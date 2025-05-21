Радченко: Возвращение Вендела придаст «Зениту» больше креатива

Экс-футболист сборной Россиипрокомментировал новость о срыве трансфера полузащитникаиз

«Возвращение Вендела в "Зенит" — радостная новость. Вендел был одним из лидером команды. Его возвращение придаст команде больше креатива в середине поля. Вендел начинал много атак "Зенита". Ему всё знакомо, это не новый игрок.

Многое будет зависеть от него, в каком состоянии он будет. Потому что мы понимаем, что Вендел хотел уйти. Мне кажется, он всегда был большим профессионалом. К нему у меня никогда не находилось претензий по самоотдаче», — сказал Радченко Чемпионату.

В нынешнем сезоне РПЛ Вендел провел за «Зенит» 22 матча, забил гол и сделал 10 голевых передач.