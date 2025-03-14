21-й тур РПЛ. Семшов верит в победу «Динамо» над «Локо», Журавель не ждет голов в матче «Спартака» и «Зенита»

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали заслуженный мастер спорта России Игорь Семшов и известный комментатор «Матч ТВ», журналист и блогер Тимур Журавель. Обсудили предстоящие встречи «Локомотив» — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и, конечно, «Спартак» — «Зенит». Перед паузой на матчи сборных поговорили также о мотивации иностранцев.

— занимает пятое место в чемпионатах России по голам с игры. Выступал за «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». За 497 игр, будучи центральным полузащитником, забил 114 мячей. В национальной сборной — 57 (3). Бронзовый призер ЧЕ-2008. Участник чемпионата мира — 2002, и еще двух европейских первенств. Пять раз входил в число «33 лучших». Сейчас работает в РФС и реализует собственные телепроекты.

Тимур Журавель — участвовал в первом конкурсе комментаторов еще в далеком 1996 году, а активно комментирует с 2005 года. На ЧМ-2022 в Катаре сумел не только посетить все матчи, пройдя за месяц порядка 375 км, но и прикоснуться к Лионелю Месси. Ведущий программ «Английский акцент» и «Все на футбол». Автор телеграм-канала «Здесь был Тимур».

«Локомотив» — «Динамо»

Москва. 15 марта. 19:30 мск

— Встреча с перспективой на третье место. Понятно, для небольших клубов «бронза» и сегодня что-то да значит, а для таких?

Игорь Семшов: В данной ситуации имеет значение только первое место. Все остальные дают что-то тренерам. Если не добьется там какого-то результата, может стоять на выход. Игрокам — ничего. Возможно, болельщикам. Вопрос престижа. Для меня лично, нет. Когда без Лиги чемпионов, это пустая формальность.

Тимур Журавель: Если учитывать, что от «бронзы» зависит судьба Лички, конечно, значит. Для «Локомотива» с учетом тяжелого входа с двумя ничьими во вторую часть сезона, тоже прекрасная опция.

— Новоявленный капитан и блондин Алексей Батраков довольно быстро забил неделю назад «Ахмату» (1:1). Что «Локо» мешает не в первый раз хотя бы удержать победу, если не развить успех?

И.С.: Сыровата команда. Много молодых. Тех, кто только пришли, едва начинают путь в большом футболе. Опыта не хватает. Понимания, как правильно действовать, когда выигрываетшь. В целом, мне нравится, как на данный момент работает система клуба. Но если в менеджмент вновь придут иностранцы, которые начнут свои дела творить... У нас же все быстро переворачивается. Сейчас девять россиян в составе, вот и развивайте это направление, пока обстоятельства дают такую возможность. Тем более что четыре человека из локомотивской академии. Если этот коллектив сохранится, то года через три будет бороться за чемпионство. При любом усилении «Зенита».

Т.Ж.: Мне кажется, что команды недостаточно прагматичная. Задорная, молодая. Но «засушить» на результат — не самая сильная сторона. Хотя большие матчи ей куда удобнее играть. Скорее, отдаст мяч «Динамо», и попытается сыграть на контратаках. Но вот когда нужно удержать счет с соперником, которого превосходят вроде как на бумаге, возникает проблема. Кризис роста.

— «Локомотив» с «Ахматом» сфолил 21 раз, а грозненцы всего 11, хотя обычно больше нарушают аутсайдеры. Что это, бьющая через край страсть, неумение чисто отбирать мяч..?

И.С.: По весне так всегда. Кто лучше готов физически, тот и будет меньше нарушать. По первым играм мы видим, что все более или менее на одном функциональном уровне. У «Ахмата» хороший подбор футболистов. Ясно, что они прилично не добрали в первой части. Сейчас все вернется на круги своя.

Т.Ж.: Мне кажется, «Ахмат» вышел со сборов самой готовой командой в плане физического объема. Ташуев явно мастер предсезонок таких. Вот двигательную работу они выполняют круче всех в Премьер-лиге. И это на несколько туров еще у них, если отвлечемся чуть от заявленной темы.

— «Локо» мог и вовсе проиграть, реализуй гости один из двух супермоментов ближе к концу?

И.С.: Это и говорит о том, что команда не может играть на результат. Не хватает строгости в обороне, перестроений, даже элементарного контроля мяча. Эмоции захлестывают. А надо было успокоить игру.

