Инвестиция в будущее. ЦСКА пополняет латиноамериканскую диаспору Гонсалвесом

Шорт-лист «армейцев» содержит в себе множество интересных исполнителей, особняком среди которых стоит Матеус Гонсалвес. Бразилец давно фигурирует в списках наиболее перспективных футбольных дарований, и наконец у него появился реальный шанс зарекомендовать себя на полях Европы.

Продукт академии «менгао»

Матеус Гонсалвес Мартинс появился на свет 18 августа 2005 года в Рио-де-Жанейро, являющимся одним из крупнейших городов Бразилии. Его первые попытки оказаться в футбольных школах местных клубов не увенчались успехом: несколько раз он получал отказ из лагерей «Фламенго» и «Флуминенсе».

Вот только Матеус не планировал сдаваться и наконец в возрасте двенадцати лет исполнил мечту — «менгао» забрали юное дарование под свое крыло. Тренировочный центр «Ниньо ду Урубу» на долгие годы стал вторым домом для Гонсалвеса, который семимильными шагами преодолевал возрастные группы «красно-черных».

Уже в пятнадцать лет он добрался до обоймы U-17, где сходу завоевал статус главной звезды команды. Тренер той молодежки «Фламенго» Лео Рамос выделял Матеуса, как целеустремленного парня, который не знает страха, может удивить оппонента манерой игры и умеет найти выход из сложной ситуации. Вместе с командой U-17 Гонсалвес собрал полную коллекцию внутренних наград, выиграв чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны.

Признания воспитанник «рубро-негро» добился не только на просторах бразильского футбола, но и на международном уровне — британское издание «The Guardian» в 2022 включило его в список шестидесяти лучших талантов мира, родившихся в 2005.

Матеус Гонсалвес s1live.com

Подтверждать реноме за взрослый «Фламенго» Матеус принялся в октябре того же года, получив вызов от Доривала Жуниора на встречу против «Атлетико Минейро». Правда, весь поединок он просидел на скамейке запасных и дебютировал лишь в следующем туре Серии А, выйдя под занавес матча с «Америкой». Всего на финише кампании бразильского первенства 2022 Гонсалвес наиграл двадцать пять минут, постепенно привыкая к более серьезному накалу борьбы элитного дивизиона.

Счет голам за «менгао» Матеус открыл 18 февраля 2023 на просторах чемпионата Кариока, отправив мяч в сетку ворот «Резенди» выстрелом из-за пределов штрафной площади. Таким образом, на тот момент, Гонсалвес стал третьим самым молодым игроком в истории, отличившимся за «Фламенго», после Лоррана и Винисиуса Жуниора.

Тучи вокруг бразильца сгустились с приходом на тренерский мостик «красно-черных» темпераментного Хорхе Сампаоли, который считал Гонсалвеса сыроватым для баталий Серии А. Появления в футболке «менгао» сократились до минимума, все чаще вингер оставался в резерве, а затем вовсе выпал из заявки команды.

Окрыленный переездом

Единственным выходом для получения хоть какого-то количества игровых минут осталась аренда — спасательный круг Матеусу бросил «Ред Булл Брагантино», забравший его на полгода из Рио-де-Жанейро. Под руководством Педро Кайшиньи, делающего акцент на атакующей схеме 4-2-3-1, Матеус задействовался на правом фланге атаки, раздергивая оборонительные порядки соперников.

Во второй половине чемпионата Бразилии 2023 на счету игрока четырнадцать матчей, из которых четыре он начал в основном составе.

Матеус Гонсалвес (по центру) globallookpress.com

По сравнению с ранним этапом выступлений за «Фламенго», в карьере Гонсалвеса произошел настоящий прорыв. К тому же, он записал себе в актив первое результативное действие в Серии А, отдав голевую передачу в противостоянии с «Куябой».

Привыкать к реалиям жизни в Браганса-Паулисте ему не пришлось — «Ред Булл Брагантино» желал сохранить Матеуса у себя по окончании арендного срока, однако «менгао» захотел вернуть его себе.

