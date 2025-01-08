Силкин: Если Бальбуэна собрался в Бразилию, пусть едет туда

Экс-тренервысказался о будущем защитника «бело-голубых»

Ранее сообщалось о том, что руководство «Динамо» решило не отпускать защитника в бразильский «Васко да Гама».

«Дело не в том, что "Динамо" надо отпускать Бальбуэну в Бразилию. Просто сейчас такой период, когда за футболистов идёт торг.

Если Бальбуэна собрался в Бразилию, пусть едет туда, если ему там будут больше платить. Никто не спрашивает, чего он хочет. Всё решают агенты. Если не будет вариантов, останется в Динамо», — сказал Силкин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Бальбуэна провел за «бело-голубых» 12 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.