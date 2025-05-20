РПЛ. Битва за чемпионство до последнего тура

«Краснодар» и «Зенит» разыграют титул чемпиона России в последнем 30 туре первенства. Жаркая битва разворачивается за серебро и бронзу РПЛ. На медали претендуют ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

О чемпионской гонке

«Краснодар» завершает сезон в российском чемпионате в статусе лидера. Южане за тур до финиша набрали 64 очка. В рамках 29-го тура команда одержала победу над «Оренбургом» (2:1).

Краснодары пропустили быстрый гол на 7 минуте встречи. Ответ от лидера РПЛ последовал на 29-й минуте поединка. Мяч в сетку ворот соперника отправил Джон Кордоба, на 51-й минуте «Краснодар» вырвал победу благодаря точному удару Лукаса Оласа.

«Зенит» globallookpress.com

За тур до финиша на втором месте идёт «Зенит», у команды 63 набранных очка. В последней игре «лазурные» с минимальным счётом переиграли «Ростов» (1:0). Победный гол за питерский клуб на 30-й минуте забил Александр Соболев.

О претендентах на медали

В тройке призёров расположился ЦСКА, у которого в активе 56 очков. «Армейцы» не смогли выиграть в 29-м туре, встреча с «Локомотивом» завершилась ничьей (2:2).

В борьбу за медали включился «Динамо», московский клуб в результативной игре переиграли «Акрон» (2:1) и набрал 56 пунктов.

Строчкой ниже расположился «Спартак», укоторого 54 балла, «красно-белые» в последней игре российской Премьер-лиге выиграли у «Крыльев Советов» (2:0).

О зоне вылета

Элиту российского футбола по итогам чемпионата покинут «Оренбург» и «Факел». Ещё два клуба сыграют в переходных матчах. В опасной зоне пока находятся «Пари НН» и «Ахмат». В новом сезоне РПЛ вместо «Оренбурга» и «Факела» сыграет «Балтика».

О последнем туре

В центральной битве 30-го тура сойдутся «Краснодар» и «Динамо».

Осечкой главного конкурента в битве за титул чемпиона России может воспользоваться «Зенит», если обыграет дома «Ахмат».

Календарь и таблица РПЛ

Все матчи заключительного игрового дня пройдут в субботу, 24 июня.