«Штутгарт» сбил «Санкт-Паули» с ритма: Василь не спас команду от первого поражения в сезоне

В домашнем матче «Штутгарт» уверенно разобрался с «Санкт-Паули» (2:0), добыв вторую победу в сезоне и приблизившись к верхней части таблицы. Для гостей же это поражение стало первым в чемпионате, и оно болезненно подчеркнуло: без энергии и концентрации удержаться в группе лидеров невозможно.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Санкт-Паули 2:0 Голы: 1:0 Эрмедин Демирович (43'), 2:0 Билаль эль-Ханнус (50') Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт (Рамон Хендрикс, 84'), Финн Ельч, Чема Андрес (Атакан Каразор, 90'), Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус, Джейми Левелинг (Николас Нартей, 90'), Тьягу Томаш (Крис Фюрих, 73'), Эрмедин Демирович (Бадредин Буанани, 84') Санкт-Паули: Никола Васильев, Манолис Салиакас (Аркадиуш Пырка, 82'), Адам Дзвигала (Ларс Рицка, 82'), Хауке Валь, Матиас Перейра Лаж (Мартин Каарс, 62'), Данель Синани (Коннор Меткалф, 75'), Джоэл Чима Фудзит, Джеймс Сэндс, Эрик Смит, Андреа Унтонджи (Оладапо Афолаян, 62'), Louis Oppie Предупреждения: Джеймс Сэндс (40'), Оладапо Афолаян (67')

Игра стартовала с мощного давления хозяев. Уже на 4-й минуте трибуны взорвались — Демирович замкнул подачу Штиллера, но радость мгновенно погасил поднятый флажок: офсайд. И это стало лишь прологом к первой драме вечера.

Штутгарт — Санкт-Паули globallookpress.com

Через двадцать минут Тиягу Томаш ворвался в штрафную и вынудил защитника «Санкт-Паули» сфолить. Пенальти — идеальный шанс для Штиллера. Но Василь в очередной раз показал, почему его называют мастером одиннадцатиметровых: шестой сейв из семи в Бундеслиге! И не успели фанаты перевести дух, как кипер гостей снова выручил, отбив удар Штиллера в чистом выходе 1 на 1. Казалось, что именно Василь способен в одиночку удержать команду на плаву.

Но перед самым перерывом настал момент, который определил тон всему матчу. Джейми Левелинг протиснулся по флангу и аккуратно прострелил в центр штрафной. Там капитан Демирович сделал всё сам: принял мяч, обманул сразу двух защитников и изящным движением отправил его в сетку. 1:0 — и «МХП Арена» превратилась в бурлящий котёл.

Эрмедин Демирович globallookpress.com

«Мы хотели показать энергию и характер. В такие моменты понимаешь, на что способен», — признался после матча босниец, явно наслаждавшийся своей ролью лидера.

Ханнусс снимает вопросы

Вторая половина началась так, как мечтал Себастьян Хёнес. Сразу после вброса аута «Штутгарт» перехватил мяч, комбинация через Демировича вывела Эль-Ханнуса на удар, и марокканец хладнокровно пробил в дальний угол. 2:0 — и надежд на камбек было всё меньше.

Билал Эль-Ханнус globallookpress.com

«Санкт-Паули» попытался ответить: сначала Оппи мощно зарядил в перекладину, затем Афолайян имел шанс сократить отставание, но Нюбель действовал безупречно. Даже в минуты давления гостей у хозяев не возникало паники. Оборона во главе с Шабо и Ельчем гасила атаки, а вперёд команда всё равно шла смело, заставляя соперника оглядываться.

Контраст энергии

После финального свистка на табло горели 2:0, но цифры не передавали контраста на поле. «Штутгарт» выглядел заряженным, динамичным, готовым идти до конца. «Санкт-Паули» же проиграл именно в «базисе», как признал капитан Хауке Валь: команда не показала ни привычной смелости, ни плотной игры в центре, из-за чего соперник контролировал ритм.

Игроки Штутгарта с фанатами после матча globallookpress.com

Победа подняла «Штутгарт» на седьмое место и подарила уверенность перед стартом в Лиге Европы против «Сельты». Для Хёнеса это не просто три очка, а сигнал: его команда способна включать нужные обороты по желанию, а не вынужденно.

А вот «Санкт-Паули» ждёт серьёзное испытание — матч против «Байера». Если команда не вернёт свою энергетику и агрессию, первая осечка может быстро перерасти в затяжной спад.