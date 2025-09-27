«Сити» снова напоминал самого себя и разнёс «Бёрнли» за полчаса, хотя к перерыву на табло были тревожное 1:1. Два автогола Максима Эстева, бесконечные рывки Жереми Доку и поздний дубль Эрлинга Холанна оформили крупную победу, которая родилась из фирменной смены скорости и точности в финальной трети.
Без Родри, который пожаловался на боль в колене накануне и не попал в заявку, «Сити» начал активно, но с привычной в таких случаях рыхлостью в опорной зоне. Место дирижёра на мяче занял Нико Гонсалес, и первые опасные эпизоды шли через левый край: Доку врывался, бил — Дубравка парировал, а добивание Фодена с метра отскочило в ворота от несчастного Максима Эстева. Для француза это была лишь первая часть неудачного вечера.
Дальше хозяева продолжали владеть, но потеряли темп, и «Бернли» дождался своего момента: активный Джейдон Энтони замыкал прострел, мяч срикошетил от Рубена Диаша и влетел в сетку — 1:1 незадолго до перерыва. Этот гол и пара резких выходов Лайла Фостера обнажили то, что «Сити» без Родри легче пробить по центру, хотя во втором тайме это уже не имело никакого значения.
Разворот после перерыва
Если в первом тайме «Сити» был больше про контроль, то после отдыха — про прямую, явную угрозу. Снова активен был Доку: одно ускорение, второе, и моментально получилась комбинация в касание. Падая, Холанн кивком сбросил мяч в центр, Матуеш Нуньеш — сегодня правый латераль в гибридной структуре — зарядил с лета под перекладину. Вздох облегчения на «Этихаде» был слышен отчётливо.
Именно Нуньеш вскоре создал эпизод, который надолго запомнит Эстев. Мощный перевод через Фодена, рывок по бровке и низкая подача — Оскар Бобб ткнул мяч в створ, а финальное касание снова оказалось за центральным защитником гостей. Второй автогол Эстева стал следствием того, что «Сити» в привычном стиле «перемолол» правый край «Бернли» ротацией позиций и скоростью с мячом.
Главной головной болью для гостей весь матч оставался Доку — не только из-за дриблинга, но и из-за качества решений. Он стабильно выигрывал в скорости у Уокера, то уходя внутрь, то взрывая бровку, и почти все ключевые эпизоды рождались из его рывков. Первый гол — после его удара. Третий — после прохода и передачи в коридор на Фодена.
Четвёртый гол — идеальный прострел от Доку на Холанна, когда бельгиец в очередной раз ушёл от опеки бывшего игрока «Сити». В играх против «низкого блока», как сам Пеп любит повторять, такие вингеры — золото, и в эту субботу бельгиец обеспечил «Сити» реактивность атак, которой порой не хватало в августе.
Казалось, Эрлинг Холанн останется с одним дежурным голом после финального свистка. Но «Сити» — машина, которая всё равно довезёт концовку до убийственных рывков норвежца. Сначала он замкнул прострел Доку в касание, а в компенсированное время убежал после ошибки Эстева и не оставил шансов Дубравке. Дубль на фоне командного доминирования — стандартная подпись Холанна под крупными победами.
«Сити» сыграл в стиле чемпионского себя
Для «Сити» это пятый матч без поражений и четырнадцатая подряд победа над «Бернли» во всех турнирах, с общим счётом в этой серии 51:3. Куда важнее другое: даже с провисаниями без Родри и неидеальной скоростью обороны команда нашла знакомый высокий темп после часа игры и за 25–30 минут развернула сценарий в односторонний режим. Нуньеш продолжает обживать роль правого защитника-конструктора, Доку держит на себе половину атак, Фоден грамотно склеивает короткие розыгрыши.
«Бернли» Скотта Паркера честно прожил 70 минут матча, имея шанс на очки: боролся до 1:1, имел полушанс Фостера на 1:2, но рухнул под каскадом смен и скоростей, который «Сити» включает на «Этихаде» почти мгновенно. День Эстева превратился в личный кошмар, а возвращение Уокера на «Этихад» подчеркнуло, насколько тяжело держать Доку даже защитнику его уровня. Поражение крупное, но по игре — это история о том, как против фаворита нужно уметь справляться с ударными отрезками. «Бернли» не пережил главный из них.