Франк против Гвардиолы, дубль Дьёкереша и провал Поттера: кто запомнился в АПЛ на выходных

Матчи второго тура подарили болельщикам английской Премьер-лиги крепкий уик-энд и ощущение, что новый сезон набирает обороты.

На фоне все более шокирующего летнего трансферного окна этот тур стал моментом для перезагрузки некоторых грандов. Претенденты на титул «Арсенал» и «Челси» после сдержанного старта наконец-то показали свой атакующий потенциал. «Эвертон», «Бернли», «Борнмут» и «Брентфорд» сумели оправиться от поражений в первом туре и добыли первые победы в кампании-2025/26. А вот «Манчестер Юнайтед» все еще ищет первую викторию, да и их соседи из «Манчестер Сити» провели уик-энд не лучшим образом.

Кто же стал главными победителями и проигравшими последних трех игровых дней?

Победитель: Томас Франк

Назначение Томаса Франка преемником Анге Постекоглу в «Тоттенхэме» не стало неожиданностью. Напротив, многие считали, что датчанин давно заслужил шанс проявить себя в клубе из «большой шестерки» после успешных лет в «Брентфорде». Но даже самые оптимистичные фанаты «шпор» вряд ли ожидали столь мощного старта.

Томас Франк globallookpress.com

Команда Франка была в нескольких секундах от победы над «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке УЕФА — в его первом официальном матче у кромки поля. Затем в АПЛ лондонцы уверенно разобрались с «Бернли», а уже субботний успех на «Этихаде» доказал: «Тоттенхэм» снова готов конкурировать с лучшими — и в Англии, и в Европе.

Игра «шпор» против «Манчестер Сити» была по-настоящему выдающейся. Высокий прессинг гостей задушил команду Пепа Гвардиолы, а Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен великолепно справились с Эрлингом Холанном. Центральная линия в лице Жуана Пальиньи, Папа Матар Сарра и Родриго Бентанкура выглядела безупречно, а решение Франка доверить место в старте Ришарлисону, а не Доминику Соланке, вновь себя оправдало.

Франк вошел в узкий круг тренеров, которым удавалось обыгрывать Гвардиолу в гостях, возглавляя два разных клуба, наряду с Жозе Моуринью и Антонио Конте. И пусть победы «Тоттенхэма» над «Сити» уже стали привычными, нынешняя имела особое значение: команда, завершившая прошлый сезон лишь на 17-м месте, теперь подала громкую заявку на серьезные амбиции.

После неудачной недели на трансферном рынке «шпоры» показали, что на поле их стоит воспринимать максимально серьезно — и заслуга в этом в первую очередь Франка.

Проигравший: Джеймс Траффорд

Несмотря на рекордный сезон в «Бернли» и героическую игру за молодежную сборную Англии на пути к победе на Евро-2023, Джеймсу Траффорду еще предстоит доказать, что он готов к футболу самого высокого уровня.

В дебютной кампании в Премьер-лиге 2023/24 он был отправлен в запас после череды ошибок, и хотя минувшим летом «Манчестер Сити» заплатил за своего воспитанника 27 миллионов фунтов, в его статусе элитного вратаря по-прежнему остаются большие сомнения.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

Матч против «Тоттенхэма» в субботу лишь усилил вопросы. Возможно, слишком строго говорить, что Траффорд мог среагировать лучше на удар Бреннана Джонсона, пробившего в ближний угол, но в эпизоде со вторым голом его вина бесспорна: рискованная передача на Нико Гонсалеса у линии штрафной обернулась потерей, перехватом Папа Матар Сарра и точным завершением Жуана Пальиньи.

Кроме того, голкиперу повезло избежать прямой красной карточки за опасный фол против Мохаммеда Кудуса, когда он выскочил за пределы штрафной, пытаясь прервать передачу за спину защитников. В целом же его дебют на «Этихаде» в качестве основного вратаря «Сити» оставил впечатление, что 22-летний футболист либо чересчур нервничает, либо попросту не готов к таким задачам.

Пеп Гвардиола, доверив Траффорду место в старте вместо восстановившегося Эдерсона, дал понять: вратарь получит шанс закрепиться в качестве №1 и, возможно, даже побороться за место в составе сборной Англии перед ЧМ-2026. Однако после этого матча Траффорд скорее ускорил слухи о возможном приходе Джанлуиджи Доннаруммы и рискует провести сезон на скамейке.

Победитель: Виктор Дьёкереш

Так в чем же был весь переполох? Объем газетных полос и эфирного времени, посвященный обсуждению того, насколько удачным получилось дебютное выступление Виктора Дьёкереша за «Арсенал» на «Олд Траффорд», казался слегка чрезмерным — даже несмотря на то, что в первом туре швед не произвел фурора.

И хотя в этом сезоне ему предстоят куда более серьезные испытания, чем взлом обороны «Лидса», в своем первом официальном матче на «Эмирейтс» он продемонстрировал болельщикам все свое мастерство завершения атак.

Фрагмент матча «Арсенал» — «Лидс» globallookpress.com

Всего за несколько дней до этого его главный конкурент за место на позиции №9, Кай Хаверц, получил травму колена, а за считанные минуты до стартового свистка еще один креативный игрок, способный снабжать Дьёкереша передачами, Эберечи Эзе, официально перешел в «Арсенал».

И именно в этот момент летний новичок, обошедшийся клубу в £64 млн (86 млн долларов) при переходе из «Спортинга», открыл счет своим голам за «канониров» великолепным сольным проходом: он догнал заброс за спину защитникам, сместился с левого фланга в центр и мощным ударом вогнал мяч в ближний угол ворот Лукаса Перри.