Т.Ж.: Я бы опять-таки больше здесь говорил об «Ахмате», который находит в себе силы «вылезать» так остро и при ничьей в Черкизово. Но у «Локо» тоже достаточно было эпизодов в самом конце.

— Сергей Пиняев выглядит сейчас ярче всех. Почему его все же меняют, по-прежнему не хватает на 90 минут?

И.С.: Пиняев активно играет, много взрывных действий совершает. Для нашего чемпионата это тяжело. Мы привыкли к другому футболу. Разве можно сравнить с Лигой чемпионов, где люди за 30 добавочных минут делают этих «взрывов», сколько в России ребята за 90 минут. И то не хватает. Пиняев выкладывается по максимуму, но габаритов не хватает. Конечно, любой тренер хочет освежить, обострить фланговую игру.

Т.Ж.: Он стал очень много на себя брать. Притом что мы его и так знали, как способного делать разницу индивидуально сильного игрока. Пришел период, когда он думает, вот я должен решать. Много бьет по воротам, много касаний. Но выдыхается. Возможно, Галактионов смотрит на какие-то показатели, или визуально с кромки поля. Но, видимо, в какой-то момент не может выполнять тот объем, который от него требуется.

«Локомотив» globallookpress.com

— Во вторник на Кубок в Махачкале (1:2 в пользу «Локо») Михаил Галактионов выставил почти всех основных. То есть, чемпионат не настолько в приоритете?

И.С.: Нет, это уважение к турниру. Мне иногда не понятно разделение на первое и второразрядное соревнование. Кубок — сегодня такой же трофей. Большая ротация неуместна. Сегодня прошел, а завтра нет. «Локомотив» показал, что нацелен, что Кубок для него значим. Как и три лидера, считаю, никакого пренебрежения к кубковым матчам не выказали.

Т.Ж.: Галактионов уже тогда делал. Из тех тренеров, которые боятся, что его ведущие футболисты «просядут» и потеряют тонус. Ему легче поддерживать форму через игры, а не тренировки. Вполне осознанный подход, поэтому так поступает.

— Динамовцы без Константина Тюкавина разгромили «Махачкалу» (4:0). Хотя по игре такого уж подавляющего превосходство не наблюдалось. Что они значительно лидируют в РПЛ по числу забитых мячей, плод работы Марцела Лички над реализацией?

И.С.: Стечение обстоятельств. Как они забивают — или громят соперника, или в один мяч выигрывают много матчей. Быстрый гол сыграл роль. От «Махачкалы» ждал немножко большего. Но не реализовали шансы в ключевые моменты игры. Получите — 0:4. А что Тюкавина будет не хватать, это факт. Когда у тебя в команде есть нападающий, который может взять игру на себя и забить, отдать, плюс для любого тренера. Тем более мы видим, что остался один Маухуб.

Т.Ж.: Смешно говорить при счете 4:0, но в этом матче «Динамо» повезло, с учетом ошибок вратаря «Махачкалы». Но у них самая высокая реализация. В конкретном матче — 6 ударов в створ и 4 гола. Поэтому вот сейчас отталкиваться от такого результата трудно. Скорее, от Кубка с ЦСКА, хоть и проиграли. Но состав бело-голубых всегда загадка. Сейчас особенно в центре. Действующие лица слишком сильно тасуются. И отсутствие слаженности вполне может стать определяющим в поединке с «Локо». Понятно, Александров и Смелов — явно не базовый вариант в центре поля. А какой базовый, никто не понимает.

— Как вам Эль Меди Маухуб на острие?

И.С.: Старался. Но пока его уровень на скамеечке. Надо искать другие варианты.

Т.Ж.: Это — Балотелли наших дней. Личка сказал, что с ним отдельно общался. Но это ничего не дает.

— Удаление с ЦСКА на Кубок (2:1 в пользу армейцев) не сыграет с ним злую шутку?

И.С.: Нет. Он понимает, что в чемпионате будет играть. На данный момент — единственный форвард. Момент там случайный с Торопом, он извинился, переживал. Сейчас-то как раз для него «золотой» период. Если провалит даже одну игру, Личка будет что-то придумывать. Пока такая все еще «темная лошадка». Целостной игры от него не видим.

Т.Ж.: Вот к этому Балотелли и вспомнил. Моуриньо ему сказал, только ничего не придумывай, не получай карточку на ровном месте. Но нет. Здесь то же самое. Человек не слышит тренера, не контролирует себя.

— Динамовцы-то даже в меньшинстве с армейцами выглядели не хуже?

