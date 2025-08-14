Карнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора

Одной из наиболее болезненных потерь столичного клуба нынешним летом стал отъезд основного центрдефа Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Латать дыру в оборонительных порядках ЦСКА призван его соотечественник — Жоао Виктор, имеющий за плечами опыт игры на просторах Европы за «Бенфику» и «Нант».

Менял академии, как перчатки

Жоао Виктор да Силва Марселино появился на свет 17 июля 1998 года в муниципалитете Бауру, входящем в состав штата Сан-Паулу. Обучаться футболу молодой игрок начал в молодежной школе местного «Нороэсте», используясь на позиции опорного полузащитника.

Коррективам амплуа Жоао подверглось в академии «Ботафого» из Рибейран-Прету, где его перевели в оборонительную линию. Надолго среди «трехцветных» он не задержался и отправился в «Коимбру», транзитом через которую на правах аренды оказался в системе «Атлетико Минейро». За молодежку «гало» Виктор отыграл на Кубке Копиньи 2017, откуда команда сошла с дистанции уже во втором раунде турнира.

После окончания соглашения с клубом из Белу-Оризонти его кандидатура привлекла селекционную службу «Коринтианса», к которому Жоао также присоединился на арендных правах, так как все еще принадлежал «Коимбре». Сперва защитник заигрывался за обойму «черно-белых» U-20, закрепившись в основном составе коллектива.

Своим перформансом Виктор впечатлил руководство «Коринтианса», которое решило выкупить его контракт у клуба, базирующегося в Минас-Жерайс. Подпускать ко взрослой команде «тимау» Жоао стал Фабио Карилле в кампании 2019, периодически вызывая на матчи Серии А, однако ничем, кроме полирования лавки запасных, защитник не запомнился. Естественно, отсутствие игровой практики не устраивало Виктора, и при встрече со своим агентом он поставил тому задачу — поиск нового пристанища.

Исправлять карьерное положение ему предстояло в более скромном «Интернасьонале» из Лимейры, выступающем на полях чемпионата Паулиста. Правда, аренда в стан «ветеранов» продлилась недолго и спустя полгода, проведя лишь девять матчей, центрбек продолжил скитания, оказавшись в «Атлетико Гоияниенсе».

Внимание «драконов», только вернувшихся в Серию А, Жоао привлек за счет грамотной игры в верховых дуэлях и хороших скоростных данных, несмотря на рост 187 см. Именно в цветах «красно-черных» состоялся его дебют на полях высшей лиги Бразилии — 31 августа 2020 он вышел на последние две минуты против «Сеары».

Привыкать к появлениям из запаса ему не пришлось, ведь довольно скоро за ним закрепился статус стопроцентного игрока основы. В общей сложности Виктор надел футболку «Атлетико Гоияниенсе» тридцать пять раз, отметившись даже одной голевой передачей. Стабильность и надежность Жоао в обороне позволила новичку чемпионата Бразилии не только сохранить прописку, но и закрепиться в роли середняка первенства.

Представители «Коринтианса» быстро поняли, что такой актив, набравшийся опыта и обросший мышцами, пригодится им самим и отказались продлевать его турне в штат Гояс. Наконец закрепиться в структуре «черно-белых» защитнику помог хорошо знакомый ему Вагнер Мансини, с которым они пересекались в «Атлетико Гоияниенсе». Понимание тактической модели бразильского наставника способствовало скорейшей адаптации Виктора, сверкнувшего в розыгрыше 2021.

Жоао накопил сорок восемь поединков за «Коринтианс» во всех турнирах, цементируя оборону команды — основную часть матчей он отыграл на месте центрдефа, однако при необходимости закрывал брешь на правом фланге защиты. Небольшой спад в его кондициях в кампании 2022 не снизил интерес к нему со стороны европейских клубов, выстроившихся в очередь для оформления трансфера.

От Лиссабона до Нанта

Спор за бразильца возник между двумя португальскими грандами — «Порту» и «Бенфикой», победителем из которого вышли последние. «Орлы» заплатили за воспитанника «Коринтианса» солидные 9,5 млн евро, подписав с ним в июле 2022 пятилетний контракт.

Новобранец сразу рассыпался в комплиментах лиссабонцам, назвав переход удачным шагом, и рассчитывал внести весомый вклад в развитие клуба. Вот только любовной истории с «Бенфикой» не получилось и все пошло по худшему сценарию с самого переезда в Португалию.

В последнем матче за «Коринтианс» Жоао травмировал лодыжку, прибыв в стан «красных» с недолеченным повреждением. Из лазарета «орлов» он выбрался лишь к октябрю, но отвоевать место в составе оказалось ему не по силам. Тогдашний тренер «Бенфики» Роджер Шмидт доверил ему всего две встречи Кубка португальской лиги и одну игру Кубка страны, намекая, что в его планы Виктор не входит.

Реанимировать карьеру центрбек отправился в Лигу 1 — «Нант» в январе 2023 рискнул взять его в полугодичную аренду. Первый блин для бразильца за «канареек» вышел комом, когда в двадцать первом туре чемпионата Франции с «Марселем» Жоао курьезным образом срезал мяч в собственные ворота.

Отойти от автогола ему удалось довольно быстро, и постепенно Виктор демонстрировал все более уверенные выступления, адаптировавшись к реалиям французского первенства. Защитник записал на свой счет шестнадцать матчей за «Нант» во всех соревнованиях, порадовав местную публику не только надежными действиями в обороне, но и одной голевой передачей.

