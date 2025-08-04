Даку — о победе «Рубина»: Матч держал в напряжении до конца

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 3-го тура РПЛ против(2:1).

«Мы здорово начали игру, но потом "Сочи" добавил. В перерыве говорили, что нельзя терять концентрацию и нужно забить еще гол. В концовке им удалось сократить отставание, и матч держал в напряжении до конца.

Дуэль с обороной "Сочи"? Если нападающий забивает два гола, то, да, в дуэли с обороной он выходит победителем. Против них было непросто, они здорово играли, но если смотреть по сухому остатку, то в этой дуэли я вышел победителем.

Когда я забил первый гол, я отсалютовал Олегу Иванову, показал, что он посвящается ему в честь дня рождения. К сожалению, не успел купить подарок, но, может, он и не нужен, потому что наша игра как раз и стала подарком», — сказал Даку «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 2-е место в таблице с 7-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против ЦСКА 9-го августа.