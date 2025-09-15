Трансферный дайджест. 9 — 15 сентября

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Кенан Йылдыз

«Ювентус», полузащитник, 20 лет

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз вполне может перебраться в другую команду в одно из следующих трансферных окон.

По информации Fichajes, в услугах 20-летнего хавбека заинтересован «Челси». Туринский коллектив якобы готов отпустить турецкого футболиста, но хочет получить за него 100 миллионов евро.

Ранее была информация, что «Юве» готов пролонгировать трудовой договор с игроком, однако за хорошую сумму готов отпустить футболиста. Также туринцы летом успел отвергнуть предложение «Челси» о трансфере турка.

В прошлом сезоне Йылдыз в 52 матчах забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. На Transfermarkt его оценивают в 50 млн евро.

Наш прогноз: Йылздыз останется в «Ювентусе» и продлит контракт.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 20 лет

Португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва может вскоре вернуться на родину.

31-летнего полузащитника хочет видеть в своих рядах «Бенфика». Лиссабонский коллектив настроен на то, чтобы провернуться трансфер футболиста уже ближайшей зимой, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что «Манчестер Сити» уже дал добро игроку начать переговоры о потенциальном трансфере. Сумма перехода может составить 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Силва 52 матча, в которых забил шесть мячей и сделал пять ассистов. Сейчас у него на руках контракт с «Сити», который действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Бернарду Силва начинал карьеру именно в «Бенфике», воспитанником которой является.

Наш прогноз: Бернарду Силва перейдет в «Бенфику».

Луис Бенедетти

«Палмейрас», защитник, 19 лет

Защитник «Палмейраса» Луис Бенедетти может пойти на серьезное повышение и перебраться в топ-клуб Европы.

«Барселона» намерена оформить трансфер футболиста уже ближайшей зимой.Mundo Deportivo информирует, что каталонский коллектив уже связывался с бразильским, чтобы поговорить о возможной сделке.

Сообщается, что «Палмейрас» уже повесил ценник на футболиста в размере 15 миллионов евро, но «Барселона» готова отдать за него всего 12 миллионов.

Также в прессе есть информация, что в услугах Бенедетти также заинтересованы «Арсенал» и «Наполи».

В сезоне-2025 защитник в 18 матчах во всех турнирах забил 2 гола. Его контракт с «Палмейрасом» действует до конца 2029 года. На Transfermarkt цена защитника сейчас составляет 1 млн евро.

Наш прогноз: «Барселона» подпишет Бенедетти.

Майкл Олисе

«Бавария», полузащитник, 23 года

«Бавария» установила ценник за Майкла Олисе на фоне слухов об интересе со стороны «Ливерпуля».

По информации Football Insider, мюнхенский коллектив готов отпустить 23-летнего француза, но хочет заработать на его трансфере 116 миллионов евро.

Сообщается, что «Бавария» точно не будет уступать в цене, поскольку мюнхенцы вовсе не хотели бы отпускать футболиста, поскольку главный тренер на него рассчитывает.

Олисе является основным футболистом «Баварии». В этом сезоне он принял участие в трех матчах, в которых забил три мяча и сделал один ассист.

Сейчас на руках у Майкла контракт до лета 2029 года, а трансферная стоимость игрока достигает 110 миллионов евро.

Наш прогноз: Олисе останется в «Баварии».

Энцо Фернандес

«Челси», защитник, 24 года

Защитник «Челси» Энцо Фернандес по-прежнему входит в сферу интересов «Реала». Мадридский коллектив не теряет надежд подписать чемпиона мира.

По информации испанской прессы, главный тренер Хаби Алонсо высоко ценит талант игрока, поэтому в будущем «сливочные» могут предпринять попытку его подписания.

Сообщается, что «Реал» готов раскошелиться и предложить за 24-летнего аргентинца более 100 миллионов евро, хотя его трансферная стоимость оценивается в 77,7 миллионов евро.

Действующий контракт Энцо рассчитан до лета 2032 года. В текущем сезоне АПЛ он провел четыре матча, в которых дважды поразил ворота соперника и один раз результативно ассистировал партнерам по команде.

Наш прогноз: текущий сезон Фернандес точно доиграет в «Челси».

Марк Берналь

«Барселона», полузащитник, 18 лет

18-летний талант из «Барселоны» Марк Берналь может в ближайшее время перебраться в английскую Премьер-лигу.

Если верить информации Mundo Deportivo, то полузащитником интересуются «Челси», «Эвертон» и «Брайтон». При этом, ни один из этих клубов пока что не обращался в каталонский коллектив по поводу трансфера.

Действующий контракт Берналя истекает следующим летом, однако может быть автоматически продлен по обоюдному согласию.

В последнее время Берналь восстанавливался после травмы, но смог полностью залечить повреждение и в последнем туре вышел на поле в матче с «Валенсией». Его трансферная стоимость пока что оценивается всего в 5 миллионов евро.

Наш прогноз: «Барселона» не отпустит Берналя.

Фил Фоден

«Манчестер Сити», полузащитник, 25 лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может уже совсем скоро отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.

По информации Fichajes, 25-летнего хавбека очень хочет подписать «Аль-Наср».

Саудовский клуб сделает предложение коллективу из Англии за трансфер футболиста в размере 130 млн евро до конца трансферного окна, которое в азиатской стране закроется 23 сентября.

Сообщается, что если трансфер состоится, то Фоден станет самым дорогим англичанином за всю историю. Хотя его трансферная стоимость составляет 102 миллиона евро.

Конечно, этот трансфер находится под большим вопросом, поскольку Фоден является основным футболистом «Манчестер Сити» и очень нужен главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

В текущем сезоне на счету Фодена уже два матча и один забитый мяч в АПЛ.

Наш прогноз: Фоден все же останется в «Манчестер Сити».