И.С.: Да, пытались атаковать, были моменты. Но все же тяжело было, когда ЦСКА забил второй мяч.

Т.Ж.: Это как раз то, о чем мы говорили. «Динамо» трудно разгадать даже соперникам. Армейцы после удаления посчитали, что дело сделано. А потом, что и сказал Николич после матча, самих себя испугались.

— Бителло после всех скандалов может вновь заиграть на прежнем уровне?

И.С.: Думаю, да. Переговорили с тренером, ситуация успокоилась. Сейчас все в его руках, конкуренция в центре поля достаточно большая. Молодые добавились — Смелов, Александров, которых не было в осенней части. Ласкальт сейчас поправится. Глебов пришел, соответственно.. Может, для Бителло даже и к лучшему. Покажет, насколько силен духом.

Т.Ж.: Для него самое неприятное, это даже отношение не тренера, а команды. Чувствует, что виноват. В Ростове же после рестарта он вышел прилично, стал отдавать вперед. И почти перевернул игру. Но пока все равно не тот Бителло, которого мы знаем и который может делать разницу на постоянной основе.

— Данил Глебов раскроется на новом месте в обозримом будущем?

И.С.: У него повреждение было перед кубковой игрой. И, возможно, не будет даже на 60 процентов к матчу с «Локомотивом» готов. Процесс адаптации, как ни крути. Мы видели по первой встрече в Ростове, что ему тяжело. Там он играл в один футбол, здесь функции несколько иные. Плюс коммуникация с иностранными защитниками будет иметь большое значение, поскольку они на своей волне. Но ничего, сам выбрал свой путь. Нормально для профессионала, новый шаг. Все через это проходили, после нескольких лет в одной команде, где были лидерами. Предстояло по-новому раскрываться, доказывать. Сам когда переходил из «Торпедо» в «Динамо», привыкал. Этот пас не дает, тот не дает... Нормальная ситуация. Никто тебе на блюдечке с голубой каемочкой ничего не поднесет.

Т.Ж.: Он продолжает играть на просторе, к которому привык, «садиться» третьим центральным в оборону. Поэтому нужно время, чтобы найти себя, тем более сейчас была микротравма. Пара недель, и он будет играть постоянно. Для баланса «Динамо» он очень важен.

«Динамо» «Динамо»

— Конкуренцию у такого Даниила Фомина будет выиграть трудно, или можно найти место обоим игрокам сборной?

И.С.: Не знаю, почему все время говорят, что он конкурент Фомину. Их вполне можно совместить. И вспомните, как Фомин свое место отвоевывал. Одно время его Личка посадил, потом началось все по новой. Если сложится связка, и будут конкурировать с соперниками в центре поля, Глебов сыграет чуть пониже. Сейчас футбол такой, что все обороняются и атакуют вместе.

Т.Ж.: Встроится. По уникальности амплуа и своим скилам, таких здесь нет.

Прогнозы и ставки на «Локомотив» — «Динамо»

— Кому отдаете преимущество в этом дерби, кто будет вести игру?

И.С.: Не думаю, что игра будет сверхинтенсивной. За счет скамейки небольшое превосходство получит «Динамо». Но дерби, есть дерби. И все же поставлю на 2:1 в пользу бело-голубых.

Т.Ж.: Во всех трех центральных матча рисуется ничья, насколько здесь трудно кому-то отдать превосходство. 1:1 — самый читаемый результат.

«Ростов» — «Краснодар»

Ростов-на-Дону.16 марта. 17:00 мск

— «Ростов» едва ли не лучше всех по качеству игры начал второй отрезок сезона. Какое-то раскрепощение после ухода Валерия Карпина?

И.С.: Абсолютно нет. Тренер, который работал с Карпиным у руля, знает все требования. Ничего не меняет, гнет ту же линию. Те футболисты, которые есть, прекрасно знают, что надо делать на футбольном поле именно в этой команде. «Ростов» показал, как надо готовиться зимой. Не раскачиваться, а сразу врываться. А то у нас всегда нужно время на раскачку — то в начале чемпионата, то после большой паузы.

Т.Ж.: Мне кажется, наоборот, это как-то их мобилизовало. Они по его конспектам сыграли первый матч с «Динамо». Более того, ощущение, что играли для Карпа, как он требовал. Хотели показать — мы все помним, все знаем. Первый тайм того матча по структуре игры был просто образцовым. А так все осталось по-прежнему. Та же схема, тот же прессинг, та же беготня. Даже Голенков, когда выходит вместо Комличенко, все равно играет левее. 4-3-3 и конспекты Карпина в силе.

