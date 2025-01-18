Арсенал Лондон
Астон Вилла
«Арсенал»
Турнирное положение: сейчас «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 43 очками.
Последние матчи: в 21-м туре команда Микеля Артеты смогла одержать волевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. Игра получилась очень упорной, а все мячи были забиты в первом тайме.
Арсенал Лондон — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
«Шпоры» сначала открыли счет, затем Соланке совершил автогол, а победу «Арсеналу» принес Троссард. Второй тайм проходил под контролем «канониров».
Ранее было поражение в Кубке Англии от «МЮ» по пенальти и в АПЛ от «Ньюкасла» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Томиясу (з), Уайт (з), Жезус (н), Сака (п), Нванери (п).
Состояние команды: недавно лазарет «Арсенала» пополнил еще и Габриэль Жезус. Пусть он и не блистает в этом сезоне, но это фактически единственный нападающий в составе.
Он попал в компанию с Сака, Уайтом и прочим. Лавки у «Арсенала» нет, скоро и на поле выходить будет некому, одна необстрелянная молодежь, а еще и еврокубки.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: после 21-го матча команда Унаи Эмери идет на 7-й позиции в таблице АПЛ с 35 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре «Астон Вилла» на выезде в напряженной игре победила в гостях «Эвертон», который играл первый матч под руководством вернувшегося Давида Мойеса.
Единственный гол бирмингемцы смогли забить в начале второго тайма после точного удара Олии Уоткинса. В целом, игра была равной, скорее всего, счет должен быть ничейным, но «Астон Вилле» повезло больше.
До этого была победа в Кубке Англии над «Вест Хэмом» (2:1) и «Лестером» (2:1) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Баркли (п), Макгинн (п), Пау Торрес (з), Диего Карлос (з).
Состояние команды: в этом году «Астон Вилла» пока еще не проигрывала. Пусть команда и не показывает какой-то феноменальной игры, но у нее есть собственный почерк.
После некоторого спада «Астон Вилла» снова поднялась в турнирной таблице и претендует на попадание в зону ЛЧ. Есть некоторые потери в средней линии, но состав у Эмери довольно глубокий, он найдет способ их восполнить.
Статистика для ставок
- В первом круге «Астон Вилла» проиграла дома (0:2)
- В прошлом сезоне обе встречи остались за «Астон Виллой» (1:0, 2:0)
- В позапрошлом сезоне «Арсенал» был сильнее (2:1, 4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,53, а на «Астон Виллу» — 6,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,00, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.
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Прогноз: с учетом всех потерь «Арсенала» вряд ли команда сможет крупно победить, по нашему мнению, даже более вероятен успех «Астон Виллы». Команда Эмери набрала сейчас неплохой ход и показывает хороший футбол. «Арсенал» же без травмированного Сака заметно сдал, а победа над кризисным «Тоттенхэмом» еще ничего не значит.
Основная ставка: победа «Астон Виллы» с форой +1 за 2,03.
Прогноз: также любители рискнуть могут попробовать, что как минимум гости не проиграют (под возврат).
Дополнительная ставка: победа «Астон Виллы» с форой +0 за 5,10.