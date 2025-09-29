Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 года

Похоже, время Бернарду Силвы плавно подходит к своему завершению и велика вероятность, что он покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Португальский хавбек вступил в переговоры с клубами из Ближнего Востока. Велика вероятность, что Силва покинет команду после завершения текущего сезона, когда его контракт с «горожанами» завершится.

Уже с января полузащитник сможет официально общаться с потенциальными работодателями на предмет своего перехода. Известно, что в 2024 году саудовский «Аль-Хиляль» предлагал португальцу контракт с еженедельным окладом более 500 тысяч фунтов, что значительно выше его оклада в «Ман Сити».

Тогда Бернарду Силва и его окружение ответило отказом. Сейчас по данным издания TalkSPORT, интерес к полузащитнику проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия», готовые платить примерно столько же.

Бернарду Силва globallookpress.com

Бернарду Силва проводит девятый сезон в составе «Манчестер Сити». Также он выступал за «Монако» и «Бенфику». Сейчас игрок оценивается в 38 млн евро. На счету Силвы 103 матча в составе сборной Португалии и 14 забитых мячей.

Наш прогноз: время Бернарду Силвы в «Ман Сити» подошло к концу.

Мануэль Аканджи

«Манчестер Сити», защитник, 30 лет

Швейцарский защитник Мануэль Аканджи этот сезон проводит на правах аренды за итальянский «Интер», который имеет право выкупить трансфер игрока в любой момент при выполнении определенных условиях.

Если на старте сезона Аканджи находился в запасе, а затем став играть, допускал немало ошибок, то теперь он освоился в стане нерадзурри и с каждым матчем действует все более уверенно.

Довольны им и в «Интере», поэтому планируют выкупить его трансфер в ближайшее время, а не затягивать до конца сезона, сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, за трансфер Аканджи необходимо будет заплатить 15 млн евро. На портале Transfermarkt защитника оценивают в 28 млн евро.

Мануэль Аканджи globallookpress.com

В этом сезоне за «Интер» во всех турнирах швейцарец сыграл 7 матчей и сделал одну голевую передачу. Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Базель» и «Винтертур».

Наш прогноз: «Интер» выкупит трансфер швейцарца, в Италии ценят возрастных защитников.

Карим Бензема

«Аль-Иттихад», нападающий, 37 лет

Нападающий Карим Бензема по-прежнему в большом порядке, но только теперь радует своим мастерством не европейских, а азиатских поклонников футбола.

С лета 2023 года 37-летний француз выступает за саудовский «Аль-Иттихад», но существует вероятность его возвращения в один из клубов Старого Света, сообщает газета Marca.

Еще более эти разговоры усилились после назначения на пост главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью. Подлил масла в разговоры и сам Особенный, который во всеуслышание заявил о желании пригласить в лиссабонскую команду Бензема и даже успел переговорить с ним на предмет перехода.

По данным источника, сам нападающий серьезно обдумывает возможность возвращения на Старый континент, однако, скорее всего, останется в саудовском клубе до 2027 года, где он является несомненным лидером и неплохо зарабатывает на безбедную старость.

Карим Бензема globallookpress.com

В этом сезоне Бензема сыграл 3 матча за «Аль-Иттихад» и забил 3 мяча. Под руководством Моуринью француз провел несколько успешных сезонов в составе мадридского «Реала».

Наш прогноз: Бензема продолжит играть в Саудовской Аравии, а Моуринью найдет себе другого форварда.

Душан Влахович

«Ювентус», нападающий, 25 лет

В этом сезоне Душан Влахович в условиях жесткой конкуренции в «Ювентусе» снова напомнил о себе, как о грозном и забивном форварде, и смог завоевать в последних матчах место в основном составе.

Тем не менее, «старая синьора» собирается продать сербского форварда в зимнее трансферное окно.

Причиной этого является завершение контракта Влаховича летом 2026 года и нежелание его пролонгировать на чуть более выгодных, чем сейчас условиях. Окружение Влаховича настаивает на почти двукратном увеличении зарплаты, на что не может пойти «Ювентус».

