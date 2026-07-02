Пропустят ли «быки» от скромной «Висты»?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.20

3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Виста» Геленджик. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда в чемпионской гонке уступила «Зениту».

При этом «Краснодар» уступил еще и в финале Кубка России. Команде Мурада Мусаева банально не хватило кадрового маневра.

Последние матчи: «Быки» уже начали серию контрольных поединков. В первом из них вице-чемпион разгромил ПСК Динская (5:1).

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В финале Кубка страны команда в серии пенальти уступила «Спартаку». Зато поединок с «Оренбургом» завершился уверенным успехом (3:0).

В первом контрольном матче «Краснодар» выглядел весьма симпатично. Вот только реально оценивать силу команды Мусаева по матчу с любителями было бы некорректным.

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Состояние команды: В новом сезоне «быки» намерены побороться за чемпионство. Вот только потеря Эдуарда Сперцяна может серьезно ослабить кубанцев.

При этом у «быков» имеется традиционно качественная подпитка из дубля. Вот только пока команда пребывает не в оптимальном кадровом сочетании.

«Виста» Геленджик

Турнирное положение: Геленджичане традиционно крепки. Команда регулярно проводит контрольные матчи с более статусными соперниками.

Причем «Виста» Геленджик является перевалочной базой для ряда талантливых игроков. Команда стала отправной точкой для ряда качественных исполнителей.

Последние матчи: Геленджичане частенько проводят спарринги. В них команда нередко дает бой полпредам профессионального футбола.

Например, поединок с «Астраханью» принес боевой паритет (1:1). А вот армянскому «Вану» команда уступила (0:3).

При этом «Виста» Геленджик никогда не действует сугубо от обороны. Так что даже в матче с «быками» команда явно будет пытаться навязать сопернику свою игру.

Состояние команды: Геленджичане бледновато выглядят в атаке. Однако команда явно постарается удивить более статусного соперника.

Геленджичанам явно не хватает игровой практики. Зато поединки такого рода являются прекрасной витриной для талантливых игроков команды.

Как бы там ни было, геленджичане постараются не упасть в грязь лицом перед вице-чемпионом. Хотя бы раз поразить ворота «быков» для команды будет отличным достижением.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 15.00, а победа «Висты» — в 25.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.41, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.54.

Прогноз: «Краснодар» предстанет не в оптимальном составе, так что у оппонента явно будут шансы отличиться.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Краснодар» — «Виста» Геленджик позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.32 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.32 на матч «Краснодар» — «Виста» Геленджик принесёт прибыль 2320₽, общая выплата — 3320₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.32.

Пять причин, почему ставка зайдет