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    Будут ли у «Ливерпуля» трудности с «Фулхэмом»?

    «Ливерпуль» — «Фулхэм». «Ливерпуль» уходит в отрыв, но на что поставить в его матче с «Фулхэмом» 14 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов на АПЛ с коэффициентом 2.00

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    Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)
    14 декабря в 16-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Фулхэма». Начало игры — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив очень уверенно выступает в текущем сезоне чемпионата страны.

    Команда из одноименного города имеет в своем активе 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

    Ливерпуль — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Мерсисайдцы смогли забить 29 мячей, а в свои ворота пропустили только 11.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Ньюкаслом» (3:3).

    До этого же «красные» переиграли «Манчестер Сити» (2:0), «Саутгемптон» (3:2), «Астон Виллу» (2:0) и «Брайтон» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также «Ливерпуль» выиграл у «Байера» (4:0), «Реала» (2:0) и «Жироны» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Конор Брэдли, Федерико Кьеза, Ибраима Конате и Константинос Цимикас.

    Состояние команды: подопечные Арне Слота проводят идеальный сезон. Команда лидирует что в чемпионате страны, что в Лиге чемпионов.

    Думается, что «Ливерпулю» по силам побороться за оба трофея. Уж очень классно выглядит команда в этом сезоне.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона является крепким середняком текущего сезона английского чемпионата.

    Лондонцы смогли набрать 23 зачетных балла и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.

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    • Лондонский коллектив смог 22 раза поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых матчах «дачники» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и переиграли «Брайтон» (3:1).

    До этого же «белые» поделили очки с «Тоттенхэмом» (1:1), но уступили «Вулверхэмптону» (1:4).

    Также команда из столицы Англии победила «Кристал Пэлас» (2:0) и «Брентфорд» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Харрисон Рид, Йоаким Андерсен и Райсс Нельсон.

    Состояние команды: в последнее время «Фулхэм» набрал хорошую форму и выбрался из низов турнирной таблицы.

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    Подопечные Марку Силвы уже вылетели с Кубка английской лиги и сосредоточились на чемпионате. Думается, что «Фулхэму» вполне под силу оставаться середняком и точно не находиться в опасной зоне.

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» проиграл только 1 из последних 7 матчей

    • «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре 21 апреля «Ливерпуль» на выезде переиграл «Фулхэм» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.90, победа «Фулхэма» — в 8.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

    Прогноз: обе команды в хорошей форме, поэтому думается, что если «Ливерпуль» и выиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа «Фулхэма» с форой+1,5 за 2.00.

    Прогноз: оба коллектива любят забивать в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

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    «Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Будут ли у «Ливерпуля» трудности с «Фулхэмом»?
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