9 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Китая и Таиланда. Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Китай

Турнирное положение: Китай привычно для него пропускает очередной мировой форум после еще одной неудачи в отборе.

Команда в своей группе третьего раунда азиатской квалификации на ЧМ-2026 заняла предпоследнее, пятое место с девятью баллами, отстав от зоны плей-офф на три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах одержал победу над Сингапуром (2:1).

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Перед этим в поединке турнира Серия ФИФА коллектив уже смог оказался не у дел, когда теперь на нейтальном поле потерпел поражение от Камеруна (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Китай выиграл три раза при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Чжан Юйнин — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Таиланд

Турнирное положение: Таиланд также пропускает очередной чемпионат мира после еще одной неудачи в отборочном цикле.

Команда во втором раунде азиатской квалификации на ЧМ-2026 заняла третью позиию в группе с восемью баллами, лишь по дополнительным показателям отстав от зоны выхода в следующий этап.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене разошлась мировой с Кувейтом (2:2).

Перед этим в шестом туре третьего раунда Кубка Азии коллектив уже оказался на высоте, когда в домашних стенах одержал победу над Туркменистаном (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Таиланд ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, хотя на чужом поле добиться этого будет непросто.

Супханат Муеанта — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в девяти из 11-ти последних матчей Китая забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей Таиланда забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Таиланд выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Китай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.62, успех Таиланда — в 3.39.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.62.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.96 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Китай — Таиланд принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: обе команды забьют за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах Таиланда.

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Китай — Таиланд позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20