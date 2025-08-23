«Тоттенхэм» снова шокировал «Этихад»: «Сити» второй год подряд не забивает «шпорам» дома

С первых минут стало ясно: Франк приехал в Манчестер не отсиживаться в обороне. «Тоттенхэм» грамотно выстроил прессинг, превращая каждый пас к вратарю Джеймсу Траффорду в потенциальную угрозу. И нервы молодого кипера дрогнули.
До роковой ошибки «Сити» уже успел поскользнуться: на 35-й минуте Рубен Диаш проиграл дуэль Кудусу, и Ришарлисон выскочил по флангу, вырезал передачу — Джонсон пробил в ближний угол. ВАР проверил офсайд, но миллиметры были на стороне «Тоттенхэма». 0:1, и трибуны «Этихада» притихли.
Крушение перед перерывом
То, что произошло в компенсированное время первого тайма, болельщики «Сити» будут вспоминать ещё долго. Траффорд получил мяч в своей штрафной и, вместо того чтобы выбить вперёд на Холанна, рискнул сыграть накоротке с Нико Гонсалесом.
«Шпоры» именно этого и ждали: Пап Сарр перехватил, мяч отскочил к Ришарлисону, и после отскока от вратаря Жоау Пальинья вколотил его в сетку. Дебютный гол португальца в АПЛ — и самый болезненный для хозяев момент вечера.
Траффорд смотрел в небо, Диаш рвал на себе футболку от злости, а у скамейки «Сити» Пеп Гвардиола без сил махнул рукой. Ошибка на уровне моложёжки перечеркнула все старания команды.
Для «Тоттенхэма» это был вечер новой надежды. В прошлом сезоне команда регулярно горела в центре поля, но теперь у неё есть Пальинья — жёсткий, умный и цепкий. Он выключил из игры Райана Шерки, а после того, как Гвардиола снял француза, не дал развернуться и вышедшему на замену Бернарду Силве. Его же гол окончательно сломил хозяев.
Франк, кажется, нашёл недостающий элемент паззла. При Постекоглу «Тоттенхэм» умел атаковать, но не держал удар. Теперь «шпоры» умеют кусать и защищаться — и именно это принесло им победу в Манчестере.
«Сити» без ритма и лидера
Гвардиола выбрал ротацию: оставил в запасе Родри, Фодена, Бернарду и Доку. На поле вышли Мармуш и Шерки, а сыгранности не было. Атаки захлёбывались, передачи шли вразнобой. Холанн, окружённый защитниками, лишь изредка цеплялся за мяч, но поддержки почти не находил.
Во втором тайме Родри и Фоден появились, но даже они не смогли оживить игру. Самый опасный момент? Удар Родри головой прямо в руки Викарио. На фоне организованных и агрессивных гостей это выглядело символично: «Сити» больше держал мяч, но реальной угрозы почти не создавал.
«Тоттенхэм» снова увёз с «Этихада» победу и доказал, что не боится играть с «Сити» на равных. Томас Франк вчистую переиграл Пепа Гвардиолу тактически: прессинг, дисциплина, качественная реализация.
А «Сити» остался в тревожном состоянии на старте: ротация разрушает ритм, а молодой вратарь под давлением разваливается. Если Гвардиола не найдёт баланс, с добавлением еврокубков может начаться повторение прошлого сезона.