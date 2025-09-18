18 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» слабенько стартовали в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Ньюкасл» в 4 поединках набрал всего 5 очков. Да и атака команды выглядит бледновато, отличившись лишь 3 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» переиграли «Вулверхэмптон» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Лидсом» (0:0). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился неудачей (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ньюкасл» настрелял 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» способны прибавить в плане реализации. Да и не проигрывает команда 2 матча кряду.
Причем «Ньюкасл» исторически неудачно противостоит «Барселоне». Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при трёх поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» постараются дать знатный бой каталонцам.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы удачно стартовали в Ла Лиге. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Барселона» лишь на 2 очка отстает от «Реала». Зато отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Каталонцы разгромили «Валенсию» (6:0).
До того команда не сумела одолеть «Райо Вальекано» (1:1). А вот чуть ранее она натужно переиграла «Леванте» (3:2).
При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Френки Де Йонг, Ламин Ямаль, Гави, Алехандро Бальде — травмированы.
Состояние команды: Каталонцы не проигрывают уже 4 месяца. Да и состав команды по именам выглядит традиционно мощно.
При этом «Барселона» в среднем пропускает реже гола за матч. Так что в плане надежности тылов у команды относительная гармония.
В кадровом плане у команды Ханса-Дитера Флика имеется ряд пробоин. Но даже без нескольких ведущих исполнителей «кулес» выглядят грозно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Каталонцы способны вскрыть оборону любого соперника.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не проигрывал в 2 своих последних матчах
- «Барселона» не знает горечи поражений уже 4 месяца
- «Кулес» одолели «сорок» в трёх последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.64.
Прогноз: Каталонцы способны поднатореть во всех компонентах, и явно будут максимально агрессивны в атаке.
Номинальные гости даже без нескольких ведущих игроков выглядят мощно, к тому же «сороки» забивают с огромной натугой.
Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 7.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.30