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    Мор: «Спартак» по делу сыграл вничью с «Акроном»

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    Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что в игре 3-го тура с «Акроном» (1:1) его бывший клуб не заслужил три очка.

    Эдуард Мор
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    Эдуард Мор

    «Я думал, что "Спартак" обыграет "Акрон". По стилистике "Акрон" подходит красно-белым. Несмотря на потери, у "Спартака" всё равно довольно хороший выбор футболистов атаки.

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    • Станкович пошёл на перемены, они были ожидаемы. Но "Спартак" играет нервно — удаления в двух играх РПЛ подряд. Такого быть не должно. Здесь ничья по делу», — сказал Мор «Чемпионату».

    После трех туров «Спартак» имеет 4 очка в таблице РПЛ и идет на 11-й строчке. «Акрон» (5) — пятый. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с «Локомотивом».

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