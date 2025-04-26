14:00Пари НН — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Зенит
    Вся лентаСамое главное
    Динамо — Зенит«Динамо» — «Зенит». Онлайн Николай Калинский«Пари НН» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция Анатолий Воробьёв«Карпин стал бы хорошим президентом РФС». Анатолий Воробьёв — о проблемах российского футбола
    Все новости спорта
    Динамо — Зенит
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Динамо — Зенит
    В рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги сойдутся две команды, которые весной штормит по-разному: «Динамо», которое может быть и вдохновляющим, и хаотичным, примет «Зенит», мечущийся между стабильной прагматикой и осечками на ровном месте. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток на стадионе имени Льва Яшина прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    13:50 Команды вернулись в подтрибунку для последних указаний перед матчем, начинаем уже черз 10 минут!

    Динамо — Зенит
    livesport.ru

    13:43 У «Динамо» два вынужденных изменения в составе: по информации Матч ТВ, из-за травм игру пропустят Скопинцев и Маухуб. Дмитрия на левом фланге заменит Николас Маричаль, более оборонительный игрок. А вот Эль-Мехди заменить сложнее, поэтому Марцел Личка в целом перестроил атакующую линию: Карраскаль — слева, Бителло — справа, Гладышев – на острие, а на позиции 10-ки – Фомин, который обычно играет ниже.

    13:37 Главный арбитр матча — Виталий Мешков. Ассистенты — Константин Шаламберидзе и Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Сергей Иванов.

    13:27 А вот и гости! «Зенит» тоже вышел на разминку, чуть более получаса до старта игры!

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Игроки Зенита на разминке
    livesport.ru

    13:22 Игроки «Динамо» почти за 40 минут до матча вышли на разминку — раньше обычного! Команда Лички заряжена побеждать?

    Разминка игроков Динамо
    livesport.ru

    Стартовые составы команд:

    «Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

    «Динамо»: голы в обе стороны

    Команда Марцела Лички переживает непростой отрезок — весна выдалась у «Динамо» волнообразной. Они могут феерить с «Оренбургом» и «Рубином», но едва выживают в Нижнем Новгороде и уступают в дерби ЦСКА. Клуб играет по схеме 4-3-3 с ярко выраженным вектором на атаку, жертвуя надежностью сзади. Отсюда и девять побед в 12 домашних матчах — но почти в каждой из них команда пропускала.

    С кадровыми проблемами ситуация стабильная: отсутствуют лишь Тюкавин и Гомес. Нападение держится на Маухубе и Гладышеве, где последний, судя по динамике, начинает входить в пик формы. Домашние стены вдохновляют «Динамо», но против «Зенита» даже они могут не спасти, если оборона снова даст слабину.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Зенит»: результат важнее впечатлений

    «Сине-бело-голубые» после победы над «Краснодаром» полноценно вернулись в чемпионскую гонку. Команда Сергея Семака при этом далека от зрелищности: минимализм — стиль весеннего «Зенита». Скромные победы над «Химками», дежурный разгром «Рубина» и контроль в Кубке против «Ростова» — все это не блещет, но дает очки.

    С травмами ситуация улучшается — Мантуан и Эракович близки к возвращению, а Караваев по-прежнему вне заявки. Педро, вышедший на фланге обороны, стал неожиданным решением, но справляется. На выезде «Зенит» играет почти так же уверенно, как и дома, проигрывая только топам — «Краснодару» и «Спартаку». Игра с «Динамо» — шанс не отпустить «Краснодар» и остаться в гонке за титул.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Магомедов — Перейра
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Юбенк — Бенн
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры