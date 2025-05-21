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    Максим Шалунов«Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
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    Радченко: Возвращение Вендела придаст «Зениту» больше креатива

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    Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал новость о срыве трансфера полузащитника Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

    Вендел не перейдет в «Ботафого»
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    Вендел не перейдет в «Ботафого»

    «Возвращение Вендела в "Зенит" — радостная новость. Вендел был одним из лидером команды. Его возвращение придаст команде больше креатива в середине поля. Вендел начинал много атак "Зенита". Ему всё знакомо, это не новый игрок.

    Многое будет зависеть от него, в каком состоянии он будет. Потому что мы понимаем, что Вендел хотел уйти. Мне кажется, он всегда был большим профессионалом. К нему у меня никогда не находилось претензий по самоотдаче», — сказал Радченко Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне РПЛ Вендел провел за «Зенит» 22 матча, забил гол и сделал 10 голевых передач.

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