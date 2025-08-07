Амбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»

Трансферная кампания столичного клуба на бумаге выглядит едва ли не наиболее активной среди других клубов Российской Премьер-лиги, однако пока «красно-синие» официально объявили лишь о двух новичках. Окажется ли в списке свершившихся сделок ЦСКА арендное соглашение по колумбийцу Даниэлю Руису?

«Форталеса», как трамплин

Даниэль Фелипе Руис Ривера появился на свет 30 июля 2021 года в Боготе, являющейся столицей и крупнейшим городом Колумбии. Обучаться футболу он начал в школе местного «Диньос», после чего получил вызов в сборную округа Боготы. За нее Руис выступал в национальных соревнованиях с дошкольного до юношеского возраста.

Именно на этих турнирах в 2016 его приметил Агустин Гарисабало, работающий скаутом в клубе «Депортиво Кали» и пригласивший Даниэля в молодежную команду. В стане «Лос Вердибланкос» колумбиец провел два года, вернувшись в родной департамент Кундинамарка, как только поступило предложение от «Форталесы» из Сипакиры.

Сперва Руис защищал цвета обоймы U-20, однако довольно скоро получил шанс сыграть за взрослую команду — 7 октября 2018 он вышел на последние четыре минуты во встрече с «Депортес Киндио» на просторах колумбийской Примеры В.

Назначение на должность главного тренера «Форталесы» Пабло Гарабелло в конце 2019 благотворно сказался на позициях Даниэля в команде. Как признавался сам игрок в одном из интервью, аргентинский специалист придал ему уверенности и помог исправить ошибки, что сказалось на его профессиональном росте.

Действительно, под руководством Гарабелло он превратился в основного исполнителя в кампании 2020, получая регулярную практику как во втором дивизионе Колумбии, так и Кубке страны. Пабло использовал Руиса, обладающего хорошей техникой, видением поля и умеющего наградить партнера выверенным пасом, на месте левого вингера, где от него исходила наибольшая острота. Всего Даниэль надел футболку «Форталесы» в четырнадцати поединках, запомнившись торсиде команды одним забитым мячом.

Даниэль Руис la10.com.co

Энтузиазма ему добавлял интерес со стороны гранда колумбийского футбола «Мильонариоса», чьи представители обивали пороги клуба из Сипакиры. Переговоры сторон наконец достигли прогресса в декабре 2020, когда «амбассадоры» заполучили Руиса на правах годичной аренды с опцией дальнейшего выкупа.

Перед ним открылись новые горизонты, ведь «Мильонариос» представлял элитный эшелон колумбийского футбола. На полях Примеры А он дебютировал 17 января 2021 против «Энвигадо», заменив Эмерсона Родригеса под занавес матча. Постепенно главный наставник «чемпиона всех времен» Альберто Гамеро доверял все больше игрового времени Даниэлю, который барражировал между двумя бровками команды.

КПД колумбийца оставалось на довольно солидном уровне на обеих краях атаки — во всех турнирах в сезоне 2021 Руис накопил 45 появлений за «Мильонариос», записав себе в актив четыре гола и семь результативных передач. Недолго думая, руководство столичного клуба активировало пункт о выкупе вингера в январе 2022, переведя на счет «Форталесы» 310 тысяч евро и оставив за последней 20% от будущей продажи Даниэля.

Окончательный переход в стан «миллионеров» окрылил полузащитника, чей звездный час настал в розыгрыше 2022. Гамеро закрепил Даниэля на более привычном левом фланге, где он, буквально, терзал правых защитников противостоящих команд. Общее число матчей, проведенных Руисом, составило 57, в которых его личный зачет пополнился девятью забитыми мячами и одиннадцатью голевыми передачами.

Перформанс вингера впечатлил не только местную футбольную публику, но и колумбийского идола Хамеса Родригеса, назвавшего Даниэля одаренным и качественным игроком.

Безуспешный переезд в Бразилию и возвращение к «миллионерам»

Пришло осознание, что один из ведущих исполнителей «Мильонариоса» перерос уровень колумбийского первенства и готов отправиться покорять следующую вершину. Его трансферная стоимость согласно данным портала Тransfermarkt возросла с 200 тысяч евро до 4,5 млн евро, однако никто не решился оформить его переход на полноценной основе.

Наилучшим вариантом, как казалось, для продолжения карьеры выглядел «Сантос», арендовавший на один год Руиса у «Мильонариоса» в феврале 2023 с возможностью последующего выкупа. Тогдашний президент «пейше» Андрес Руэда, затеявший перестройку команды, оказал значительную поддержку новобранцу, помогая освоиться в изменившихся реалиях и возлагая надежды на его успех в цветах клуба из штата Сан-Паулу.

Вот только оправдать выписанные авансы со стороны бразильского функционера ему не удалось, хотя на начальном этапе тренер «святых» Одаир Элман, возглавлявший их с ноября 2022 по июнь 2023, выпускал Даниэля среди стартовых одиннадцати во встречах Серии А. Правда Пауло Турра, взявший бразды правления после Элмана, переквалифицировал Руиса в резервного исполнителя — в конечном итоге тот отыграл в общей сложности за «Сантос» девятнадцать поединков во всех турнирах и запомнился лишь двумя ассистами.

