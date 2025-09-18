18 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» слабенько стартовали в своем чемпионате.  Команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» в 4 поединках набрал всего 5 очков.  Да и атака команды выглядит бледновато, отличившись лишь 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Сороки» переиграли «Вулверхэмптон» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Лидсом» (0:0).  А вот поединок с «Ливерпулем» завершился неудачей (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Ньюкасл» настрелял 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Сороки» способны прибавить в плане реализации.  Да и не проигрывает команда 2 матча кряду.

Причем «Ньюкасл» исторически неудачно противостоит «Барселоне».  Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при трёх поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Сороки» постараются дать знатный бой каталонцам.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы удачно стартовали в Ла Лиге.  Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» лишь на 2 очка отстает от «Реала».  Зато отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  Каталонцы разгромили «Валенсию» (6:0).

До того команда не сумела одолеть «Райо Вальекано» (1:1).  А вот чуть ранее она натужно переиграла «Леванте» (3:2).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы.  Команда отличилась 18 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Френки Де Йонг, Ламин Ямаль, Гави, Алехандро Бальде — травмированы.

Состояние команды: Каталонцы не проигрывают уже 4 месяца.  Да и состав команды по именам выглядит традиционно мощно.

При этом «Барселона» в среднем пропускает реже гола за матч.  Так что в плане надежности тылов у команды относительная гармония.

В кадровом плане у команды Ханса-Дитера Флика имеется ряд пробоин.  Но даже без нескольких ведущих исполнителей «кулес» выглядят грозно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  Каталонцы способны вскрыть оборону любого соперника.

Статистика для ставок

  • «Ньюкасл» не проигрывал в 2 своих последних матчах
  • «Барселона» не знает горечи поражений уже 4 месяца
  • «Кулес» одолели «сорок» в трёх последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27.  Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.64.

Прогноз: Каталонцы способны поднатореть во всех компонентах, и явно будут максимально агрессивны в атаке.

Номинальные гости даже без нескольких ведущих игроков выглядят мощно, к тому же «сороки» забивают с огромной натугой.

Фора «Барселоны» -2.5

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 7.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

ТБ 5.5

Ставка: ТБ 5.5 за 6.30