«Милан» сделал громкую заявку на длинную дистанцию сезона Серии А: команда Массимилиано Аллегри повела 2:0, осталась вдесятером, пережила штурм с перекладиной в добавленное время — и всё равно дожала «Наполи» Антонио Конте. Матч дал важные сюжетные отметки: Пулишич — главный мотор миланской команды, «россонери» укрепляют лидерство, а у неаполитанцев — первый серьёзный сбой в чемпионате.

Результат матча Милан Милан 2:1 Наполи Неаполь 1:0 Алексис Салемакерс 3' 2:0 Кристиан Пулишич 31' 2:1 Кевин Де Брёйне 60' пен. Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори ( Кони де Винтер 80' ), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 69' ), Первис Эступинан, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана ( Рубен Лофтус-Чик 80' ), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич ( Давиде Бартезаги 59' ), Сантьяго Хименес ( Рафаэл Леау 69' ) Наполи: Алекс Мерет, Мигель Гутьеррес, Жуан Жесус, Лука Марьянуччи, Джованни Ди Лоренцо, Кевин Де Брёйне ( Давид Нерес 73' ), Скотт МакТоминай ( Лоренцо Лукка 73' ), Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка ( Билли Гилмор 90' ), Расмус Хёйлунн ( Элиф Элмас 73' ), Маттео Политано ( Ноа Ланг 78' ) Жёлтая карточка: Адриен Рабьо 90+1' (Милан) Красная карточка: Первис Эступинан 57' (Милан)

Статистика матча 3 Удары в створ 7 2 Удары мимо 6 36 Владение мячом 64 1 Угловые удары 7 1 Офсайды 0 7 Фолы 7

Стадион ещё не успел выдохнуть после гимна, а на табло — 1:0. На 3-й минуте Кристиан Пулишич принял мяч на своей половине, разорвал фланг, оттолкнул дебютанта Луку Мариануччи и покатил в пустую зону — Алексис Салемакерс замкнул в касание. Самый быстрый гол «Милана» в Серии А с 2024-го — и уже нервный тик у обороны гостей.

Алексис Салемакерс globallookpress.com

Пока «Наполи» собирал себя из коротких розыгрышей и длинных владений, Пулишич продолжал сверкать. Сначала вывел Юссуфа Фофана под удар — выше перекладины. А на 31-й минуте Страхинья Павлович продавил левую бровку, откатил, Фофана оставил под удар американцу — и мгновенный выстрел Пулишича застал Алекса Мерета врасплох: 2:0. У Конте и так была экспериментальная линия сзади (без Спинаццолы, Оливеры, Рахмани и Буонджорно), а тут ещё фланг горел с первого тайма.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

При этом «Наполи» не развалился. Майк Меньян за десять секунд сделал два спасения — потащил дальний выстрел Мактоминея и удар Гутьерреса в дальний угол. Ди Лоренцо после передачи де Брёйне проверил вратаря акробатическим ударом, а Ангисса промахнулся из отличной позиции после навеса Политано. «Милан» выглядел зрелее и прагматичнее, но игра не была однообразной.

ВАР-поворот: пенальти, красная и длинный финал

Перелом — в начале второй половины. В густой суматохе вратарской Первис Эступиньян схватил Джованни Ди Лоренцо, не пытаясь играть в мяч.

Удаление Эступиньяна globallookpress.com

Жёлтая превратилась в красную после посмотра ВАР, а Кевин де Брёйне спокойно развёл Меньяна и мяч по разным углам — 2:1 после часа игра, а у «Милана» минус один на поле.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Дальше — те полчаса, которые любая команда-претендент обязана выстоять, если всерьёз хочет говорить о титуле. «Наполи» вжал хозяев в штрафную, Конте задвинул линию давления к чужой трети, усилил фланги. Ноа Ланг сместился под правую — Меньян забрал, Давид Нерес закрутил с рикошетом в угол — мяч лизнул каркас. «Сан-Сиро» вместе с Аллегри считал секунды и аплодировал каждому подкату и выигранному единоборству.

Возвращение Рафаэла Леау добавило пространства для контррывков — один из них португалец успешно запорол, но сам факт: даже вдесятером «Милан» находил передышки, чтобы не просто отбиваться, а вытягивать время на чужой половине. В концовке Нерес снова заходил на удар в дальний — и опять Меньян на месте. Финальный свисток — как выдох после марафона.

«Милан» — «Наполи» globallookpress.com

Тактика и детали матча

Аллегри получил ровно тот сценарий, под который готов «Милае»: быстрый гол ¬– средний блок с агрессивными выходами — второй мяч из позиционной атаки. После удаления — мгновенный переход на компактную 4-4-1, отказ от высокого пресса и ставка на дисциплину без мяча. Да, иногда с откатом на линию вратарской, но без паники и лишних фолов у своей штрафной.

Конте, наоборот, вынужден был сочетать: высокий пресс (который «Милан» частично резал длинной на Хименеса), давление через фланги (Политано/Ланг против уставшего края) и дальний удар как план «С». По качеству моментов гости выросли после 60-й, но не добрали последнего касания — где-то выручал Меньян, где-то перекладина.

Майк Меньян и Первис Эступиньян globallookpress.com

Для «Милана» — пятая подряд победа во всех турнирах, статус единоличного лидера и важнейший психологический подъём: умение выигрывать не «красиво», а «правильно». Возвращение Леау даёт объём на ближайший игровой цикл, а форма Пулишича — бонус, который нельзя переоценить.

Для «Наполи» — первая осечка в лиге, но не провал по содержанию. Команда создала достаточно, чтобы увезти ничью, и Конте не зря заявлял, что команда «слишком много пропускает» — именно стартовые провалы и несыгранность обороны сделали задачу почти непосильной. При этом реакция после 0:2 в большинстве — сигнал: потенциал давления есть, остаётся шлифовать завершение и стандарты.