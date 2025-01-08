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    Силкин: Если Бальбуэна собрался в Бразилию, пусть едет туда

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    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем защитника «бело-голубых» Фабиана Бальбуэны.

    Фабиан Бальбуэна — защитник «Динамо»
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    Фабиан Бальбуэна — защитник «Динамо»

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Динамо» решило не отпускать защитника в бразильский «Васко да Гама».

    «Дело не в том, что "Динамо" надо отпускать Бальбуэну в Бразилию. Просто сейчас такой период, когда за футболистов идёт торг.

    Если Бальбуэна собрался в Бразилию, пусть едет туда, если ему там будут больше платить. Никто не спрашивает, чего он хочет. Всё решают агенты. Если не будет вариантов, останется в Динамо», — сказал Силкин Чемпионату.

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