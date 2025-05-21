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    Трансфер Вендела в «Ботафого» сорвался, бразилец вернется в «Зенит»

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    27-летний бразилец Вендел в ближайшее время вернется в стан «Зенита» и продолжит восстановление после травмы, сообщает «СЭ».

    Вендел
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    Вендел

    По данным источника, питерский клуб и чемпион Бразилии «Ботафого» решили разорвать трансферное соглашение. Причина пока не разглашается, но одной из версий являются финансовые проблемы владельца «Ботафого» Джона Текстора — клуб вынужден отказываться от многих сделок.

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    • Таким образом, Вендел остается в «Зените» и после травмы начнет подготовку к следующему чемпионату.

    В этом сезоне хавбек сыграл за питерский клуб 27 матчей, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. За команду он выступает с 2020 года.

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