Главной целью Жоао называл как можно скорейшее возвращение на «Эштадиу да Луш», чтобы доказать собственную профпригодность в глазах лиссабонской публики. Кампанию 2023/2024 он начал в расположении «орлов», но полностью проиграл конкуренцию в центре защиты Николасу Отаменди, Антониу Силве, Фелипе Морато и Томашу Араужу.

Оставаясь лишь пятым выбором для Роджера Шмидта, Виктор получил всего двадцать семь минут игрового времени в португальской Примейра-лиге. Конфронтация конфликта с немецким специалистом произошла в преддверии встречи Лиги чемпионов УЕФА против «Интера»: бразилец тренировался спустя рукава, из-за чего наставник «Бенфики» вычеркнул его из заявки.

Шмидту не нравилось отсутствие самоотдачи бразильца, и, попав в опалу тренера, на дальнейшем пребывании Жоао в Лиссабоне был поставлен крест.

Конфликты, дисквалификации и ненависть торсиды «Васко»

Провальный трансфер «Бенфика» отчасти компенсировала последующей продажей Виктора в лагерь «Васко да Гама» за 8 млн евро — таким образом центрдеф стал одним из самых дорогостоящих приобретений «адмиралов» в истории.

Становление на ноги в Рио-де-Жанейро давалось нелегко, виной чему служил непростой характер Жоао. Он принялся коллекционировать красные карточки, удалившись с поля в кубковой дуэли с «Агуа Санта» и матче Серии А 2024 против «Фламенго».

Не обошлось без конфликта с наставником Рамоном Диасом, пытавшимся усмирить пыл игрока и наказывая его местом в запасе. Тем не менее дисциплинарные приемы аргентинца не принесли необходимого эффекта, к тому же, в апреле 2024 руководство «Васко да Гама» указало ему на дверь.

К непростой адаптации добавилась травма колена, по причине которой Виктор пропустил более месяца. С приходом на тренерский мостик «адмиралов» Рафаэля Пайвы позитивных сдвигов в поведении защитника на газоне не произошло — глупые дисквалификации из-за перебора желтых карточек и удаления преследовали его. Вместе с этим он оставался ключевым исполнителем в центре обороны, составляя тандем с Лео.

Фанаты долгое время поддерживали Жоао, отдавая в разнообразных опросах предпочтение ему в числе стартовых одиннадцати. Однако, как известно, от любви до ненависти один шаг, и со стороны Виктора он был пройден.

Результаты «Васко да Гама» в текущем розыгрыше Серии А выглядят крайне удручающе: великий клуб опустился на дно турнирной таблицы, расположившись в зоне вылета. Виновных болельщики нашли сразу и, небезосновательно, одним из них оказался Жоао. Если экс-игрок «Ливерпуля» Филипе Коутиньо, защищающий на данном этапе цвета «васкао», остается неприкасаемой персоной, то Виктор словил целую охапку гневных стрел.

Его неспособность нажать на тормоз после первого горчичника, вспыльчивость и необязательные красные карточки порядком надоели поклонникам клуба, в придачу к чему стали накапливаться результативные ошибки защитника. Проводя разбор полетов по итогам одного из неудачных поединков между центрбеком и торсидой возникла перепалка, подлившая лишь масла в огонь.

Отбыв очередную дисквалификацию после удаления в Кубке Бразилии с «ССА», Жоао оказался в старте во встрече Серии А против «Атлетико Минейро», состоявшейся 10 августа. Трибуны домашнего «Сан-Жануариу» устроили ему «радушный» прием, взрываясь оглушительным свистом при любом касании мяча 38-м номером. Лед в отношениях с фанатами может послужить одной из причин отъезда Виктора как из Рио-де-Жанейро, так и Латинской Америки в целом.

Дивеев получит в пару нового бразильца?

Спасти Жоао от лавины негатива готов московский ЦСКА, фундамент которого в обороне может дать трещину с переездом Виллиана Роши в солнечные Эмираты. Бразилец не против попробовать свои силы в России, предварительно согласовав с «красно-синими» трудовое соглашение на три года.

Теперь менеджменту «армейцев» остается договориться с «Васко да Гама» по стоимости трансфера, которая, по информации СМИ, составит порядка 4,5 млн евро. Агент Паулу Барбоза видит в потенциальном новичке москвичей равноценную замену Роше и качественное усиление защитных порядков команды.

Сейчас в распоряжении Фабио Челестини четыре профильных центрдефа, тем не менее стопроцентно положиться нельзя ни на одного из них. Наиболее опытный Игорь Дивеев — частый гость лазарета, 21-летний Матвей Лукин и 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров слишком сыроваты для баталий РПЛ, а Илья Агапов, пополнивший ряды ЦСКА еще в начале 2023, до сих пор курсирует по маршруту Нижний Новгород-Москва и обратно.

Сбалансировать эту шаткую конструкцию может опытный бразилец, который уже упустил одну возможность зарекомендовать себя в Европе. Козырей в рукаве Жоао достаточно: впечатляющая скорость, ловкость, игра на втором этаже, умение продвигать мяч вперед в качестве первого разыгрывающего, разноплановость (при необходимости закроет позицию правого защитника).

Вместе с тем хватает и недостатков, среди которых на первый план выходят проблемы с дисциплиной, о которых еще в «Бенфике» говорил Роджер Шмидт и которые тянутся за Виктором в «Васко да Гама». Привозы случаются, но, к счастью, они не поставлены на поток и следует уповать на общее состояние утопающих «адмиралов» в сезоне 2025.

Сумеет ли Челестини усмирить буйный нрав 27-летнего бразильца и пустить его агрессию и напор в нужное русло?