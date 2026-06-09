9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ангола и ЦАР. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
Ангола
Турнирное положение: Эта команда снова не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Сборная Анголы финишировала на 4 месте в своей отборочной группе.
Вообще же, Ангола в отборе в среднем пропускала реже гола за матч. А вот отличилась команда лишь 9 мячами в 10 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке ангольцы расписали мировую с Мавританией (1:1). Причем победа была упущена в самом эндшпиле матча.
Немного раньше команде удалось дать знатный бой Египту (0:0). Да и поединок с Зимбабве завершился боевым паритетом (1:1).
В четырех последних матчах Ангола не смогла победить. Да и ничейный сериал уже чересчур затянулся, как, впрочем, и проблемы в плане организации игры.
Состояние команды: Ангольцы уже основательно подзабыли вкус побед. Последняя случилась еще в конце минувшего календарного года.
У команды явно не ладится в матчах с оппонентами приличного уровня. Зато исторически Ангола успешно противостоит ЦАР, победив в трех очных встречах из четырех.
ЦАР
Турнирное положение: Последний отборочный турнир эта команда откровенно провалила. Итоговое 5 место из 6 явно дисгармонирует с честолюбивыми задачами сборной.
Более того, ЦАР пропустила 24 мяча в 10 матчах отбора. Да и одержать победы команде удалось лишь два раза.
Последние матчи: предыдущий контрольный поединок команда завершила ничьей с Того (1:1). Она открыла счет в первом тайме, но после перерыва упустила победу.
Зато до того команда с натугой переиграла Чад (3:2). Вот только мощной Гане она уступила, что называется, по полной программе (0:5).
Сборная ЦАР не проиграла в двух своих последних матчах, что уже свидетельствует о неплохой форме команды. Вот только ангольцев она не может обыграть уже 10 лет.
Состояние команды: Сборная ЦАР обходится без звезд в составе. Тем не менее, за здорово живешь команда не сдается никому!
Вот только все никак не удается решить проблемы с надежностью тылов. Команда неизменно пропускала в пяти своих последних поединках.
До двух последних матчей ЦАР не забивала аж 6 матчей подряд. При этом в соперниках были не самые мощные команды…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ангола считается несомненным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.20, а победа ЦАР — в 8.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.29 и 1.60.
Прогноз: Оборона сборной ЦАР часто напоминает проходной двор, к тому же команда традиционно неудачно противостоит ангольцам.
Ставка: Фора Анголы -1.5 за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.55.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Ангольцы не проигрывают 3 матча кряду
- ЦАР в среднем пропускает чаще двух мячей за матч
- Ангола исторически успешно противостоит сборной ЦАР
- ЦАР уже долгих 10 лет не обыгрывает ангольцев
- Ангола имеет более квалифицированный по именам состав, да и атака сборной ЦАР не блещет высокой результативностью