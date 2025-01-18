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    «Арсенал» — «Астон Вилла». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла»

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    Мартин Эдегор
    «Арсенал» на своем поле сыграет с «Астон Виллой» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 43 очка в 21-м матче. Команда Микеля Артеты одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, забив 41 гол и пропустив 19 мячей в свои ворота.

    «Канониры» не проигрывают в АПЛ с середины ноября, выиграв 7 из 10-ти последних матчей. В крайнем туре «Арсенал» одержал волевую победу в лондонском дерби над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

    До матча со «шпорами» подопечные Артеты вылетели из Кубка Англии, проиграв «Манчестер Юнайтед» по пенальти в 1/32 финала, а еще ранее уступили «Ньюкаслу» (0:2) в первой встрече полуфинала Кубка Английской лиги.

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    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 35 очков в 21-м матче. «Астон Вилла» одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 31 гол и пропустив 32 мяча в свои ворота.

    В 3-х последних турах «вилланы» не проиграли ни разу, набрав 7 из 9 возможных очков. После ничьей с «Брайтоном» (2:2) команда Унаи Эмери одержала две победы подряд, взяв верх над «Лестером» (2:1) и «Эвертоном» (1:0).

    На прошлых выходных бирмингемцы также успешно сыграли свой матч в Кубке Англии. «Астон Вилла» в волевом стиле обыграла «Вест Хэм» (2:1) и прошла в следующий раунд, где встретится с «Тоттенхэмом».

    Личные встречи

    В матче первого круга «Арсенал» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0.

    В последних 10-ти встречах на счету каждой из команд по 5 побед.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.03.

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