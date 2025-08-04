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    Дубль Даку обеспечил «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ

    «Рубин» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Рубин» одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче 3-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
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    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»

    В составе казанской команды дублем отметился нападающий Мирлинд Даку, отличившись на 12-й и 78-й минутах.

    На 86-й минуте защитник «Рубина» Игор Вуячич забил гол в свои ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Сочи 2:1
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (12'), 2:0 Мирлинд Даку (78'), 2:1 Алексей Грицаенко (86')

    После этого матча «Рубин» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции без набранных баллов.

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