В компенсированное время Дьёкереш оформил дубль, уверенно реализовав пенальти. Так, в день, когда эмоции на «Эмирейтс» смешались — с одной стороны, приход Эзе и дебют 15-летнего вундеркинда Макса Даумана, с другой — травмы Букайо Сака и Мартина Эдегора, — именно новый №14 сумел на время заставить критиков замолчать.

Неудачник: Грэм Поттер

Неубедительная концовка прошлого сезона? Есть. Слабые результаты на старте нового? Есть. Публичный вотум доверия от руководства? Есть. Потеря самообладания в общении с прессой? Есть.

Если бы существовало бингo «раннее увольнение тренера», то в случае с Грэмом Поттером в «Вест Хэме» вы бы уже почти закрыли всю карточку. Пятничное унизительное домашнее поражение 1:5 от «Челси» оставило «молотобойцев» на самом дне таблицы после двух туров, а позиции Поттера на посту главного тренера продолжают ослабевать.

Грэм Поттер globallookpress.com

Да, «Вест Хэм» пока не сделал достаточно на трансферном рынке, чтобы дать наставнику необходимые ресурсы для успеха. Но характер поражений от «Сандерленда» и теперь от «Челси» говорит о том, что в раздевалке далеко не все игроки убеждены в его лидерских качествах. Поттеру приходится вести гонку со временем, чтобы доказать, что он все еще способен работать на уровне Премьер-лиги.

«В этой профессии ты всегда под давлением, особенно в такой ситуации — такова реальность, — сказал бывший наставник "Брайтона" после последнего поражения на "Лондон Стэдиум". — Я знаю, что идет в комплекте с плохими результатами, и принимаю на себя ответственность. Не хочу говорить, что дело в отсутствии характера, потому что знаю: игрокам не все равно, они отчаянно хотят добиться успеха».

Поттеру остается надеяться, что это действительно так. Ведь если в воскресенье в матче с «Ноттингем Форест» команда снова провалится, международная пауза может оказаться крайне неудачным моментом для тренера, которого еще год назад прочили в преемники Гарета Саутгейта на посту наставника сборной Англии.

Победитель: стадион «Хилл Дикинсон»

Переезд всегда сопровождается волнением, но вместе с ним приходит и тревога — станет ли новое место настоящим домом? Именно с этим чувством жили болельщики «Эвертона» с тех пор, как в мае они в последний раз покинули «Гудисон Парк», ожидая с нетерпением первого официального матча на новом 52-тысячном стадионе «Хилл Дикинсон» в доках Брамли-Мур.

Джек Грилиш и Идрисса Гейе globallookpress.com

Любые опасения, что «ириски» будут долго привыкать к новым стенам, к счастью, рассеялись моментально. Воскресная победа 2:0 над «Брайтоном» стала триумфом для синей половины Ливерпуля. Джек Грилиш, дебютировавший дома, выдал такую игру, что, похоже, мы можем увидеть арендованного у «Манчестер Сити» хавбека в его лучшей форме после долгих лет разочарований на «Этихаде».

Безусловно, команде Дэвида Мойеса местами сопутствовала удача: «Брайтон» упустил немало отличных моментов, включая нереализованный пенальти Дэнни Уэлбека во втором тайме — удар парировал Джордан Пикфорд, человек, который, возможно, сделал больше всех, чтобы «Эвертон» вошел в новый дом в статусе клуба Премьер-лиги.

Рёв трибун после этого сейва, как и после голов Илимана Ндиая и Джеймса Гарнера, навсегда останется в памяти тех, кто стал свидетелем одного из величайших дней в богатой истории «Эвертона».

Неудачник: Бруну Фернандеш

После недели, в течение которой болельщики «Манчестер Юнайтед» едва сдерживали восторг от игры своей команды в минимальном поражении 0:1 от «Арсенала» в первом туре, в воскресенье «красные дьяволы» вернулись с небес на землю. Впрочем, этого нельзя сказать о мяче, который капитан команды Бруну Фернандеш отправил в небо над «Крейвен Коттедж» с 11-метровой отметки…

Люк Шоу и Бруну Фернандеш globallookpress.com

Провальный пенальти стал лишь одним из множества упущенных моментов команды Рубена Аморима, которая все же вышла вперед во втором тайме. Однако старые проблемы, преследовавшие «Юнайтед» в прошлом сезоне — дыры в центре поля, слабая игра в обороне и недостаточная острота в атаке — вновь дали о себе знать, и в итоге пришлось довольствоваться ничьей.

Фернандеш не только упустил лучший шанс команды, но и позволил Имилу Смиту-Роу беспрепятственно ворваться в штрафную и сравнять счет. Это уже второе подряд блеклое выступление португальца на старте сезона. Приход Матеуса Куньи и Брайана Мбёмо, а также желание Аморима видеть в составе Мейсона Маунта вынудили капитана играть глубже, чем обычно, и он явно пока привыкает к новой роли с меньшей свободой действий.

Будучи на протяжении последних пяти лет главным катализатором лучших матчей «Юнайтед», Фернандешу придется быстро адаптироваться, чтобы избежать критики, тем более что именно он, по словам Аморима, удерживает на скамейке любимца болельщиков Кобби Мейну. Домашняя встреча с «Бернли» в субботу выглядит идеальной возможностью для капитана вновь собрать игру воедино.