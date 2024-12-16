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  • 15:45
    • Полузащитник «Челси» вернется в «Лестер»
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    Полузащитник «Челси» вернется в «Лестер»

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    Полузащитник Кирнан Дьюзбери-Холл, скорее всего, покинет «Челси» в январе.

    Кирнан Дьюзбери-Холл
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    Кирнан Дьюзбери-Холл

    По информации Football Insider, Дьюзбери-Холл вернется в «Лестер».

    Источник при этом уточняет, что «Лестер» заинтересован в аренде 26-летнего футболиста.

    Дьюзбери-Холл перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2024 года за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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    • Сообщалось, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска не рассчитывает на Дьюзбери-Холла.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дьюзбери-Холла в 28 миллионов евро.

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