Неудавшийся джокер Филипе Луиса

Тем не менее особой популярностью у тогдашнего наставника «Фламенго» Тите вингер не пользовался, продолжая прозябать на лавке запасных. К середине сезона бразильского первенства он всего трижды надел футболку «красно-черных» и, как признавался в одном из интервью, подумывал над уходом из клуба, чувствуя себя забытым.

Гонсалвес даже покидал команду на некоторое время, чтобы провести несколько поединков за обойму U-20. Коренным образом на ситуацию могла повлиять тренерская рокировка во главе «рубро-негро», когда решившего взять творческий отпуск Тите сменил амбициозный Филипе Луис, ранее возглавлявший молодежки U-17 и U-20.

40-летний специалист в бытность игроком занимал позицию левого защитника и уделял немало внимания действиям Матеуса без мяча, настаивая на проделывании большего объема работы и активном прессинге. Гонсалвес высоко ценил предоставленную Луисом возможность для дальнейшего развития и планировал стать важным для него исполнителем в сезоне 2025.

Однако гармония в их отношениях продлилась недолго, и текущая кампания едва ли не самая сложная в карьере Матеуса. На данный момент он выходил на поле в пятнадцати встречах во всех турнирах, располагаясь со стартовых минут в основном среди резервных игроков, и отличился двумя забитыми в чемпионате Кариоки.

Матеус Гонсалвес globallookpress.com

Порцию критики от Луиса 19-летний вингер заслужил после матча девятого тура Серии А против «Ботафого», в котором отыграл заключительные полчаса. Филипе не понравилось, как Гонсалвес сменил в атаке Бруно Энрике, действуя на поле слишком непредсказуемо и регулярно ставя себя в неловкое положение.

Реакция от Матеуса последовала моментально — и нет, он не выступил с нотой протеста против тренера, а лишь попросил снова отправить его в команду U-20 для получения более постоянной практики. Действительно, перевод пошел ему на пользу, и в двух июльских встречах молодежного чемпионата Бразилии со сверстниками из «Ботафого» и «Атлетико Минейро» Гонсалвес записал себе в актив 3+1 по системе гол+пас.

Для ЦСКА нет знака «стоп»

Сперва на правый край атаки «армейцы» рассчитывали заполучить Тьяго Паласиоса из «Эстудиантеса», но, похоже, сделке не суждено состояться — аргентинский клуб не устраивают условия оплаты москвичей за уругвайского вингера.

Легким движением руки представители ЦСКА переключились на молодой проспект «Фламенго», который никак не найдет себя во взрослой обойме «красно-черных». Единственным камнем преткновения является стоимость Матеуса, о которой никак не могут договориться стороны. Портал Тransfermarkt оценивает Гонсалвеса в 5 млн евро.

Проблем с адаптацией в России у бразильца возникнуть не должно, ведь за «армейцев» играют сразу три его соотечественника: Мойзес, Алеррандро и Матеус Алвес. Более того с двумя последними пути Гонсалвеса уже пересекались — с 25-летним форвардом в стане «Ред Булл Брагантино», а с 20-летним атакующим полузащитником в расположении молодежной сборной Бразилии.

Матеус, как и многие кудесники мяча, выделяется дриблингом, благодаря которому легко разбирается с одним или даже несколькими оппонентами, вот только порой ему не хватает творческого мышления, чтобы расчертить атаку далее, и он просто упирается в очередного защитника либо в лицевую линию.

Матеус Гонсалвес

Скоростной, по-хорошему агрессивный вингер, чьим рабочим инструментом непосредственно выступает волшебная левая нога, ударами с которой, смещаясь с правого фланга, Гонсалвес не стесняется тревожить стражей ворот. Ранее неохотно возвращался на свою половину поля при потере игровой сферы, однако Филипе Луис заложил фундамент в игре Матеуса в контрпрессинге и отборе мяча.

Теперь продолжать обучение воспитаннику «Фламенго», скорее всего, придется под чутким взглядом Фабио Челестини. На руку Гонсалвесу играет его возможность закрыть оба фланга атаки, что ценит швейцарский специалист в собственных тактических построениях, требуя от крайних Данила Кругового и Кирилла Глебова меняться позициями по ходу поединка.