Разочарование от его выступлений возникало как у поклонников «пейше», так и у верхушки клуба, которая, не дожидаясь окончания арендного соглашения, указала колумбийцу на дверь. 4 августа 2023 по обоюдному согласию сторон контракт Руиса с «Сантосом» прекратил действие, и он вновь оказался в расположении «Мильонариоса».

Даниэль Руис lance.com.br

В знакомых для себя условиях Даниэль, вернувшись под присмотр к Альберто Гамеро, шаг за шагом реанимировал карьеру, проведя за «миллионеров» те же 19 матчей, в которых оформил 2+4 по системе гол+пас. Кампания 2024 вновь выдалась насыщенной для вингера, разрывающегося за столичный клуб на несколько фронтов — Копа Либертадорес, чемпионат Колумбии и Кубок страны.

К концу сезона Руис имел сорок шесть появлений за «бело-синих», отличившись при этом четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Однако снова «Мильонариос» пролетел мимо всех трофеев, сойдя с дистанции на групповом этапе Копа Либертадорес, вылетев в 1/8 финала Кубка Колумбии и оставшись без золотых медалей колумбийской Примеры А. Единственным триумфом Даниэля в стане команды из Боготы остается Кубок страны 2022, который состоялся еще до провального турне в Бразилию.

Даниэль Руис caughtoffside.com

Текущий розыгрыш 24-летний полузащитник проводит уже под началом Давида Гонсалеса, сменившего на тренерском мостике «Мильонариоса» Гамеро в январе 2025. Колумбийский наставник задействует Руиса более вариативно, наигрывая его по всему фронту в финальной трети поля и даже чаще наделяя ролью атакующего хавбека либо правого вингера. За двадцать семь матчей этого года Даниэль записал себе на счет три гола и три ассиста, восстановившись в статусе одного из ведущих дирижеров атаки команды.

Позабытый Нестором Лоренсо

Руис представлял сборную Колумбии U-23 в товарищеском матче со сверстниками из Коста-Рики в октябре 2023, после чего выступал на групповом раунде Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ в январе 2024 под руководством Эктора Карденаса.

Удивительно, но его дебют за взрослую обойму «кофейщиков» произошел ранее, чем за молодежку — Нестор Лоренсо вызвал на контрольный спарринг со сборной США в январе 2023, где выделил для него 22 минуты игрового времени. Еще одно появление Даниэля среди колумбийских сборников состоялось в декабре того же года, когда национальная команда играла серию товарищеских встреч с Венесуэлой и Мексикой.

Лоренсо доверился схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля, где роль «десятки» отводилась как раз таки Руису. Тем не менее, хоть Колумбия и одержала две виктории 1:0 и 3:2 соответственно, атакующий полузащитник оба раза покинул газон без голевых свершений. На этом его сказка в сборной подошла к концу, и как баталии отбора на чемпионат мира 2026, так и классические контрольные поединки проходят без Даниэля.

Челестини по кирпичику выстраивает новый ЦСКА

Колумбийский вингер пребывает в шаге от переезда в Российскую Премьер-лигу — по сообщениям СМИ, 7 августа он прибыл в Москву для оформления перехода в ЦСКА. Речи о полноценном трансфере пока не идет, и дело должно ограничиться годичной арендой, однако в договоре будет прописан пункт о выкупе в случае выполнения определенных условий.

На данном этапе Руис оценивается порталом Тransfermarkt в 1,4 млн евро, так что даже исходя из падения стоимости по сравнению с 4,5 млн евро, о которых упоминали выше, нельзя сказать, что его карьера находится на подъеме и «армейцы» получат готового игрока старта. Даниэлю придется потрудится, чтобы доказать свою профпригодность главному тренеру «красно-синих» Фабио Челестини, рассчитывающего от каждого новичка стопроцентной самоотдачи и видящего в них только усиление, но никак не лишних пассажиров.

Особое внимание ЦСКА уделяет поиску игроков в последнюю треть поля, изучая вдоль и поперек латиноамериканский футбольный рынок. На правый фланг нападения москвичи присмотрели Тьяго Паласиоса из «Эстудиантеса», для левого же наиболее предпочтительной выглядит кандидатура Руиса.

Не стоит забывать также про универсализм Даниэля, который в нынешней кампании с приходом в «Мильонариос» Давида Гонсалеса закрывает практически все бреши в атакующей линии команды и не успел поиграть, разве что, центральным форвардом. Челестини придется поломать голову, чтобы придумать, как лучше использовать Руиса в тактических построениях ЦСКА.

Даниэль Руис

Руис выделяется дриблингом, умением находить партнеров по команде разрезающими передачами и использовать свободное пространство, образующееся между линиями. Рабочей ногой колумбийца выступает левая, поэтому при игре на левой бровке он крайне редко нацелен на смещение вправо для удара и предпочитает чаще уходить во фланг для подачи либо прострела.

ЦСКА делает ставку на перспективу и готов отказаться от сиюминутного эффекта, комплектуя обойму молодыми, но в то же время готовыми к дальнейшему прогрессу исполнителями. Посмотрим, окажется ли «армейцам» и Руису по пути, чтобы после годичной аренды без лишних колебаний оформить полноценные отношения, или, как и в случае с «Сантосом», он отправится на родину раньше срока.