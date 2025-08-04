Мор: «Спартак» по делу сыграл вничью с «Акроном»

Бывший защитник московского «Спартака»считает, что в игре 3-го тура с «Акроном» (1:1) его бывший клуб не заслужил три очка.

«Я думал, что "Спартак" обыграет "Акрон". По стилистике "Акрон" подходит красно-белым. Несмотря на потери, у "Спартака" всё равно довольно хороший выбор футболистов атаки.

Станкович пошёл на перемены, они были ожидаемы. Но "Спартак" играет нервно — удаления в двух играх РПЛ подряд. Такого быть не должно. Здесь ничья по делу», — сказал Мор «Чемпионату».

После трех туров «Спартак» имеет 4 очка в таблице РПЛ и идет на 11-й строчке. «Акрон» (5) — пятый. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с «Локомотивом».