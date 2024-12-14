14 декабря в 16-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Фулхэма». Начало игры — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив очень уверенно выступает в текущем сезоне чемпионата страны.

Команда из одноименного города имеет в своем активе 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Мерсисайдцы смогли забить 29 мячей, а в свои ворота пропустили только 11.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Ньюкаслом» (3:3).

До этого же «красные» переиграли «Манчестер Сити» (2:0), «Саутгемптон» (3:2), «Астон Виллу» (2:0) и «Брайтон» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Также «Ливерпуль» выиграл у «Байера» (4:0), «Реала» (2:0) и «Жироны» (1:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Конор Брэдли, Федерико Кьеза, Ибраима Конате и Константинос Цимикас.

Состояние команды: подопечные Арне Слота проводят идеальный сезон. Команда лидирует что в чемпионате страны, что в Лиге чемпионов.

Думается, что «Ливерпулю» по силам побороться за оба трофея. Уж очень классно выглядит команда в этом сезоне.

«Фулхэм»

Турнирное положение: команда из Лондона является крепким середняком текущего сезона английского чемпионата.

Лондонцы смогли набрать 23 зачетных балла и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.

Лондонский коллектив смог 22 раза поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых матчах «дачники» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и переиграли «Брайтон» (3:1).

До этого же «белые» поделили очки с «Тоттенхэмом» (1:1), но уступили «Вулверхэмптону» (1:4).

Также команда из столицы Англии победила «Кристал Пэлас» (2:0) и «Брентфорд» (2:1).

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Харрисон Рид, Йоаким Андерсен и Райсс Нельсон.

Состояние команды: в последнее время «Фулхэм» набрал хорошую форму и выбрался из низов турнирной таблицы.

Подопечные Марку Силвы уже вылетели с Кубка английской лиги и сосредоточились на чемпионате. Думается, что «Фулхэму» вполне под силу оставаться середняком и точно не находиться в опасной зоне.

Статистика для ставок

«Фулхэм» проиграл только 1 из последних 7 матчей

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах

В последней очной игре 21 апреля «Ливерпуль» на выезде переиграл «Фулхэм» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.90, победа «Фулхэма» — в 8.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

Прогноз: обе команды в хорошей форме, поэтому думается, что если «Ливерпуль» и выиграет, то сделает это минимально.

Ставка: победа «Фулхэма» с форой+1,5 за 2.00.

Прогноз: оба коллектива любят забивать в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.