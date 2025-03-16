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    Гол Кобнана обеспечил «Краснодару» победу над «Ростовом»

    «Ростов» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Краснодар» в гостях обыграл «Ростов» (1:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиге.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан на 78-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Краснодар 0:1
    Гол: 0:1 Мозес Кобнан (78') Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Алексей Сутормин, Иван Комаров (Кирилл Щетинин, 86'), Даниил Шанталий, Константин Кучаев (Роналдо, 83'), Мохаммад Мохеби, Николай Комличенко, Егор Голенков Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Кайо, Александр Черников, Кевин Ленини, Никита Кривцов (Данила Козлов, 77'), Сергей Петров, Олакунле Олусегун (Gonzalez G., 88'), Диего Силва, Джон Кордоба, Joao Batxi (Мозес Кобнан, 67')

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Премьер-лиге с 46-ю очками в активе. «Ростов» — на 8-й строчке (30 баллов).

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