Поэтому туринский клуб надеется получить хоть какую-то компенсацию за игрока и сэкономить на его зарплате в оставшиеся полгода, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Душан Влахович globallookpress.com

Сейчас к нему проявляют интерес несколько команд АПЛ, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые последние два года мечтают заполучить Влаховича, но их отпугивала цена, установленная «Ювентусом». Теперь же трансфер по скидке вполне реален, а зарплату английские клубы потянут. В этом сезоне 25-летний серб сыграл за «старую синьору» 9 матчей, забил 6 мячей и сделал один ассист.

Наш прогноз: «Ювентус» продаст серба зимой, чтобы хоть немного заработать.

Серу Гирасси

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 29 лет

Всего за несколько сезонов Серу Гирасси превратился из особо никому известного нападающего в сильного и результативного игрока, устремившись вверх по карьерной футбольной лестнице.

К 26 годам он сменил массу клубов и нигде особо себя не проявил, но все изменил переход в «Штутгарт» на правах аренды летом 2022 года. В составе швабов Гирасси под руководством Себастьяна Хенесса стал одним из лучших форвардом Бундеслиги, был выкуплен немецким клубом, а затем продан с хорошим «наваром» в дортмундскую «Боруссию».

Там он тоже не затерялся и продолжил забивать, существенно увеличивая свою стоимость. Сейчас 29-летний гвинеец оценивается уже в 45 млн евро. В этом сезоне у него в Бундеслиге 4 гола в 4 играх.

Неудивительно, что на него теперь смотрят более статусные клубы. Одним из претендентов на Гирасси является «Барселона», готовая приобрести его летом 2026 года, сообщает Goal ссылаясь на Bild.

Серу Гирасси globallookpress.com

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассматривает 29-летнего футболиста в качестве одного из кандидатов на замены Роберту Левандовскому, при этом немецкий клуб хочет получить за Гирасси около 100 млн евро. Президент «Барсы» Жоан Лапорта предпочитает подписать более статусного нападающего, чем гвинеец.

Наш прогноз: Гирасси вряд ли потянет уровень «Барселоны», каталонцы найдут себе более сильного форварда.

Сергей Милинкович-Савич

«Аль-Хиляль», полузащитник, 30 лет

Туринский «Ювентус» хочет усилить среднюю линию топовым футболистом и нашел такого кандидата в Саудовской Аравии, сообщает издание Tuttosport.

Речь идет о сербском полузащитнике Сергее Милинковиче-Савиче, выступающим последние два сезона в «Аль-Хиляле».

30-летний полузащитник недавно заявил, что хочет снова вернуться в Европу и готов рассмотреть предложение от «Ювентуса», который им активно интересовался еще во время выступления в «Лацио».

В саудовском клубе Милинкович-Савич сыграл 101 матча, забил 29 голов и сделал 25 результативных передач.

Сергей Милинкович-Савич (слева) globallookpress.com

Также в шорт-листе «старой синьоры» находится Мортен Юльманн, играющий за лиссабонский «Спортинг». Датчанин имеет опыт выступления в Серии А за «Лечче» (2021-2023).

Наш прогноз: возвращение в Серию А станет отличным вариантом для сербского хава.

Майк Меньян

«Милан», вратарь, 30 лет

«Манчестер Юнайтед» снова проявляет интерес к голкиперу «Милана» Майку Меньяну, сообщает Talksport.

Летом 2025 года манкунианцы за хорошие деньги подписали 23-летнего Сенне Ламменса из бельгийского «Антверпена», но пока он является резервистом.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим снова капризничает и считает, что пост первого номера в клубе должен занимать более опытный вратарь, настаивая на покупке Меньяна.

Также претендентом на 30-летнего француза является «Челси», который уже делал предложение «Милану» в летнее трансферное окно в 25 млн фунтов, но получил отказ.

Майк Меньян globallookpress.com

Контракт Меньяна истекает летом 2026 года, и он пока не может договориться с россонери о его продлении. Но хороший старт «Милана» в Серии А и вера в него со стороны Аллегри могут дать толчок к новому соглашению.

Наш прогноз: зачем Меньяну аутсайдер АПЛ и разве «Милан» менее великий клуб? Там при Аллегри все будет хорошо.