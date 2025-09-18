дерзкая ставка за 7.50 на матч Лиги чемпионов

18 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» слабенько стартовали в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» в 4 поединках набрал всего 5 очков. Да и атака команды выглядит бледновато, отличившись лишь 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» переиграли «Вулверхэмптон» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Лидсом» (0:0). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился неудачей (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ньюкасл» настрелял 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Сороки» способны прибавить в плане реализации. Да и не проигрывает команда 2 матча кряду.

Причем «Ньюкасл» исторически неудачно противостоит «Барселоне». Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при трёх поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» постараются дать знатный бой каталонцам.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы удачно стартовали в Ла Лиге. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» лишь на 2 очка отстает от «Реала». Зато отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Каталонцы разгромили «Валенсию» (6:0).

До того команда не сумела одолеть «Райо Вальекано» (1:1). А вот чуть ранее она натужно переиграла «Леванте» (3:2).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Френки Де Йонг, Ламин Ямаль, Гави, Алехандро Бальде — травмированы.

Состояние команды: Каталонцы не проигрывают уже 4 месяца. Да и состав команды по именам выглядит традиционно мощно.

При этом «Барселона» в среднем пропускает реже гола за матч. Так что в плане надежности тылов у команды относительная гармония.

В кадровом плане у команды Ханса-Дитера Флика имеется ряд пробоин. Но даже без нескольких ведущих исполнителей «кулес» выглядят грозно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Каталонцы способны вскрыть оборону любого соперника.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Барселона» не знает горечи поражений уже 4 месяца

«Кулес» одолели «сорок» в трёх последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.64.

Прогноз: Каталонцы способны поднатореть во всех компонентах, и явно будут максимально агрессивны в атаке.

Номинальные гости даже без нескольких ведущих игроков выглядят мощно, к тому же «сороки» забивают с огромной натугой.

7.50 Фора «Барселоны» -2.5

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 7.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

6.30 ТБ 5.5

Ставка: ТБ 5.5 за 6.30