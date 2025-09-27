«Сити» снова напоминал самого себя и разнёс «Бёрнли» за полчаса, хотя к перерыву на табло были тревожное 1:1. Два автогола Максима Эстева, бесконечные рывки Жереми Доку и поздний дубль Эрлинга Холанна оформили крупную победу, которая родилась из фирменной смены скорости и точности в финальной трети.

Без Родри, который пожаловался на боль в колене накануне и не попал в заявку, «Сити» начал активно, но с привычной в таких случаях рыхлостью в опорной зоне. Место дирижёра на мяче занял Нико Гонсалес, и первые опасные эпизоды шли через левый край: Доку врывался, бил — Дубравка парировал, а добивание Фодена с метра отскочило в ворота от несчастного Максима Эстева. Для француза это была лишь первая часть неудачного вечера.

Максим Эстев globallookpress.com

Дальше хозяева продолжали владеть, но потеряли темп, и «Бернли» дождался своего момента: активный Джейдон Энтони замыкал прострел, мяч срикошетил от Рубена Диаша и влетел в сетку — 1:1 незадолго до перерыва. Этот гол и пара резких выходов Лайла Фостера обнажили то, что «Сити» без Родри легче пробить по центру, хотя во втором тайме это уже не имело никакого значения.

Джейдон Энтони после забитого гола globallookpress.com

Разворот после перерыва

Если в первом тайме «Сити» был больше про контроль, то после отдыха — про прямую, явную угрозу. Снова активен был Доку: одно ускорение, второе, и моментально получилась комбинация в касание. Падая, Холанн кивком сбросил мяч в центр, Матуеш Нуньеш — сегодня правый латераль в гибридной структуре — зарядил с лета под перекладину. Вздох облегчения на «Этихаде» был слышен отчётливо.

Именно Нуньеш вскоре создал эпизод, который надолго запомнит Эстев. Мощный перевод через Фодена, рывок по бровке и низкая подача — Оскар Бобб ткнул мяч в створ, а финальное касание снова оказалось за центральным защитником гостей. Второй автогол Эстева стал следствием того, что «Сити» в привычном стиле «перемолол» правый край «Бернли» ротацией позиций и скоростью с мячом.

Максим Эстев globallookpress.com

Главной головной болью для гостей весь матч оставался Доку — не только из-за дриблинга, но и из-за качества решений. Он стабильно выигрывал в скорости у Уокера, то уходя внутрь, то взрывая бровку, и почти все ключевые эпизоды рождались из его рывков. Первый гол — после его удара. Третий — после прохода и передачи в коридор на Фодена.

Четвёртый гол — идеальный прострел от Доку на Холанна, когда бельгиец в очередной раз ушёл от опеки бывшего игрока «Сити». В играх против «низкого блока», как сам Пеп любит повторять, такие вингеры — золото, и в эту субботу бельгиец обеспечил «Сити» реактивность атак, которой порой не хватало в августе.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Казалось, Эрлинг Холанн останется с одним дежурным голом после финального свистка. Но «Сити» — машина, которая всё равно довезёт концовку до убийственных рывков норвежца. Сначала он замкнул прострел Доку в касание, а в компенсированное время убежал после ошибки Эстева и не оставил шансов Дубравке. Дубль на фоне командного доминирования — стандартная подпись Холанна под крупными победами.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Сити» сыграл в стиле чемпионского себя

Для «Сити» это пятый матч без поражений и четырнадцатая подряд победа над «Бернли» во всех турнирах, с общим счётом в этой серии 51:3. Куда важнее другое: даже с провисаниями без Родри и неидеальной скоростью обороны команда нашла знакомый высокий темп после часа игры и за 25–30 минут развернула сценарий в односторонний режим. Нуньеш продолжает обживать роль правого защитника-конструктора, Доку держит на себе половину атак, Фоден грамотно склеивает короткие розыгрыши.

«Бернли» Скотта Паркера честно прожил 70 минут матча, имея шанс на очки: боролся до 1:1, имел полушанс Фостера на 1:2, но рухнул под каскадом смен и скоростей, который «Сити» включает на «Этихаде» почти мгновенно. День Эстева превратился в личный кошмар, а возвращение Уокера на «Этихад» подчеркнуло, насколько тяжело держать Доку даже защитнику его уровня. Поражение крупное, но по игре — это история о том, как против фаворита нужно уметь справляться с ударными отрезками. «Бернли» не пережил главный из них.