— В Оренбурге (1:2 в пользу «Ростова») ростовчане нанесли аж 25 ударов!

И.С.: Да, хотя с учетом всех подсчетом, был последний шанс для уральцев, чтобы остаться. Но «Ростов» и переиграл, и перебегал полностью даже на этой синтетике.

Т.Ж.: Это -показатель слабости «Оренбурга» все же, в первую очередь. Команда не нашла контакт с тренером. Доигрывают сезон. Да, ростовчане там чувствовали себя уж слишком вольготно.

— То есть, для «Краснодара» серьезная опасность потерять очки?

И.С.: Южное дерби. Будет влиять качество поля. Видим, что много песка. Мяч по-другому дробит, скачет, тратишь больше сил на обработку. Это все сыграет роль. Вижу ничейный результат, но опять-таки, как будет складываться игра.

Т.Ж.: Для меня фаворит «Краснодар». Думаю, выиграет 2:1. Мотивированнее, заряженнее, тем более сейчас получил такую «пощечину» в Кубке.

— В чем мотивация «Ростова» с учетом безмятежного турнирного положения?

И.С.: Каждый футболист имеет личную. В первую очередь, переходить в более сильный клуб. Выше шестого места команда, понятно, не поднимется.

— Не удивило, что на Кубок с «Зенитом» (0:1) Хонатан Альба убрал многих игроков основы. Разве он не более важен?

И.С.: С одной стороны, удивительно. С другой подозреваю, что матч с «Краснодаром» для него более важен, как для тренера. Есть междуклубная подоплека. Ну, и держали в голове, что будет еще ответная кубковая встреча. Тем более против такого состава «Зенита» вполне могли чего-то добиться в любом варианте.

Т.Ж.: Меня очень расстроил выбранный на Кубок состав. Вот как раз отличная от «Локомотива» стратегия в плане ротации. Вижу, что она не всегда эффективна. Но такая вот традиция — давать поиграть всем в разных турнирах. Вот когда они играли с «Балтикой» кубковый матч в прошлом сезоне, вообще был какой-то удивительный совсем подбор игроков. Но тогда вообще случилось абсолютное разделение на два состава. Вот один играет там, другой здесь. Пользы в этом не вижу никакой.

Джон Кордоба globallookpress.com

— Мурад Мусаев перед выездом в Ростов в кубковом поединке с «Ахматом» тоже приберег многих, и уступил дома (1:2). Все равно правильное решение?

И.С.: Для «Краснодара», думаю, это достаточно болезненное поражение, вылет. Очередной трофей ушел.

Т.Ж.: Вот Мусаева как раз прекрасно понимаю — у него обойма-то небольшая. Там можно поменять 3-4 позиции, если не берем совсем уж глубоких резервистов. Сегодня это команда, которая играет 14-ю футболистами. Как и Галактионов решил, что будет играть теми, кто должен выходить всегда. Наверное, хотели решить задачу и в Кубке. Но вот «Ахмат» в любом варианте крутой сейчас, его очень сложно обыграть. А тут еще Бериша вернулся спустя двести дней на суперэмоциях, и сразу два положил. Но по качеству игры «Краснодар» может быть собой доволен.

— Джон Кордоба везде играет без замен, теперь с капитанской повязкой, но и с карточками постоянно. И все же окрылен пуще прежнего?

И.С.: Иностранцы вообще перебарщивают с эмоциями, но Кордоба топ для нашего чемпионата. Должен понимать, что значит сейчас для команды. Кокшарова отдали, Смолов только один в качестве подмены остался. Но Феде его сложно заменять будет, это все прекрасно знают.

Т.Ж.: У меня вообще большие вопросы к Кордобе. Как по мне, это перехваленный игрок. Ему очень много комплиментов экспертное сообщество отдает, называя лучшим форвардом РПЛ. Кого бы я назвал? Лусиано Гонду из «Зенита». Прекрасно его представляю в «Краснодаре» на месте центрального нападающего. В реализации моментов он намного сильнее. Кордоба с таким статусом и такой, простите, зарплатой не имеет права использовать один момент из четырех. Понимаю, что объем выполняет, классно играет спиной к чужим воротам, сохраняет мячи, но прямая обязанность нападающего забивать. Вот как можно не реализовать пять, или сколько там пенальти! При этом иметь наглость, и все равно брать мяч. Если ты сегодня капитан, найди человека в команде, принеси ему, и поставь на точку.

