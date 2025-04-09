ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Сенников «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги
    Все новости спорта

    Игонин: «Краснодар» не даст «Зениту» играть в свой футбол

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 24-го тура российской Премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром».

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «У "Краснодара" преимущество в матче с "Зенитом" — "быки" могут поменять тактику. Несмотря на то что в "Краснодаре" постоянно говорят, что играют в свой футбол, в этом сезоне они готовы играть именно на результат, отталкиваясь от соперника. "Быки" не дадут "Зениту" играть в свой футбол на "Газпром Арене". Многим клубам эта тактика принесла результат.

    К футболистам "Зенита" нет вопросов по готовности и самоотдаче. "Локомотив" выдержал этот натиск за счёт дисциплины. В матче с "Краснодаром" питерцы будут играть так же. Другой вопрос: получится ли забить?» — сказал Игонин Чемпионату.

  • «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги
  • Эксклюзивное интервью с бывшим игроком сборной и чемпионом России в составе «Локомотива»
  • Сегодня

    • Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ состоится 13-го апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать бурного начала
  • «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Эмери имеет зуб на «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Лион» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Легия — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Альтмайер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры