкенен, Гейе, Парти, Комесанья, Молейро, Олувасейи.

«Реал» Мадрид

«Реал» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 18 баллов в активе и традиционно находится среди лидеров чемпионата. Команда занимает вторую позицию в таблице Ла Лиги с отставанием в один пункт от лидера «Барселоны», а также с отрывом в два очка от нынешнего соперника, который находится на третьем месте. В своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов мадридский коллектив на выездной арене одержал победу над «Кайратом» (5:0). Перед этим в седьмом туре чемпионата Испании королевский клуб остался без очков и лишился лидерства, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Атлетико» (2:5).

В 10-ти последних поединках, девять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Реал» выиграл девять раз при одном поражении. Это сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля, правда, не стоит списывать и силу их оппонента. Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и Ла Лиги с восемью голами. Травмированы — Александер-Арнольд, Карвахаль, Менди и Рюдигер, дисквалифицированных игроков нет.

«Вильярреал»

«Вильярреал» после семи поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 16 баллов в активе и находится среди лидеров. Команда занимает третью позицию и на три очка отстает от лидирующей «Барселоны», а также на два пункта от нынешнего соперника, который идет вторым, тогда как четвертый «Эльче» отстает на три балла. В своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов левантийский клуб на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2). Перед этим в седьмом туре испанского первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Атлетиком» с результатом 1:0.

В четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей. Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами. Травмированы — Кабанес, Логан Коста, Фойт, Камбвала и Жерар Морено, вызван в молодежную сборную — Наварро, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Ла Лиги. Оба раза победил «Реал», дома 2:0, на выезде 2:1.

За всю историю команды сыграли 53 матча. В 30 победил «Реал», в 6 «Вильярреал», оставшиеся 17 игр завершились вничью.

