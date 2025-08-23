«Тоттенхэм» снова шокировал «Этихад»: «Сити» второй год подряд не забивает «шпорам» дома

В прошлом сезоне «шпоры» под руководством Постекоглу разгромили «Сити» 4:0. Теперь история повторилась с новым тренером: Томас Франк, только возглавивший «Тоттенхэм», выстроил команду так, что она снова обезоружила гранд на его поле. Голы Бреннана Джонсона и Жоау Пальиньи оформили победу 2:0, а «Сити» Гвардиолы вновь остался в растерянности.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Тоттенхэм 0:2 Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (35'), 0:2 Жоау Палинья (45 + 2') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Райан Айт Нури (Натан Аке, 23'), Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес (Родриго Эрнандес, 75'), Оскар Бобб (Филип Фоден, 75'), Райан Шерки (Бернарду Силва, 54'), Омар Мармуш (Жереми Доку, 54'), Эрлинг Холанд Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 78'), Мохаммед Кудус (Лукас Бергвалль, 86'), Родриго Бентанкур, Жоау Палинья (Кевин Дансо, 90'), Папе Сарр, Педро Порро, Ришарлисон (Доминик Соланке, 78') Предупреждения: Бреннан Джонсон (34'), Кристиан Ромеро (68'), Николас Гонсалес (71'), Ришарлисон (71'), Педро Порро (81')

С первых минут стало ясно: Франк приехал в Манчестер не отсиживаться в обороне. «Тоттенхэм» грамотно выстроил прессинг, превращая каждый пас к вратарю Джеймсу Траффорду в потенциальную угрозу. И нервы молодого кипера дрогнули.

До роковой ошибки «Сити» уже успел поскользнуться: на 35-й минуте Рубен Диаш проиграл дуэль Кудусу, и Ришарлисон выскочил по флангу, вырезал передачу — Джонсон пробил в ближний угол. ВАР проверил офсайд, но миллиметры были на стороне «Тоттенхэма». 0:1, и трибуны «Этихада» притихли.

Крушение перед перерывом

То, что произошло в компенсированное время первого тайма, болельщики «Сити» будут вспоминать ещё долго. Траффорд получил мяч в своей штрафной и, вместо того чтобы выбить вперёд на Холанна, рискнул сыграть накоротке с Нико Гонсалесом.

«Шпоры» именно этого и ждали: Пап Сарр перехватил, мяч отскочил к Ришарлисону, и после отскока от вратаря Жоау Пальинья вколотил его в сетку. Дебютный гол португальца в АПЛ — и самый болезненный для хозяев момент вечера.

Траффорд смотрел в небо, Диаш рвал на себе футболку от злости, а у скамейки «Сити» Пеп Гвардиола без сил махнул рукой. Ошибка на уровне моложёжки перечеркнула все старания команды.

Для «Тоттенхэма» это был вечер новой надежды. В прошлом сезоне команда регулярно горела в центре поля, но теперь у неё есть Пальинья — жёсткий, умный и цепкий. Он выключил из игры Райана Шерки, а после того, как Гвардиола снял француза, не дал развернуться и вышедшему на замену Бернарду Силве. Его же гол окончательно сломил хозяев.

Франк, кажется, нашёл недостающий элемент паззла. При Постекоглу «Тоттенхэм» умел атаковать, но не держал удар. Теперь «шпоры» умеют кусать и защищаться — и именно это принесло им победу в Манчестере.

«Сити» без ритма и лидера

Гвардиола выбрал ротацию: оставил в запасе Родри, Фодена, Бернарду и Доку. На поле вышли Мармуш и Шерки, а сыгранности не было. Атаки захлёбывались, передачи шли вразнобой. Холанн, окружённый защитниками, лишь изредка цеплялся за мяч, но поддержки почти не находил.

Во втором тайме Родри и Фоден появились, но даже они не смогли оживить игру. Самый опасный момент? Удар Родри головой прямо в руки Викарио. На фоне организованных и агрессивных гостей это выглядело символично: «Сити» больше держал мяч, но реальной угрозы почти не создавал.

«Тоттенхэм» снова увёз с «Этихада» победу и доказал, что не боится играть с «Сити» на равных. Томас Франк вчистую переиграл Пепа Гвардиолу тактически: прессинг, дисциплина, качественная реализация.

А «Сити» остался в тревожном состоянии на старте: ротация разрушает ритм, а молодой вратарь под давлением разваливается. Если Гвардиола не найдёт баланс, с добавлением еврокубков может начаться повторение прошлого сезона.