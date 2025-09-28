У Кристиана Киву был простой план: вернуть Лаутаро в старт и снова запустить левый фланг. Бастони с первых минут грузил штрафную диагоналями, Димарко держал ширину, а центр поля склеивал переходы так, чтобы «Интер» не расползался между линиями. И это отлично сработало против «Кальяри», который упустил возможность хотя бы на время подняться в тройку лидеров.

Девять минут понадобилось Лаутаро Мартинесу, чтобы снять с «Интера» напряжение двух туров качелей: резкий рывок на дальнюю, хлёсткий удар головой с подачи Бастони — и снова фамилия аргентинца сияет на табло. Это уже его 12-й мяч в ворота «Кальяри» за карьеру. Гол зацементировал сценарий: хозяевам приходилось больше бегать без мяча, а у «нерадзурри» появилась возможность дышать не в формате спринта.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Опасности при этом хватало. Маркюсу Тюраму отчаянно хотелось свой гол: эластичный проход мимо Йерри Мины — и уверенный сейв Каприле в дальнем углу. Ещё эпизод — и французу не хватило пары шипов, чтобы замкнуть прострел Димарко в пустые. Самый громкий рёв трибун сорвал Хакан Чалханоглу: фирменный удар с полукруга от турка попал во внутреннюю часть штанги и проскользил вдоль линии.

«Кальяри» жил на эпизодах — и попадал в штангу

«Кальяри» пытался цепляться за стандарты и забросы на линии офсайда. Жёсткая потеря случилась рано: Белотти неудачно приземлился в борьбе за длинный мяч и схватился за колено — для «Кальяри» это минус опция под навесы. При этом шанс сравнять у хозяев был железный: на 73-й минуте Фолоруншо выскочил на угол вратарской и срезал мяч в дальний — каркас спас миланцев.

Травма Андреа Белотти globallookpress.com

Хозеп Мартинес, которого часто не замечают на фоне монументальной обороны «Интера», сделал свою тихую работу: своевременные выходы на верховые мячи, грамотные позиции на прострелах. А когда казалось, что вот-вот посыплется классическая нервная концовка одного мяча, включился Димарко — в обе стороны поля.

Сначала — подкат-блок в 12 метрах от ворот против Боррелли: всё шло к голу, но левоногий латераль бросился на мяч, как на последний в своей жизни. Спустя несколько минут — резкий рывок Димарко по бровке, пауза у лицевой и низкая передача назад под удар: Франческо Пио Эспозито в касание послал мяч в дальний нижний — 2:0.

Игроки «Интера» празднуют второй гол globallookpress.com

Для Франческо это не просто «первый мяч в Серии А»: на противоположной половине поля в этот вечер пахал его брат Себастьян, и камера очень вовремя поймала их взгляд после свистка — короткое «обнимемся позже» глазами.

Пока юниор писал свою первую строчку в большой лиге, «Интер» чуть не оформил третий мяч — Мхитарян, вывалившись один на один, пробил в ближний угол, но попал в штангу. А чуть раньше защитник «Кальяри» Идрисси вынес из пустых ворот удар Фраттези — миланцы могли уехать с крупной победой, но оставили место для дисциплины в протоколе.

Тактика и контекст: порядок возвращается

Киву вернул старый миланский принцип: «сначала голы, потом креатив». Центральная линия уже давно умеет жить за счёт механики: Барелла охотится в свободных пространствах, Чалханоглу даёт первый пас и ритм, латерали растягивают поле и отдают важнейшие передачи — как сегодня Димарко. Тюрам продолжает собирать микро-победы в дуэлях (да, не всё заходит в цифрах — но тянет оборону соперника постоянно), а Лаутаро занял привычную роль финишера и эмоционального метронома — команда снова дышит в нужной частоте.

Николо Барелла globallookpress.com

И да, это был матч, где «Интер» мог получить тот самый случайный гол — и не получил. Каркас спасал, партнёры подчищали, вратарь не дрогнул. После двух поражений на старте в Серии А и непростой победы над «Сассуоло» — именно такая «сухая» победа особенно важна.

В таблице «Интер» подбирается ближе к верхам (девять очков, расстояние до вершины — в пределах одного тура), серия побед — уже три во всех турнирах, а впереди Лига чемпионов, где такая плотность и терпение стоят дороже эффектных хайлайтов.