— Эдуарда Сперцяна вряд ли выпустят, даже если он частично оправился от травмы?

И.С.: Никто не рискнет его ставить с риском рецидива, будут дожидаться полного выздоровления. Есть, кем заменить — Кривцов, Козлов, Черников. Если такой клуб, как «Краснодар» из-за потери даже Сперцяна, будет ахать-охоть, посыпать голову пеплом, дескать все пропало... Может быть, несколько поменяют тактическую схему. На то тренер и есть, чтобы иметь варианты при различных обстоятельствах.

Т.Ж.: Они смирились уже с мыслью, что он вернется только паузы на сборную. Ему важно использовать шанс сыграть в стыковых матчах Лиги Наций с Грузией. Руководство это прекрасно понимает. И я по матчу в Нижнем не могу сказать, что его отсутствие как-то сказалось. Кривцов его полностью заменил, как опорника. А Черников взял на себя больше атакующих действий.

— Надо заметить, что крупная победа в Нижнем (0:3) досталась «Краснодару» благодаря быстрым голам. Здесь-то такое вряд ли увидим?

И.С.: Мы привыкли, что «Краснодар» всегда играет в атаку, но в Нижнем Новогороде он не доминировал. Научился играть по счету, это тоже немаловажно, особенно в таких весенних матчах. Здесь это куда выше ценится, чем красота игры. Раньше Галицкий говорил, что не нужен результат при плохой игре. Сейчас, порой, видим обратное. Второе забылось, первое осталось, как говорится.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— Букмекеры, вот удивительно, отдают небольшое превосходство хозяевам. Может, всему причиной, что краснодарцы не выигрывают здесь с 21-го года?

И.С.: Уже сказал, что склоняюсь к ничьей.

Т.Ж.: «Ростов» традиционно хорошо играет против «Краснодара». Хотя игра первых очень хорошо ложится на игру вторых. Когда попадают под ростовский прессинг, краснодарцам чрезвычайно сложно. Но сейчас не тот случай.

«Спартак» — «Зенит»

Москва. 16 марта. 19:45 мск

— К главному матчу тура да и возможно всего первенства. Москвичи с учетом отставания в три очка будут играть на победу, или это смерти подобно?

И.С.: Обе команды будут играть на победу, даже не из турнирной ситуации исходя. Сегодня, так или иначе, самый знаковый матч с точки зрения вывески. Мы в «Динамо» всегда ждали встреч со «Спартаком». Вообще не имело значения, кто где находится.

Т.Ж.: А у них нет выбора. И в силу темперамента Станковича, схемы, подбора игроков, хозяева будут играть вперед. Не представляю, как они станут прагматично катать мяч. Две последние 0:0 в Питере? В первом случае Станковича еще не было. Во втором не получилось, при полном преимуществе.

— Игры с открытым забралом не увидим?

И.С.: Всякое возможно. Болельщики могут заставить лететь вперед, тем более что уже все билеты распроданы. Да, не без оглядки на тылы. Понятно, не будет 5х5 на одной половине и 5х5 на другой. Но атака все равно будет превалировать в этой игре.

Т.Ж.: «Зенит» будет играть на ничью, а «Спартак» все равно побежит за победой. Не вижу, как находящиеся в таком поиске питерцы, могут что-то противопоставить в атаке. Только сдержать. Поэтому 0:0 вполне допускаю.

— Чем объяснить поражение красно-белых в Казани при абсолютно разной опять-таки мотивации?

И.С.: Великолепным «Рубином» в первом тайме — это раз. Отличной подготовкой Рахимова — два. В тот день там любая команда могла проиграть.

Т.Ж.: Все же грешу на Станковича. Очень такой эмоциональный, импульсивный товарищ. Провалили начало с ошибкой Денисова, потом сразу второй гол. Бывает такое. Но последние 15 минут играли «круто», сократили отставание. И зачем было делать тройную замену в перерыве, когда игра наладилась? Нащупали игру. А он убрал всех, кто хотел реабилитироваться за такое начало. Мартинеса поставил в оборону, Угальде налево. Слишком рано. Минимум еще второго тайма надо было посмотреть.

— Кристофер Мартинс вернется в состав после двух голов на Кубок в Тольятти?

И.С.: Надеюсь. Даже не столько из-за двух голов. Неплохо выглядит — хорошая пластичность при работе с мячом, длинный шаг. Уже доказывал не раз, что в нашем чемпионате может многое.

