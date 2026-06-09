прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.29

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ангола и ЦАР. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

Ангола

Турнирное положение: Эта команда снова не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Сборная Анголы финишировала на 4 месте в своей отборочной группе.

Вообще же, Ангола в отборе в среднем пропускала реже гола за матч. А вот отличилась команда лишь 9 мячами в 10 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке ангольцы расписали мировую с Мавританией (1:1). Причем победа была упущена в самом эндшпиле матча.

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Немного раньше команде удалось дать знатный бой Египту (0:0). Да и поединок с Зимбабве завершился боевым паритетом (1:1).

В четырех последних матчах Ангола не смогла победить. Да и ничейный сериал уже чересчур затянулся, как, впрочем, и проблемы в плане организации игры.

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Состояние команды: Ангольцы уже основательно подзабыли вкус побед. Последняя случилась еще в конце минувшего календарного года.

У команды явно не ладится в матчах с оппонентами приличного уровня. Зато исторически Ангола успешно противостоит ЦАР, победив в трех очных встречах из четырех.

ЦАР

Турнирное положение: Последний отборочный турнир эта команда откровенно провалила. Итоговое 5 место из 6 явно дисгармонирует с честолюбивыми задачами сборной.

Более того, ЦАР пропустила 24 мяча в 10 матчах отбора. Да и одержать победы команде удалось лишь два раза.

Последние матчи: предыдущий контрольный поединок команда завершила ничьей с Того (1:1). Она открыла счет в первом тайме, но после перерыва упустила победу.

Зато до того команда с натугой переиграла Чад (3:2). Вот только мощной Гане она уступила, что называется, по полной программе (0:5).

Сборная ЦАР не проиграла в двух своих последних матчах, что уже свидетельствует о неплохой форме команды. Вот только ангольцев она не может обыграть уже 10 лет.

Состояние команды: Сборная ЦАР обходится без звезд в составе. Тем не менее, за здорово живешь команда не сдается никому!

Вот только все никак не удается решить проблемы с надежностью тылов. Команда неизменно пропускала в пяти своих последних поединках.

До двух последних матчей ЦАР не забивала аж 6 матчей подряд. При этом в соперниках были не самые мощные команды…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ангола считается несомненным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.20, а победа ЦАР — в 8.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.29 и 1.60.

Прогноз: Оборона сборной ЦАР часто напоминает проходной двор, к тому же команда традиционно неудачно противостоит ангольцам.

2.29 Фора Анголы -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Ангола — ЦАР позволит вывести на карту выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Фора Анголы -1.5 за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники разойдутся миром.

2.55 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Ангола — ЦАР позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.55.

Пять причин, почему ставка зайдет