«Динамо» — «Зенит». Онлайн

В рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги сойдутся две команды, которые весной штормит по-разному: «Динамо», которое может быть и вдохновляющим, и хаотичным, примет «Зенит», мечущийся между стабильной прагматикой и осечками на ровном месте. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток на стадионе имени Льва Яшина прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

13:50 Команды вернулись в подтрибунку для последних указаний перед матчем, начинаем уже черз 10 минут!

Динамо — Зенит livesport.ru

13:43 У «Динамо» два вынужденных изменения в составе: по информации Матч ТВ, из-за травм игру пропустят Скопинцев и Маухуб. Дмитрия на левом фланге заменит Николас Маричаль, более оборонительный игрок. А вот Эль-Мехди заменить сложнее, поэтому Марцел Личка в целом перестроил атакующую линию: Карраскаль — слева, Бителло — справа, Гладышев – на острие, а на позиции 10-ки – Фомин, который обычно играет ниже.

13:37 Главный арбитр матча — Виталий Мешков. Ассистенты — Константин Шаламберидзе и Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Сергей Иванов.

13:27 А вот и гости! «Зенит» тоже вышел на разминку, чуть более получаса до старта игры!

Игроки Зенита на разминке livesport.ru

13:22 Игроки «Динамо» почти за 40 минут до матча вышли на разминку — раньше обычного! Команда Лички заряжена побеждать?

Разминка игроков Динамо livesport.ru

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

«Динамо»: голы в обе стороны

Команда Марцела Лички переживает непростой отрезок — весна выдалась у «Динамо» волнообразной. Они могут феерить с «Оренбургом» и «Рубином», но едва выживают в Нижнем Новгороде и уступают в дерби ЦСКА. Клуб играет по схеме 4-3-3 с ярко выраженным вектором на атаку, жертвуя надежностью сзади. Отсюда и девять побед в 12 домашних матчах — но почти в каждой из них команда пропускала.

С кадровыми проблемами ситуация стабильная: отсутствуют лишь Тюкавин и Гомес. Нападение держится на Маухубе и Гладышеве, где последний, судя по динамике, начинает входить в пик формы. Домашние стены вдохновляют «Динамо», но против «Зенита» даже они могут не спасти, если оборона снова даст слабину.

«Зенит»: результат важнее впечатлений

«Сине-бело-голубые» после победы над «Краснодаром» полноценно вернулись в чемпионскую гонку. Команда Сергея Семака при этом далека от зрелищности: минимализм — стиль весеннего «Зенита». Скромные победы над «Химками», дежурный разгром «Рубина» и контроль в Кубке против «Ростова» — все это не блещет, но дает очки.

С травмами ситуация улучшается — Мантуан и Эракович близки к возвращению, а Караваев по-прежнему вне заявки. Педро, вышедший на фланге обороны, стал неожиданным решением, но справляется. На выезде «Зенит» играет почти так же уверенно, как и дома, проигрывая только топам — «Краснодару» и «Спартаку». Игра с «Динамо» — шанс не отпустить «Краснодар» и остаться в гонке за титул.