    Грилиш зажёг на новом стадионе «Эвертона»: яркий дебют и победа над «Брайтоном»

    Джек оживает после отъезда из Манчестера

    Джек Грилиш и Идрисса Гейе
    Джек Грилиш и Идрисса Гейе
    Первый матч на «Хилл Дикинсон Стэдиум» получился именно таким, каким его ждали болельщики «Эвертона»: эмоциональным, ярким и историческим. Джек Грилиш провёл выдающийся дебют, раздав две результативные передачи и подарив своей новой команде победу 2:0 над «Брайтоном».
    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0
    Голы: 1:0 Илиман Ндиайе (23'), 2:0 Джеймс Гарнер (53') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам (Дуайт Макнил, 71'), Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш (Харрисон Армстронг, 90'), Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 64'), Тьерно Барри (Бету, 64'), Jake O'Brien Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер (Ферди Кадиоглу, 67'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома, Янкуба Минте, Ясин Аяри (Диего Гомес, 67'), Карлос Балеба (Джек Хиншелвуд, 46'), Матс Виффер (Браян Груда, 86'), Дэнни Уэлбек, Matt O'Riley Предупреждения: Максим Де Кёйпер (28'), Тим Айрогбунам (39'), Матс Виффер (40'), Джеймс Гарнер (63'), Кирман Дьюсбери-Холл (89'), Ферди Кадиоглу (90 + 1'), Бету (90 + 5')

    Открытие нового стадиона за 800 миллионов стало событием для всего Ливерпуля. Перед стартовым свистком на поле вывели архитектора Дэна Мейса, который вживую увидел воплощение проекта, растянувшегося на годы. Трибуну взорвал момент, когда диктор объявил имя Грилиша — аренда из «Манчестер Сити» уже воспринимается фанатами как главная надежда трансферного окна.

    Но вместе с торжественностью была и тревога. В понедельник «Эвертон» уступил «Лидсу» в концовке, и команда Дэвида Мойеса знала: новый стадион — новые требования.

    Новый стадион Эвертона
    gettyimages.com

    Первые острые моменты пришли от гостей. Каору Митома выдал сольный трюк с мячом через голову Тарковски и зарядил в перекладину. Сразу после этого Янкуба Минтех продавил фланг и выкатил мяч на Дэнни Уэлбека, но тот с метра умудрился отправить его выше ворот.

    «Эвертон» был близок к тому, чтобы вновь запутаться в собственных нервах. Однако, как это часто бывает в футболе, за промахи наказывают.

    Грилиш — архитектор исторического гола

    На 23-й минуте всё сошлось идеально. Кирнан Дьюсбери-Холл перевёл атаку налево, Грилиш обыграл защитника и вырезал пас на дальнюю штангу. Илиман Ндиай вколотил мяч в сетку — первый гол в истории нового стадиона и символичное продолжение: именно он забивал последний гол Премьер-лиги на «Гудисон Парк».

    Илиман Ндиай
    globallookpress.com

    До перерыва «Эвертон» ещё дважды висел на волоске. Ван Хекке пробил из-за штрафной, и после рикошета от Грилиша мяч попал в штангу. А в компенсированное время Тарковски отдал жуткий пас назад и подарил выход один на один О’Райли, но Джордан Пикфорд спас команду.

    Вратарь сборной Англии в очередной раз напомнил, почему его имя неотделимо от борьбы «ирисок» за выживание в последние годы.

    Второй гол снова срежиссировал Грилиш

    На 52-й минуте история повторилась. Идрисса Гейе нашёл переводом Грилиша на левом фланге, тот сместился и выложил мяч под удар Джеймсу Гарнеру. Удар получился мощным и точным — 2:0, и «Хилл Дикинсон» взорвался снова.

    Джеймс Гарнер празднует гол
    globallookpress.com

    Для Грилиша это была вторая голевая передача за вечер, хотя он вполне мог завершить матч с хет-триком ассистов, если бы чуть позже Дуайт Макнил не промахнулся с убойной позиции.

    Пикфорд ставит точку на ленточке

    Шанс вернуться в игру «Брайтон» получил за 15 минут до конца. Рикошет от руки Дьюсбери-Холла — и пенальти в ворота хозяев. Но Уэлбек пробил слишком читаемо, и Пикфорд спокойно отразил мяч. Восьмой сейв с «точки» в его карьере в Премьер-лиге и окончательный приговор для «чаек».

    Дэнни Уэлбек
    globallookpress.com

    У «Эвертона» всё сложилось идеально: новый дом открыт победой, новый лидер Грилиш сразу доказал свою ценность, а Пикфорд снова подтвердил статус талисмана. Для «Брайтона» же — тревожный сигнал. Команда Хюрцелерa создала достаточно моментов, чтобы увезти очки, но подвела реализация. Митома и Уэлбек не забили, а защита дала слишком много пространства в решающие минуты.

    Календарь и таблица АПЛ

    Итог: 2:0 — «Эвертон» празднует идеальный день на новом стадионе, а Грилиш получает первые настоящие аплодисменты за долгое время. Кажется, для него эта аренда может стать не только перезапуском карьеры, но и главным сюжетом сезона в Ливерпуле.