Т.Ж.: Да. Одна из лучших «восьмерок» в РПЛ по продвижению мяча вперед, умению ворваться в штрафную, когда ему там никто не ждет. Умяров и Барко, понятно, а правее только он.

— Пабло Солари и Ливайя Гарсия опять начнут со скамейки?

И.С.: Ливайя точно. Солари под вопросом, но он пока уступает и Маркиньосу, и Бонгонде.

Т.Ж.: Допускаю, что Солари с первых минут появится вместо Бонгонды. Гарсия пока очень странное впечатление производит. Пока точно будет сидеть.

— «Привоз» в Казани Даниила Денисова никак не повлияет на расстановку обороны?

И.С.: Да, ошибся. Глупенькая ошибка, конечно. Но он впредь ее не допустит. Все учатся на ошибках. А так были и хорошие действия — шикарный пас на Мартинса дал. Да и на Кубок в середине недели отдал голевую, это его еще больше воодушевит.

Т.Ж.: Будет играть. Выбора нет.

Даниил Денисов globallookpress.com

— Но точно повлияет дисквалификация Алексиса Дуарте. Насколько существенно?

И.С.: Станкович наигрывал Литвинова на эту позицию. Замена очевидна.

Т.Ж.: Потеря. Пара Бабич — Дурте сыгранная, хотя парагваец и виноват во втором голе Даку. С другой стороны, есть Литвинов, который тоже очень квалифицированный игрок. И свое время по времени не добирает, а в опорной зоне места нет. Поэтому выходить сейчас только в центр обороны, когда кто-то выбывает.

— Куда серьезнее потеря Вендела для «Зенита»?

И.С.: Однозначно. Мы видели, как играла команда без него против ЦСКА и как с ним в Воронеже. Да, глупость с его стороны, но мы же говорим об игре.

Т.Ж.: Пока мы его видели только 75 минут в Воронеже, до удаления. И я бы не сказал, что он делал разницу. Да, крутой игрок. Но чтобы он здесь и сейчас в Москве мог большую помощь принести, не думаю. Глушенков должен что-то показать. Когда, если не против «Спартака».

— Объясните, что это было при счете 2:0 в пользу твоей команды, полном преимуществе, абсолютном отсутствии «нервяка»?

И.С.: Неумение сдерживать себя. Они говорят, мол, кричат, ухо мне дайте. Но так на многих стадионах, увы. Наверное, с Семаком был разговор, когда стало ясно, что Вендел доиграет остаток чемпионата. Уверен, Сергей ему сказал, что если будешь «дурку валять», ты не помощник. Переклинило. В душу иностранца мы не залезем, никогда не поймем, зачем он это сделал. Но, конечно, не было никакого умысла пропустить матч со «Спартаком».

Т.Ж.: Да не думают они о последствиях, когда на поле.

Луис Энрике globallookpress.com

— Посему Луис Энрике наверняка проведет первый полноценный матч в чемпионате?

И.С.: Думаю, Семак будет смотреть по тренировкам до последнего.

Т.Ж.: Похоже на то, раз его с «Акроном» даже на искусственное поле выпустили в старте. За такие деньги такие матчи должен играть.

— Матео Кассьера после двух голов в двух матчах с первых минут?

И.С.: Вполне возможно. И не только Кассьера из тех, кто не всегда попадает.

Т.Ж.: Хороший вопрос. А куда тогда девать Лусиано?

— Каких перестановок вообще ждать у «Зенита»?

И.С.: Возможно, Горшков в центре сыграет. Может быть, на три центральных защитника даже перейдут. Интересно, посмотрим.

Т.Ж.: Думаю, больше к воронежскому варианту состав «Зенита» будет приближен. Кассьера — вариант изменения игры по ходу.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— «Спартак» с 17-го года 13 матчей подряд не может выиграть у «Зенита» в РПЛ. Это из серии когда-то пора, или напротив все идет по накатанной?

И.С.: Если «Спартак» хочет побороться за первое место, то пора. Выиграй москвичи в Казани, могли бы и ничью в голове держать. И начали бы уже вокруг говорить, это «золотой матч». А сейчас никак. Мой конкретный прогноз — 1:1.

Т.Ж.: Не верю в серии. Каждый матч — отдельная история. Контекст турнирного положения, состояние игроков — все будет заново. Из серии, какой шанс, что динозавр может встретить блондинку на улице? 50 на 50.