Полузащитник «Челси» вернется в «Лестер»

Полузащитник, скорее всего, покинетв январе.

По информации Football Insider, Дьюзбери-Холл вернется в «Лестер».

Источник при этом уточняет, что «Лестер» заинтересован в аренде 26-летнего футболиста.

Дьюзбери-Холл перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2024 года за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска не рассчитывает на Дьюзбери-Холла.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дьюзбери-Холла в 28 миллионов евро.