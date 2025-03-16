Олусегун: Мы были решительны и обязаны были выиграть

Олакунле Олусегун — нападающий «Краснодара» Фото: globallookpress.com
«Мы были решительны и обязаны были выиграть. Верили в себя, но при этом знали, что будет тяжелая игра. Это привилегия, что нам удалось выиграть.
Мы не думаем о других командах, только беспокоимся о нашей игре. Выходим на каждый матч с целью победить», — сказал Олусегун «Матч ТВ».
После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против «Факела» 30-го марта.