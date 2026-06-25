26 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Рубин» на 3 очка отстал от топ-6. Вот только забили казанцы лишь 29 мячей в 30 поединках РПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Казанцы расписали мировую с «Пари НН» (2:2).

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До того команда достойно уступила «Спартаку» (1:2). А вот поединок с «Балтикой» завершился победой с минимальным счетом.

В своих последних матчах «Рубин» не блистал стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, да и в двух последних поединках команда пропустила 4 мяча.

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Состояние команды: казанцы все пытаются побороться за попадание в пятерку. Вот только ресурсов для борьбы за высокие места им явно не хватает.

Казанцы еще ни разу в истории не проигрывали КАМАЗу. В последние три года «Рубин» традиционно по разу летом противостоял челнинцам. В этих поединках команда победила два раза при одной ничьей.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы прошедший сезон вполне могут записать себе в актив. Команда при минимуме ресурсов заняла 5 место в турнирной таблице первой лиги.

Причем КАМАЗ забил 46 мячей в ворота соперников. А вот отставание от зоны стыков составило 7 зачетных баллов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Челнинцы в спарринге не смогли одолеть «Нефтехимик» (0:0).

Несколько ранее команда была бита «Соколом» (0:1). Плюс поединок с «Уралом» еще в рамках минувшего первенства завершился поражением (0:2).

Вот только КАМАЗ не забивает уже три матча кряду. Да и в новом виде команда выглядит «темной лошадкой».

Состояние команды: Челнинцы летом существенно обновляются в кадровом плане. Правда, остается непонятным, удастся ли заменить лидеров?!

Команда не может победить еще с начала мая. Да и в нынешней диспозиции челнинцы могут рассчитывать лишь на эффективность своих контратак. Вот только кому их разгонять?!

Челнинцы уже почувствовали ритм игры в первом спарринге. Правда, насущные проблемы с реализацией пока крайне далеки от решения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рубин» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 4.10, тогда как победа соперника — в 4.75.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.15 и 1.70.

Прогноз: Челнинцы потеряли ряд ведущих игроков, к тому же «Рубин» способен прибавить в плане реализации.

2.15 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Рубин» — КАМАЗ принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.96 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.96 на матч «Рубин» — КАМАЗ принесёт прибыль 2960₽, общая выплата — 3960₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.96.

Пять причин, почему ставка зайдет