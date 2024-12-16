Полузащитник «Челси» вернется в «Лестер»

Кирнан Дьюзбери-Холл Фото: globallookpress.com
По информации Football Insider, Дьюзбери-Холл вернется в «Лестер».
Источник при этом уточняет, что «Лестер» заинтересован в аренде 26-летнего футболиста.
Дьюзбери-Холл перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2024 года за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Сообщалось, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска не рассчитывает на Дьюзбери-Холла.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дьюзбери-Холла в 28 миллионов евро.