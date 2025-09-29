Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Милан» сделал громкую заявку на длинную дистанцию сезона Серии А: команда Массимилиано Аллегри повела 2:0, осталась вдесятером, пережила штурм с перекладиной в добавленное время — и всё равно дожала «Наполи» Антонио Конте. Матч дал важные сюжетные отметки: Пулишич — главный мотор миланской команды, «россонери» укрепляют лидерство, а у неаполитанцев — первый серьёзный сбой в чемпионате.

Результат матча

МиланМиланМилан2:1НаполиНаполиНеаполь
1:0 Алексис Салемакерс 3' 2:0 Кристиан Пулишич 31' 2:1 Кевин Де Брёйне 60' пен.
Милан:  Мик Меньян,  Фикайо Томори (Кони де Винтер 80'),  Страхиня Павлович,  Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 69'),  Первис Эступинан,  Маттео Габбиа,  Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик 80'),  Лука Модрич,  Адриен Рабьо,  Кристиан Пулишич (Давиде Бартезаги 59'),  Сантьяго Хименес (Рафаэл Леау 69')
Наполи:  Алекс Мерет,  Мигель Гутьеррес,  Жуан Жесус,  Лука Марьянуччи,  Джованни Ди Лоренцо,  Кевин Де Брёйне (Давид Нерес 73'),  Скотт МакТоминай (Лоренцо Лукка 73'),  Андре Франк Замбо Ангисса,  Станислав Лоботка (Билли Гилмор 90'),  Расмус Хёйлунн (Элиф Элмас 73'),  Маттео Политано (Ноа Ланг 78')
Жёлтая карточка:  Адриен Рабьо 90+1' (Милан)
Красная карточка:  Первис Эступинан 57' (Милан)

Стадион ещё не успел выдохнуть после гимна, а на табло — 1:0.  На 3-й минуте Кристиан Пулишич принял мяч на своей половине, разорвал фланг, оттолкнул дебютанта Луку Мариануччи и покатил в пустую зону — Алексис Салемакерс замкнул в касание.  Самый быстрый гол «Милана» в Серии А с 2024-го — и уже нервный тик у обороны гостей.

Алексис Салемакерс
Алексис Салемакерс globallookpress.com

Пока «Наполи» собирал себя из коротких розыгрышей и длинных владений, Пулишич продолжал сверкать.  Сначала вывел Юссуфа Фофана под удар — выше перекладины.  А на 31-й минуте Страхинья Павлович продавил левую бровку, откатил, Фофана оставил под удар американцу — и мгновенный выстрел Пулишича застал Алекса Мерета врасплох: 2:0.  У Конте и так была экспериментальная линия сзади (без Спинаццолы, Оливеры, Рахмани и Буонджорно), а тут ещё фланг горел с первого тайма.

Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич globallookpress.com

При этом «Наполи» не развалился.  Майк Меньян за десять секунд сделал два спасения — потащил дальний выстрел Мактоминея и удар Гутьерреса в дальний угол.  Ди Лоренцо после передачи де Брёйне проверил вратаря акробатическим ударом, а Ангисса промахнулся из отличной позиции после навеса Политано.  «Милан» выглядел зрелее и прагматичнее, но игра не была однообразной.

ВАР-поворот: пенальти, красная и длинный финал

Перелом — в начале второй половины.  В густой суматохе вратарской Первис Эступиньян схватил Джованни Ди Лоренцо, не пытаясь играть в мяч.

Удаление Эступиньяна
Удаление Эступиньяна globallookpress.com

Жёлтая превратилась в красную после посмотра ВАР, а Кевин де Брёйне спокойно развёл Меньяна и мяч по разным углам — 2:1 после часа игра, а у «Милана» минус один на поле.

Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Дальше — те полчаса, которые любая команда-претендент обязана выстоять, если всерьёз хочет говорить о титуле.  «Наполи» вжал хозяев в штрафную, Конте задвинул линию давления к чужой трети, усилил фланги.  Ноа Ланг сместился под правую — Меньян забрал, Давид Нерес закрутил с рикошетом в угол — мяч лизнул каркас.  «Сан-Сиро» вместе с Аллегри считал секунды и аплодировал каждому подкату и выигранному единоборству.

Возвращение Рафаэла Леау добавило пространства для контррывков — один из них португалец успешно запорол, но сам факт: даже вдесятером «Милан» находил передышки, чтобы не просто отбиваться, а вытягивать время на чужой половине.  В концовке Нерес снова заходил на удар в дальний — и опять Меньян на месте.  Финальный свисток — как выдох после марафона.

«Милан» — «Наполи»
«Милан» — «Наполи» globallookpress.com

Тактика и детали матча

Аллегри получил ровно тот сценарий, под который готов «Милае»: быстрый гол ¬– средний блок с агрессивными выходами — второй мяч из позиционной атаки.  После удаления — мгновенный переход на компактную 4-4-1, отказ от высокого пресса и ставка на дисциплину без мяча.  Да, иногда с откатом на линию вратарской, но без паники и лишних фолов у своей штрафной.

Конте, наоборот, вынужден был сочетать: высокий пресс (который «Милан» частично резал длинной на Хименеса), давление через фланги (Политано/Ланг против уставшего края) и дальний удар как план «С».  По качеству моментов гости выросли после 60-й, но не добрали последнего касания — где-то выручал Меньян, где-то перекладина.

Майк Меньян и Первис Эступиньян
Майк Меньян и Первис Эступиньян globallookpress.com

Для «Милана» — пятая подряд победа во всех турнирах, статус единоличного лидера и важнейший психологический подъём: умение выигрывать не «красиво», а «правильно».  Возвращение Леау даёт объём на ближайший игровой цикл, а форма Пулишича — бонус, который нельзя переоценить.

Для «Наполи» — первая осечка в лиге, но не провал по содержанию.  Команда создала достаточно, чтобы увезти ничью, и Конте не зря заявлял, что команда «слишком много пропускает» — именно стартовые провалы и несыгранность обороны сделали задачу почти непосильной.  При этом реакция после 0:2 в большинстве — сигнал: потенциал давления есть, остаётся шлифовать завершение и стандарты.