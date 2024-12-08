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    «Тоттенхэм» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Еще одним украшением 15-го тура АПЛ станет очередное дерби Лондона, в котором пересекутся «Тоттенхэм» и «Челси». Команды начнут в 19:30 мск.

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    Кадровые проблемы и плотный график игр негативно сказывается на результатах «Тоттенхэма». «Шпоры» в прошлом туре проиграли 0:1 «Борнмуту», а до этого сыграли вничью с «Ромой» и «Фулхэмом». В итоге команда Постекоглу опустилась за экватор таблицы и теперь находится на 11-м месте с 20 очками.

    «Челси» может себе позволить глубокую ротацию, так как имеет достаточное количество игроков. Так что в АПЛ команда показывает стабильный результат. Благодаря серии из трех побед «аристократы» набрали 28 очков, с которыми они вышли на 2-е место. В последних матчах «синие» разгромили 3:0 «Астон Виллу» и 5:1 «Саутгемптон».

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки на игру

    Вполне очевидно, кто является фаворитом букмекеров. Тем более что «Челси» выиграл две очные встречи подряд.

    • Ставки на основные исходы принимаются с такими коэффициентами: 3.00 на победу «Тоттенхэма», 3.95 на ничью, 2.21 на победу «Челси».

    • Эксперты LiveSport.Ru сможет устоять перед более бодрым «Челси». В своем прогнозе они дают две ставки с коэффициентами 3.95 и 2.55.

    • ИИ считает, что «Челси» оправдает звание фаворита матча и выиграет со счетом 3:1.

    Где смотреть матч

    Чтобы посмотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Челси», переходите на LiveCup.Run. Сайт показывает статистику встречи, предлагает следить за составами команд, а также дает на выбор букмекеров для ставок.

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