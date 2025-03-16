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    Олусегун: Мы были решительны и обязаны были выиграть

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    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова» (1:0).

    Олакунле Олусегун — нападающий «Краснодара»
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    Олакунле Олусегун — нападающий «Краснодара»

    «Мы были решительны и обязаны были выиграть. Верили в себя, но при этом знали, что будет тяжелая игра. Это привилегия, что нам удалось выиграть.

    Мы не думаем о других командах, только беспокоимся о нашей игре. Выходим на каждый матч с целью победить», — сказал Олусегун «Матч ТВ».

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  • 14/03/2025

    • После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против «Факела» 30-го марта.

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