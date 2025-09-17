ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Безумный тайм в Турине: «Ювентус» и «Боруссия» выдали огненную ничью

    Здравый смысл не выпустили на поле после перерыва

    Ллойд Келли празднует четвёртый гол в ворота «Боруссии»
    В Турине шёл обычный европейский вечер — пока кто-то не сорвал пломбу с безумием. Вторая половина превратила аккуратный нулевой матч в фейерверк на восемь мячей: «Юве» трижды отыгрывался, дважды забил в компенсированное, а Душан Влахович за пятнадцать минут успел стать и героем, и распасовщиком для спасительного мяча. Это был тот самый матч Лиги Чемпионов, где все законы отменены до финального свистка.
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Ювентус — Боруссия Д 4:4
    Голы: 0:1 Карим Адейеми (52'), 1:1 Кенан Йылдыз (64'), 1:2 Феликс Нмеча (65'), 2:2 Душан Влахович (68'), 2:3 Ян Коуту (75'), 2:4 Рами Бенсебаини (пенальти) (86'), 3:4 Душан Влахович (90 + 4'), 4:4 Ллойд Келли (90 + 6') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни (Жоау Мариу, 59'), Теун Коопмейнерс (Vasilije Adzic, 69'), Хефрен Тюрам, Джонатан Дэвид (Душан Влахович, 60'), Кенан Йылдыз (Эдон Жегрова, 86'), Луа Опенда (Мануэль Локателли, 69') Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем, 71'), Серу Гирасси (Паскаль Грос, 90'), Максимилиан Байер (Юлиан Брандт, 71'), Марсель Забитцер Предупреждение: Вальдемар Антон (43')

    Первый тайм — из разряда «внимательно, но без искр». Дальний удар Кефрена Тюрама вытащил девятки Кобель, Ллойд Келли пробил головой выше, Опенда пяткой замкнул угловой в сетку… с внешней стороны.

    «Боруссия» держала мяч, но шансами не баловала; у «Юве» Йылдыз и Джонатан Дэвид били с небольшого расстояния, Бремер с полулёта — мимо. Был спорный эпизод с рукой Антона после корнера Йылдыза, но свисток утонул в общем гуле. Два ноля на табло — и ощущение, что игра будет идти до первого гола.

    Крышку сорвало на 51-й минуте

    Через семь минут после рестарта туринцев разрезали длинной передачей: Ди Грегорио в прыжке отразил удар Байера в штангу — предупреждение. А уже следующим темпом Феликс Нмеча подхватил отскок, а Карим Адейеми сместился под левую и положил в дальний угол — 0:1.

    Карим Адейеми
    globallookpress.com

    «Юве» ответил молниеносно. Кенан Йылдыз поймал мяч на дуге и в стиле Дель-Пьеро закрутил под дальнюю девятку — 1:1 и аплодисменты стоя. Ровно на минуту: Адейеми сыграл спиной, Нмеча с места «десятки» в одно касание вложил мяч в угол — 1:2.

    Феликс Нмеча
    globallookpress.com

    Но сумасшедшие качели только набирали амплитуду. Влахович вышел со скамейки — и мгновенно убежал под пас Йылдыза: хладнокровно под Кобелем — 2:2.

    Душан Влахович празднует гол
    globallookpress.com

    Ошибка за ошибкой, нерв за нервом

    Казалось, успокоились? Нет. Ян Коуто накоротке ускорился к штрафной и пробил низом в ближний — Ди Грегорио не дожал, мяч просочился — 2:3. Тут же Кобель спас «Боруссию» от нового равенства, кончиками пальцев переведя пушку Йылдыза в штангу — сейв вечера.

    Ян Коуто
    globallookpress.com

    И вот кульминация немецкой волны: после контратаки удар Гирасси попал в Келли — свисток, пенальти за игру рукой. Небольшая перепалка у точки — и Рами Бенсебаини качественным ударом разводит мяч и вратаря — 2:4. На 86-й минуте, кажется, достаточно для победы?

    Рами Бенсебаини
    globallookpress.com

    Адское добавленное время

    Не в этот раз. 90+4 — Пьер Калюлю простреливает с правого фланга, Влахович врывается на ближнюю и бьёт в касание — 3:4. «Юве» тащит мяч из сетки, «Альянц» превращается в турбину.

    Душан Влахович
    globallookpress.com

    90+6 — уже Влахович навешивает с фланга наугад, но именно там заходит на траекторию Ллойд Келли. Падение в подкате-полурывке, удар головой — и мяч заныривает в угол за окаменевшим Кобелем. Гол, ВАР-пауза, и снова взрыв: 4:4. Келли, ещё минуту назад главный виновник пенальти, вдруг оказывается автором спасения — футбольная карма решила поиграть в бумеранг.

    Эмоции после последнего гола «Ювентуса»
    globallookpress.com

    Тактика, которую унёс шторм

    У Игора Тудора — смелые ротации: возврат Камбьясо после дисквала, первый старт Опенды, капитанская повязка у Бремера. План «Юве» — бить по переходам через Йылдыза и вертикали в спину — сработал, когда добавили прямоты и темпа. У Нико Ковача «Боруссия» прожила на владении и рваных ускорениях по флангам, но не пережила концовку: расстояние между линиями расползлось, контроль над ритмом исчез — и туринская волна смыла всё за 180 секунд.

    Статистика скажет, что все восемь мячей влетели после 51-й минуты и что «Юве» отыгрывался трижды. Память оставит другое: как «Альянц» сначала охнул, потом зашумел, а потом взревел так, будто вернул себе самый важный рефлекс — верить, даже когда на табло всё выглядит очень хмуро.

    Тудор после матча спросил: «Как комментировать восемь голов за тайм? » — никак. Это был тот редкий вечер, когда игра сама писала репортаж, а футбол снова напоминал: пока не прозвучит свисток, никакой сюжет не закрыт.

