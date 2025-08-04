Дубль Даку обеспечил «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Мирлинд Даку — нападающий «Рубина» Фото: globallookpress.com
В составе казанской команды дублем отметился нападающий Мирлинд Даку, отличившись на 12-й и 78-й минутах.
На 86-й минуте защитник «Рубина» Игор Вуячич забил гол в свои ворота.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Сочи 2:1
Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (12'), 2:0 Мирлинд Даку (78'), 2:1 Алексей Грицаенко (86')
После этого матча «Рубин» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции без набранных баллов.