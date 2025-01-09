Полузащитник «Челси» может перейти в «Вест Хэм»

Кирнан Дьюзбери-Холл Фото: globallookpress.com
По информации The Independent, 26-летний футболист может продолжить карьеру в «Вест Хэме».
Источник при этом отмечает, что руководство «Вест Хэма» на данном этапе заинтересовано в аренде Дьюзбери-Холла.
Дьюзбери-Холл перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2024 года за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дьюзбери-Холла в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, Дьюзбери-Холл может вернуться в «Лестер».