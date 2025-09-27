Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение обойтись без навеса на новом стадионе, сообщает издание The Athletic.

Проект нового стадиона «МЮ»
Проект нового стадиона «МЮ» globallookpress.com

Причиной этого стала высокая стоимость архитектурного сооружения.  В марте боссы «МЮ» объявили о намерении снести арену «Олд Траффорд» и построить новый стадион вместимостью 100 тысяч человек.

Одним из основных нововведений должен был стать навес в виде зонта, охватывающий стадион и прилегающие территории, чтобы защитить болельщиков от непогоды и сделать арену уникальной.

Но жизнь внесла коррективы.  В итоге имеющейся территории не хватало для установки навеса, а компания Freightliner, которая владеет землей вокруг «Олд Траффорд», согласилась предоставить пространство только за сумму в 400 мил фунтов стерлингов — в 8 раз выше стоимости, которую предлагал «МЮ».  Это не устроило клуб.