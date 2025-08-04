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    Даку — о победе «Рубина»: Матч держал в напряжении до конца

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    Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку высказался о победе своей команды в матче 3-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
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    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»

    «Мы здорово начали игру, но потом "Сочи" добавил. В перерыве говорили, что нельзя терять концентрацию и нужно забить еще гол. В концовке им удалось сократить отставание, и матч держал в напряжении до конца.

    Дуэль с обороной "Сочи"? Если нападающий забивает два гола, то, да, в дуэли с обороной он выходит победителем. Против них было непросто, они здорово играли, но если смотреть по сухому остатку, то в этой дуэли я вышел победителем.

    Когда я забил первый гол, я отсалютовал Олегу Иванову, показал, что он посвящается ему в честь дня рождения. К сожалению, не успел купить подарок, но, может, он и не нужен, потому что наша игра как раз и стала подарком», — сказал Даку «Матч ТВ».

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