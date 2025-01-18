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    «Астон Вилла» ничем сейчас не хуже

    «Арсенал» — «Астон Вилла». Лондонцы столкнутся с серьёзным сопротивлением — на что сделать ставку в матче 18 января? Прогноз на АПЛ с коэффициентами 2.03 и 5.10 подскажет

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Астон Вилла»
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    Олли Уоткинс
    18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 20:30 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: сейчас «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 43 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре команда Микеля Артеты смогла одержать волевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. Игра получилась очень упорной, а все мячи были забиты в первом тайме.

    Арсенал Лондон — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    «Шпоры» сначала открыли счет, затем Соланке совершил автогол, а победу «Арсеналу» принес Троссард. Второй тайм проходил под контролем «канониров».

    Ранее было поражение в Кубке Англии от «МЮ» по пенальти и в АПЛ от «Ньюкасла» (0:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Томиясу (з), Уайт (з), Жезус (н), Сака (п), Нванери (п).

    Состояние команды: недавно лазарет «Арсенала» пополнил еще и Габриэль Жезус. Пусть он и не блистает в этом сезоне, но это фактически единственный нападающий в составе.

    Он попал в компанию с Сака, Уайтом и прочим. Лавки у «Арсенала» нет, скоро и на поле выходить будет некому, одна необстрелянная молодежь, а еще и еврокубки.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: после 21-го матча команда Унаи Эмери идет на 7-й позиции в таблице АПЛ с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре «Астон Вилла» на выезде в напряженной игре победила в гостях «Эвертон», который играл первый матч под руководством вернувшегося Давида Мойеса.

    Единственный гол бирмингемцы смогли забить в начале второго тайма после точного удара Олии Уоткинса. В целом, игра была равной, скорее всего, счет должен быть ничейным, но «Астон Вилле» повезло больше.

    До этого была победа в Кубке Англии над «Вест Хэмом» (2:1) и «Лестером» (2:1) в АПЛ.

    Не сыграют: травмированы — Баркли (п), Макгинн (п), Пау Торрес (з), Диего Карлос (з).

    Состояние команды: в этом году «Астон Вилла» пока еще не проигрывала. Пусть команда и не показывает какой-то феноменальной игры, но у нее есть собственный почерк.

    После некоторого спада «Астон Вилла» снова поднялась в турнирной таблице и претендует на попадание в зону ЛЧ. Есть некоторые потери в средней линии, но состав у Эмери довольно глубокий, он найдет способ их восполнить.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Астон Вилла» проиграла дома (0:2)

    • В прошлом сезоне обе встречи остались за «Астон Виллой» (1:0, 2:0)

    • В позапрошлом сезоне «Арсенал» был сильнее (2:1, 4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,53, а на «Астон Виллу» — 6,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,00, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

    Прогноз: с учетом всех потерь «Арсенала» вряд ли команда сможет крупно победить, по нашему мнению, даже более вероятен успех «Астон Виллы». Команда Эмери набрала сейчас неплохой ход и показывает хороший футбол. «Арсенал» же без травмированного Сака заметно сдал, а победа над кризисным «Тоттенхэмом» еще ничего не значит.

    Основная ставка: победа «Астон Виллы» с форой +1 за 2,03.

    Прогноз: также любители рискнуть могут попробовать, что как минимум гости не проиграют (под возврат).

    Дополнительная ставка: победа «Астон Виллы» с форой +0 за 5,10.

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    «Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» ничем сейчас не хуже
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