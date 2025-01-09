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    Полузащитник «Челси» может перейти в «Вест Хэм»

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    Полузащитник Кирнан Дьюзбери-Холл может покинуть «Челси» в январе.

    Кирнан Дьюзбери-Холл
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    Кирнан Дьюзбери-Холл

    По информации The Independent, 26-летний футболист может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

    Источник при этом отмечает, что руководство «Вест Хэма» на данном этапе заинтересовано в аренде Дьюзбери-Холла.

    Дьюзбери-Холл перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2024 года за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дьюзбери-Холла в 28 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, Дьюзбери-Холл может вернуться в «Лестер».

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