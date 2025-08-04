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    «Рубин» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи»

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    Мирлинд Даку («Рубин»)
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    Мирлинд Даку («Рубин»)
    В понедельник, 4 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Сочи 1:0
    Гол: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (12')

    Ход матча

    57' И это вынужденная замена. Не может продолжить игру Рожков. Он покинул только на носилках. Вместо Ильи вышел Безруков.

    55' Длительное время оказывают помощь Рожкову после фола соперника в центре поля.

    53' Желтая карточка Зиньковскому за фол на Кабутове в центре поля.

    51' Отличный удар Зиньковского метров с 18-ти, но немного неточно. Рахимов в ярости от игры своей команды.

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    49' Угловой у ворот «Рубина», но отбиваются казанцы.

    48' На старте тайма мяч держится у сочинцев, пытаются создать что-то подопечные Морено.

    47' У сочинцев произошла замена. Вместо Васильева вышел Кравцов.

    46' Второй тайм стартовал! Погнали!

    45+5' Прозвучал свисток на перерыв. Отдохнем.

    45+4' Навес Зиньковского со штрафного — защитники вынесли мяч.

    45+2' На этот раз угловой разыгрывал «Рубин», но ни к чему толковому он не привел.

    45+1' 4 минуты добавлено к первому тайму.

    45' Разыграл штрафной «Сочи» крайне неудачно. Мяч перешел к «Рубину».

    43' Давит «Сочи» в конце первого тайма. Сравняют ли до перерыва?

    41' Невероятной Ставер! Тащит Евгений удар Крамарича головой в упор. КАК ОН ЭТО СДЕЛАЛ?

    40' «Сочи» смог перехватить инициативу. Подавали очередной угловой гости, но Ставер прервал подачу соперника.

    39' Вновь отличный момент у «Сочи». Зиньковский пробивал с шикарной позиции, но удар не вышел как следует и прилетел в руки Ставеру.

    38' Юкич пробил метров с 35, но намного выше перекладины.

    36' Вот это момент у «Сочи»! Лучший в матче! Зиньковский отлично навесил, но Крамарич не смог замкнуть его уже в пустые ворота. Чуть недотянулся до мяча он.

    35' Очередной выпал «Рубина» завершился неточной передачей на Даку.

    33' «Рубин» полностью контролирует игру и ближе к тому, чтобы забить второй, чем «Сочи», чтобы сравнять.

    31' Желтая карточка для Марсело Алвеса.

    30' Даку убегал от защитника и вываливался один на один с вратарем, но нарушил правила на защитнике.

    29' Угловой от «Сочи», навес на дальнюю штангу, но Ставер дотянулся до мяча и отвел угрозу.

    27' Хорошая дальняя передача на Крамарича, но он не смог его принять.

    25' Двойная замена у «Сочи». Вместо провалившего старт игры Абердина и получившего травму Магаля вышли Заика и Литвинов.

    22' Угловой от «Сочи», но отбился «Рубин» достаточно уверенно.

    20' Полное преимущество у «Рубина» в эти минуты. По-хозяйски действуют казанцы.

    18' Желтая карточку Абердина за фол на чужой половине поля.

    16' «Рубин» запрессинговал «Сочи» и отобрал мяч. Ходжа пробивал опасно, но до этого залез в офсайд.

    14' Еще одна атака «Рубина». Было опасно, но пас Даку на Ходжу оказался немного сильным и мяч выкатился за пределы поля.

    12' Гоооооооооооол! Даку! 1:0. Низом пробил Мирлинд и уверенно переиграл вратаря!

    11' Да, это пенальти!

    10' Арбитр пошел смотреть ВАР. Возможно пенальти в ворота «Сочи» за игру рукой Абердина. Скорее всего, так и будет.

    9' Момент у «Рубина»! Даку накрутил несколько защитников в штрафной соперника и пробил, но мяч после рикошета улетел выше ворот.

    8' Пока что относительно равная игра на поле. Соперники обмениваются атаками.

    6' «Рубин» вновь убегал в быструю атаку, но был остановлен защитниками «Сочи», которые играют крайне надежно.

    4' Первый удар в матче! Его нанес Магаль, но точно в руки Ставеру.

    2' Сразу же атака от «Рубина», но Абердин смог отобрать мяч у форварда казанцев и не позволил ему ударить.

    1' Арбитр дал стартовый свисток! Матч стартовал!

    Перед матчем

    19:58 Команды выходят на футбольное поле. Скоро начнется последний матч третьего тура РПЛ.

    19:50 Соперники уже завершили разминку. Все готово к началу поединка.

    19:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

    19:30 Команды встретятся между собой в столице Татарстана на стадионе «Ак Барс Арена», который вмещает 45 093 болельщика.

    Стартовые составы команд:

    «Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.

    Запасные: Нигматуллин, И. Ежов, Нижегородов, Безруков, Йочич, Ломовицкий, Апшацев, Иванов, Зотов, Чумич, Мукба, Н. Васильев.

    «Сочи»: Дегтев, Абердин, Макарчук, Марсело, Сааведра, Зиньковский, Д. Васильев, Магаль, Игнатов, Крамарич, Гуарирапа.

    Запасные: Дюпин, Литвинов, Заика, Чирков, Кравцов, Мухин, Корнеев, Коваленко, Р. Ежов, Осипов, Барт, Федоров.

    «Рубин»

    Казанский коллектив достаточно удачно смог стартовать в новом сезоне. Казанцы набрали четыре очка в двух матчах и на данный момент располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда из столицы Татарстана смогла забить целых четыре мяча, а пропустила лишь два.

    Сначала «Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» (2:0), а потом в родных стенах свел вничью домашний матч с «Зенитом» (2:2). Также подопечные Рашида Рахимова смогли победить «Оренбург» (2:0) в матче первого тура Пути РПЛ Кубка России.

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    • В прошлом сезоне «Рубин» стал лучшим, если не брать топ-6 команд. Команда из Казани смогла стать седьмой и в этом сезоне точно не намерена сбавлять обороты. Конечно, «рубиновым» будет крайне сложно попасть в первую шестерку, однако состав и игра у команды есть, поэтому все возможно.

    «Сочи»

    Сочинцы откровенно провалили старт нового сезона. Команда из Сочи, которая только смогла повыситься в классе, проиграли два стартовых матча чемпионата и даже не забили ни одного мяча, пропустив семь. В итоге «Сочи» без очков замыкает турнирную таблицу сильнейшего российского дивизиона.

    Подопечные Роберта Морено в первом туре долго держались, но в итоге в гостях пропустили три мяча от «Локомотива» (0:3), а во второй игре все пошло не так, как надо с первых же минут. В итоге сочинский коллектив проиграл «Акрону» со счетом 0:4. Потом же команда из одноименного города смогла дать бой «Динамо» (2:3) в Кубке России.

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    • В прошлом сезоне «Сочи» стал пятым в Первой лиге, но смог пробиться в стыковые матчи, где победил «Пари НН». В итоге команда смогла вернуться в РПЛ спустя год после вылета. Теперь же главной задачей команды является сохранение прописки в элите. Судя по первым матчах, сделать это «Сочи» будет крайне сложно.

    Очные матчи

    В прошлой официальной игре «Рубин» и «Сочи» сыграли вничью 1:1. Всего же «Рубин» добыл пять побед, «Сочи» выиграл четыре игра, а еще два раза была зафиксирована ничья.

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    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.

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