14 декабря на «Энфилд Роуд»приметв рамках поединка 16-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» выступает очень стабильно. Коллектив Арне Слота имеет высокий процент побед. Да, команде не удалось продлить серию из-за ничьи с «Ньюкаслом» (3:3) в прошлом туре АПЛ. Тем не менее «мерсисайдцы» остаются лидерами и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. На неделе «красные» снова одержали победу, выиграв у «Жироны» 1:0. В АПЛ хозяева набрали 35 очков и опережают ближайшего конкурента на 4 пункта.

«Фулхэм» неплохо распоряжается теми ресурсами, которые у него есть на сегодняшний день. «Коттеджеры» очень неплохо себя показали в последних матчах. Они устояли перед «Тоттенхэмом» (1:1) и «Арсеналом» (1:1), обыграли «Брайтон» (3:1). К зоне еврокубков «Фулхэм» куда ближе, чем к зоне вылета. Клуб занимает 10-е место с 23 очками.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Посмотрим, что предлагают букмекеры, и на что нужно обратить внимание по мнению аналитиков.

Победу «Ливерпуля» дают за 1.29, на ничью можно поставить с коэффициентом 6.25, на победу «Фулхэма» предлагают 9.65.

Эксперты LiveSport.Ru не оспаривают преимущество «Ливерпуля», но считают, что «Фулхэм» не уступит с большим отрывом. Они предложили прогноз с коэффициентом 2.00.

не оспаривают преимущество «Ливерпуля», но считают, что «Фулхэм» не уступит с большим отрывом. Они предложили прогноз с коэффициентом 2.00. Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает широкий выбор спортивных событий. Также на нем можно найти статистику и коэффициенты букмекеров.

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