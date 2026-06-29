прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.13

30 июня в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Шинник». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда заняла лишь пятое место в табели о рангах РПЛ.

При этом ЦСКА на 2 очка отстал от медальной зоны. А вот забили «армейцы» 44 мяча в 30 поединках чемпионата России.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Армейцы» уверенно разделались с «Локомотивом» (3:1).

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До того команда нанесла поражение «Пари НН» (2:1). А вот поединок со «Спартаком» завершился обидной коллизией (0:1).

В своих последних матчах ЦСКА не отличался стабильностью результатов. До последних двух побед москвичи уступили дважды кряду, оставшись в итоге без медалей.

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Состояние команды: «Армейцы» явно намерены побороться за попадание в тройку, вот только пока откровенно не дотягивают до этого. Притом, что, скорее всего, удастся сохранить Матвея Кисляка.

«Армейцы» давненько не противостояли «Шиннику». Последнее свидание пятнадцатилетней давности принесло успех (1:0), тогда как не проигрывает ярославцам ЦСКА уже почти 18 лет.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы провели вполне приличный сезон. Команда финишировала на восьмом месте турнирной таблицы первой лиги.

Причем «Шинник» в 34 матчах минувшего сезона уступил всего 8 раз. А вот пропустила симпатичная команда лишь 28 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела вполне продуктивно. Ярославцы не уступили «Челябинску» (2:2).

Немного ранее команда расписала мировую с «Торпедо» (1:1). Зато поединок с «Уралом» завершился успехом (1:0).

Плюс «Шинник» до последних двух ничьих победил 2 раза подряд. К тому же ярославцы в новом сезоне постараются побороться за стыки.

Состояние команды: «Шинник» весьма симпатично выглядит на стандартах. В минувшем первенстве команда делала упор на надежную оборону.

Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся лидеры команды. Ярославцы сейчас только набирают оптимальные кондиции.

Тем не менее, ярославцы любят и умеют играть от печки. При скромном по именам подборе игроков команда не раз и не два огорчала более сильных соперников.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1.27, а на «Шинник» — 9.14; ничейный исход букмекеры оценивают в 5.79.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.47 и 2.58.

Прогноз: ЦСКА на данном этапе сберег костяк лидеров, да и оппонент весьма прилично действует на стандартах.

2.13 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч ЦСКА — «Шинник» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.44 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.44 на матч ЦСКА — «Шинник» позволит вывести на карту выигрыш 2440₽, общая выплата — 3440₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.44.

Пять причин, почему ставка зайдет