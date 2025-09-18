В четверг, 18 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Чемпионов, в котором «Ньюкасл Юнайтед» примет «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

45' К первому тайму добавлено 2 минуты.

43' В текущей атаке Гордон сделал опасный прострел в штрафную, но оборона соперника уверенно справилась с угрозой.

41' С угла штрафной площади Рафинья попытался пробить по воротам, однако мяч, описав дугу, ушёл за пределы поля через верхнюю часть ворот.

39' Отличный момент упустил Маркус Рэшфорд — его удар в штрафной площади был заблокирован самоотверженным защитником, который бросился под мяч.

37' «Барселона»! Рафинья не реализовал отличный момент! Пробивая из пределов штрафной, он промахнулся — мяч оказался за линией ворот, и вратарь хозяев готовится к удару от ворот.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 6 33 Владение мячом 67 3 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 4 Фолы 6

36' Роберт Левандовски нанёс удар с линии ворот, но вратарь без труда справился с мячом.

35' Роберт Левандовски был сбит футболистами «Ньюкасл Юнайтед».

34' Рональд Араухо упал после столкновения, и сейчас ему оказывают первую помощь врачи команды.

32' Рэшфорд попытался найти пасом Левандовски, но мяч оказался вне досягаемости нападающего.

30' Харви Барнс сделал подачу в штрафную, но ничего опасного для ворот не произошло.

28' Первая жёлтая в матче! Арбитр наказал Жоэлинтона жёлтой карточкой за нарушение правил.

26' Рафинья совершил попытку обострения игры прострелом в штрафную, но защитники показали уверенную игру.

24' Момент! «Ньюкасл»! Харви Барнс удачно вошел в штрафную зону и нанес техничный удар в левый нижний угол, но Хоан Гарсия продемонстрировал блестящую реакцию, отправив мяч за пределы поля.

23' Педри потерял мяч, который улетел за пределы поля, а в ходе борьбы допустил нарушение правил.

21' Кубарси проявил излишнюю агрессию в борьбе, что не осталось незамеченным для арбитра Гленна Нюберга.

19' Роберт Левандовски, возвысившись над защитниками в штрафной, пробил головой, но удар вышел откровенно слабым — мяч прошёл мимо ворот.

18' С левого края последовала новая подача в центр штрафной, однако голкипер «Барселоны» спокойно вышел навстречу мячу и забрал его в перчатки.

16' После первого углового сразу последовал второй. Триппьер сделал прострел от боковой линии, однако мяч наткнулся на Рафинью, не позволив тому избежать второго углового.

14' Харви Барнс оказался практически в одиночестве в штрафной площади и пробил по воротам, но его удар был заблокирован защитником.

13' Похоже, что Валентино Ливраменто избежал серьёзной травмы и готов играть дальше.

12' В связи с возможным получением травмы Валентино Ливраменто запросил выход врачей на поле.

09' Маркус Рэшфорд попытался поразить ворота ударом из штрафной, но мяч прошёл мимо цели и оказался за пределами поля, что даёт право «Ньюкасл Юнайтед» на удар от ворот.

07' Харви Барнс удачно вышел на ударную позицию и пробил в дальний нижний угол, но голкипер Хоан Гарсия совершил потрясающий сейв, парировав удар.

06' Энтони Эланга продемонстрировал индивидуальное мастерство, обыграв оппонента, но завершить атаку опасным прострелом не удалось.

04' В попытке выйти на свободное пространство Рэшфорд столкнулся с плотной опекой Тонали, который успешно вынёс мяч за пределы поля.

03' Удар Фермина Лопеса не вызвал беспокойства у вратаря. Игрок выбрал силу вместо точности и отправил мяч намного выше ворот. Голкипер «Ньюкасла» готовится к вбросу.

01' Добрый вечер! Матч начинается. Команды уже на поле. Английская команда разыграет мяч с центра поля!

До матча

21:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Гленн Нюберг из Швеции.

21:35 Команды встретятся между собой в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», который вмещает в себя 52 305 болельщиков.

21:30 «Барселона»: Гарсия, Араухо, Кубарси, Кунде, Мартин, де Йонг, Педри, Фермин, Рафинья, Рашфорд, Левандовский.

21:30 «Ньюкасл Юнайтед»: Поуп, Шер, Бёрн, Триппьер, Ливраменто, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Эланга, Барнс, Гордон.

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» подходит к важнейшему матчу первого тура Лиги чемпионов в неоднозначном состоянии. В чемпионате Англии команда пока не может найти свою игру после четырёх сыгранных матчей «Сороки» располагаются лишь на 10-й строчке турнирной таблицы. За этот период подопечные Эдди Хау смогли набрать лишь 5 очков, что явно не соответствует амбициям клуба.

Атакующий потенциал команды оставляет желать лучшего всего 3 забитых мяча в четырёх матчах чемпионата говорят о серьёзных проблемах в завершающей стадии атак. Впрочем, в последних играх «Ньюкасл» демонстрирует признаки улучшения, команда не проигрывает уже два матча подряд.

В недавнем поединке против «Вулверхэмптона» «Ньюкасл» смогли добыть важную победу со счётом 1:0, что должно придать команде уверенности. До этого была нулевая ничья с «Лидсом», а перед этим команда уступила «Ливерпулю» со счётом 2:3. В пяти последних матчах одержал лишь одну победу, забив 3 гола и пропустив 5.

Несмотря на не самый удачный старт в чемпионате, «Ньюкасл» намерен дать бой «Барселоне» на своём поле. Команда готова показать характер и бороться до последнего, чтобы порадовать своих болельщиков достойным выступлением в еврокубковом матче.

«Барселона»

«Барселона» подходит к старту Лиги чемпионов в отличной форме и с серьёзными амбициями. В чемпионате Испании каталонцы демонстрируют впечатляющую игру команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая всего на два очка от мадридского «Реала». Особенно впечатляет результативность команды: игроки «Барсы» уже отметились 13 голами в стартовых матчах сезона.

Последние игры команды выглядят особенно убедительно. В последнем матче «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0, продемонстрировав высочайший уровень футбола. До этого была непростая ничья с «Райо Вальекано» (1:1) и напряжённая победа над «Леванте» (3:2). В последних пяти матчах команда одержала четыре победы, забив 18 мячей и пропустив всего три.

Однако перед важным еврокубковым матчем команда испытывает определённые кадровые проблемы. Из-за травм не смогут принять участие в матче ключевые игроки: Френки Де Йонг, Ламин Ямаль, Гави и Алехандро Бальде. Тем не менее, даже без этих футболистов состав «Барселоны» остаётся очень сильным и способным решать поставленные задачи.

Под руководством Ханси Флика команда демонстрирует надёжную игру в обороне, пропуская в среднем меньше гола за матч. При этом атакующий потенциал каталонцев остаётся на высоком уровне команда способна вскрывать оборону любого соперника. Особенно важно, что «Барселона» не проигрывает уже четыре месяца подряд, что говорит о хорошей форме и сыгранности коллектива.

В предстоящем матче против «Ньюкасл Юнайтед» команда намерена действовать первым номером и контролировать игру. Несмотря на статус гостей, «Барселона» будет стремиться к активному футболу и постарается использовать свой атакующий потенциал для достижения положительного результата.

Очные матчи

История противостояний «Ньюкасл Юнайтед» и «Барселоны» насчитывает всего четыре матча, и пока преимущество на стороне каталонского клуба. Статистика говорит сама за себя: «Барселона» одержала три победы, тогда как «Ньюкасл» смог отпраздновать успех лишь однажды. Разница забитых мячей также свидетельствует в пользу испанцев — 8 против 4.

