Трансферный дайджест. 5 — 11 августа

Кингсли Коман

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Хавбек «Баварии» Кингсли Коман очень близок к тому, чтобы, как и многие сейчас, отправится на заработки в Саудовскую Аравии.

Журналист Фабрицио Романо сообщил о том, что французский полузащитник переходит в «Аль-Наср». Стороны якобы даже уже успели утрясти все детали предстоящей сделки.

Саудовский клуб должен заплатить за 29-летнего футболиста примерно 30 млн евро. Сам футболист уже согласился подписать контракт, который будет рассчитан до 2028 года.

Других вариантов для продолжения карьеры у игрока сборной Франции не было.

Кингсли Коман globallookpress.com

В составе «Баварии» он выступает с 2017 года, провел 339 матчей, забил 72 гола и отдал 71 результативную передачу. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года.

Наш прогноз: Коман перейдет в «Аль-Наср».

Альвара Мората

«Милан», нападающий, 32 года

Испанский форвард Альваро Мората уже покинул «Галатасарай», в котором был в аренде, и вернулся в «Милан».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сделано это для того, чтобы нападающий беспрепятственно перебрался в «Комо». Клуб уже согласовал с «Миланом» условия перехода 32-летнего испанца.

Сам футболист тоже не против перебраться в «Комо». Сейчас между сторонами будут проведены последние переговоры по поводу трансфера.Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет полностью закрыта уже на этой неделе.

Альваро Мората globallookpress.com

В прошедшем сезоне Мората провел за «Галатасарай» 12 матчей в чемпионате Турции, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Наш прогноз: Мората станет игроком «Комо».

Уэстон Маккенни

«Ювентус», полузащитник, 28 лет

Вполне вероятно, что американский хавбек Уэстон Маккенни этим летом сменит команду, но при этом останется в итальянской Серии А.

Tuttosport сообщает, что глаз на 28-летнего полузащитника «Ювентуса» положила «Рома». Римский клуб намерен воспользоваться тем, что туринцы никак не могут продлить контракт с футболистом.

Ранее была информация, что игрок центра поля не согласен с теми условиями, которые ему предлагает «Юве» по новому контракту.

Также к Маккенни есть интерес из Германии, Англии и Турции, однако официальные предложения по его трансферу пока что отсутствуют.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

В сезоне-2024/25 Маккенни провел 48 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Наш прогноз: Маккенни останется в «Ювентусе» еще на год.

Савиньо

«Манчестер Сити», полузащитник, 21 год

К вингеру «Манчестер Сити» Савиньо есть серьезный интерес от «Тоттенхэма». «Шпоры» хотят заполучить полузащитника уже этим летом.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что лондонцы не намерены медлить в этом вопросе и уже сделали предложение «горожанам» по трансферу 21-летнего хавбека.

Сообщается, что в бразильском футболисте заинтересован сам наставник «Тоттенхэма» Томас Франк, а Савиньо якобы не против сменить клубную прописку для получения игровой практики.

При этом, «Манчестер Сити» отклонил предложение «Тоттенхэма» в размере 50 млн евро, поскольку намерен получить больше за футболиста.

Савиньо globallookpress.com

За «Ман Сити» Савиньо играет с лета 2024 года. Всего сыграл за «горожан» 48 матчей, 3 гола и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 млн евро.

Наш прогноз: Савиньо останется в «Манчестер Сити».

Расмус Хейлунн

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

После прихода в «Манчестер Юнайтед» ряда новичков команде оказался не нужен датский нападающий Расмус Хейлунн.

Английская пресса сообщала, что 22-летнему форварду было сказано, что он не будет много играть в этом сезоне, поэтому может спокойно заниматься поисками нового места работы.

Главным претендентом на игрока сборной Дании является «Милан». Об этом сообщили ряд авторитетных источников. Итальянский гранд хочет арендовать футболиста на следующий сезон.

Сообщается, что стороны в ближайшее время приступят к переговорам и «Манчестер Юнайтед» точно будет не против отпустить Хейлунна.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Хейлунн стал футболистом «МЮ» летом 2023 года, перейдя из «Аталанты» за почти 78 млн евро. Всего сыграл за команду 95 матчей, забил 26 мячей и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Хейлунн покинет «Манчестер Юнайтед».

Родриго

«Реал», нападающий, 24 года

«Манчестер Сити» намерен этим летом провернуть супертрансфер и подписать бразильского форварда «Реала» Родриго.

Уже известно, что мадридский коллектив готов продать футболиста и хочет заработать на его трансфере 100 миллионов. Для «горожан» данная сумма не является проблемой.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиода видит в 24-летнем Родриго идеального футболиста для структуры его команды. Он берется на смену Джеку Грилишу, который отправляется в «Эвертон».

Родриго globallookpress.com

Ранее была информация, что Родриго может подписать «Челси», но сейчас единственным вариантом продолжения карьеры для бразильца является как раз «Сити».

В прошлом сезоне Родриго провел 50 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт нападающего с мадридским клубом действует до июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

Наш прогноз: Родриго пополнит ряды «Манчестер Сити».

Николас Джексон

«Челси», нападающий, 24 года

Лондонский «Челси» принял решение расстаться с сенегальским форвардом команды Николасом Джексоном и выставил его на трансфер.

Сразу же после этого за футболистом выстроилась очередь. Первым интерес к нападающему проявил «Манчестер Юнайтед», но он сделал выбор в пользу других игроков и отказался от трансфера футболиста сборной Сенегала.

Теперь же Football Insider пишет, что 24-летнего Джексона хочет подписать «Ньюкасл». В ближайшее время стороны могут начать переговоры по трансферу игрока.

Отмечается, что сам футболист тоже не против сменить клубную прописку, а наставник «Челси» Энцо Мареска тоже выступает за то, чтобы сенегалец перешел в новую команду.

Николас Джексон globallookpress.com

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Челси» 30 матчей в рамках АПЛ, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

Наш прогноз: Джексон покинет «Челси».