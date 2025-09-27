Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение обойтись без навеса на новом стадионе, сообщает издание The Athletic.

Проект нового стадиона «МЮ» globallookpress.com

Причиной этого стала высокая стоимость архитектурного сооружения. В марте боссы «МЮ» объявили о намерении снести арену «Олд Траффорд» и построить новый стадион вместимостью 100 тысяч человек.

Одним из основных нововведений должен был стать навес в виде зонта, охватывающий стадион и прилегающие территории, чтобы защитить болельщиков от непогоды и сделать арену уникальной.

Но жизнь внесла коррективы. В итоге имеющейся территории не хватало для установки навеса, а компания Freightliner, которая владеет землей вокруг «Олд Траффорд», согласилась предоставить пространство только за сумму в 400 мил фунтов стерлингов — в 8 раз выше стоимости, которую предлагал «МЮ». Это не устроило клуб.