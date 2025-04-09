Игонин: «Краснодар» не даст «Зениту» играть в свой футбол

Экс-игроквысказался о предстоящем матче 24-го тура российской Премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и

«У "Краснодара" преимущество в матче с "Зенитом" — "быки" могут поменять тактику. Несмотря на то что в "Краснодаре" постоянно говорят, что играют в свой футбол, в этом сезоне они готовы играть именно на результат, отталкиваясь от соперника. "Быки" не дадут "Зениту" играть в свой футбол на "Газпром Арене". Многим клубам эта тактика принесла результат.

К футболистам "Зенита" нет вопросов по готовности и самоотдаче. "Локомотив" выдержал этот натиск за счёт дисциплины. В матче с "Краснодаром" питерцы будут играть так же. Другой вопрос: получится ли забить?» — сказал Игонин Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ состоится 13-го апреля. Начало игры — в 17:00 мск.