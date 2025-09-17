Безумный тайм в Турине: «Ювентус» и «Боруссия» выдали огненную ничью

Первый тайм — из разряда «внимательно, но без искр». Дальний удар Кефрена Тюрама вытащил девятки Кобель, Ллойд Келли пробил головой выше, Опенда пяткой замкнул угловой в сетку… с внешней стороны.
«Боруссия» держала мяч, но шансами не баловала; у «Юве» Йылдыз и Джонатан Дэвид били с небольшого расстояния, Бремер с полулёта — мимо. Был спорный эпизод с рукой Антона после корнера Йылдыза, но свисток утонул в общем гуле. Два ноля на табло — и ощущение, что игра будет идти до первого гола.
Крышку сорвало на 51-й минуте
Через семь минут после рестарта туринцев разрезали длинной передачей: Ди Грегорио в прыжке отразил удар Байера в штангу — предупреждение. А уже следующим темпом Феликс Нмеча подхватил отскок, а Карим Адейеми сместился под левую и положил в дальний угол — 0:1.
«Юве» ответил молниеносно. Кенан Йылдыз поймал мяч на дуге и в стиле Дель-Пьеро закрутил под дальнюю девятку — 1:1 и аплодисменты стоя. Ровно на минуту: Адейеми сыграл спиной, Нмеча с места «десятки» в одно касание вложил мяч в угол — 1:2.
Но сумасшедшие качели только набирали амплитуду. Влахович вышел со скамейки — и мгновенно убежал под пас Йылдыза: хладнокровно под Кобелем — 2:2.
Ошибка за ошибкой, нерв за нервом
Казалось, успокоились? Нет. Ян Коуто накоротке ускорился к штрафной и пробил низом в ближний — Ди Грегорио не дожал, мяч просочился — 2:3. Тут же Кобель спас «Боруссию» от нового равенства, кончиками пальцев переведя пушку Йылдыза в штангу — сейв вечера.
И вот кульминация немецкой волны: после контратаки удар Гирасси попал в Келли — свисток, пенальти за игру рукой. Небольшая перепалка у точки — и Рами Бенсебаини качественным ударом разводит мяч и вратаря — 2:4. На 86-й минуте, кажется, достаточно для победы?
Адское добавленное время
Не в этот раз. 90+4 — Пьер Калюлю простреливает с правого фланга, Влахович врывается на ближнюю и бьёт в касание — 3:4. «Юве» тащит мяч из сетки, «Альянц» превращается в турбину.
90+6 — уже Влахович навешивает с фланга наугад, но именно там заходит на траекторию Ллойд Келли. Падение в подкате-полурывке, удар головой — и мяч заныривает в угол за окаменевшим Кобелем. Гол, ВАР-пауза, и снова взрыв: 4:4. Келли, ещё минуту назад главный виновник пенальти, вдруг оказывается автором спасения — футбольная карма решила поиграть в бумеранг.
Тактика, которую унёс шторм
У Игора Тудора — смелые ротации: возврат Камбьясо после дисквала, первый старт Опенды, капитанская повязка у Бремера. План «Юве» — бить по переходам через Йылдыза и вертикали в спину — сработал, когда добавили прямоты и темпа. У Нико Ковача «Боруссия» прожила на владении и рваных ускорениях по флангам, но не пережила концовку: расстояние между линиями расползлось, контроль над ритмом исчез — и туринская волна смыла всё за 180 секунд.
Статистика скажет, что все восемь мячей влетели после 51-й минуты и что «Юве» отыгрывался трижды. Память оставит другое: как «Альянц» сначала охнул, потом зашумел, а потом взревел так, будто вернул себе самый важный рефлекс — верить, даже когда на табло всё выглядит очень хмуро.
Тудор после матча спросил: «Как комментировать восемь голов за тайм? » — никак. Это был тот редкий вечер, когда игра сама писала репортаж, а футбол снова напоминал: пока не прозвучит свисток, никакой сюжет не закрыт.