Дубль Даку обеспечил «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ

одержал победу над(2:1) в матче 3-го тура российской Премьер-лиги.

В составе казанской команды дублем отметился нападающий Мирлинд Даку, отличившись на 12-й и 78-й минутах.

На 86-й минуте защитник «Рубина» Игор Вуячич забил гол в свои ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Сочи 2:1 Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (12'), 2:0 Мирлинд Даку (78'), 2:1 Алексей Грицаенко (86')

После этого матча «Рубин» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции без набранных баллов.