Тоттенхэм
Челси
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: команда из Лондона в этом сезоне является лишь середняком английского чемпионата.
Сейчас лондонцы имеют в своем активе 20 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.
Тоттенхэм — Челси: коэффициенты букмекеров
«Шпоры» смогли 28 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах лондонский коллектив проиграл «Борнмуту» (0:1) и сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1).
До этого команда из столицы Англии победила «Манчестер Сити» (4:0), но уступила «Ипсвичу» (1:2).
Также «лилейно-белые» проиграли «Галатасараю» (2:3) и сыграли вничью с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы.
Не сыграют: в стане столичного коллектива травмированы Гильелмо Викарио, Мики ван де Вен, Ришарлисон, Мики Мур и Вилсон Одобер, а также дисквалифицирован Родриго Бентанкур.
Состояние команды: сейчас «Тоттенхэм» точно находится не в лучших кондициях. Подопечные Ангелоса Постекоглу откровенно провалили первую часть сезона.
Сейчас «Тоттенхэм» обязан наверстывать упущенное и бороться хотя бы за позиции в топ-6 чемпионата. Это команде точно по силам.
«Челси»
Турнирное положение: «синие» в этом сезоне вполне могут замахнуться за борьбу за чемпионский титул.
Сейчас «аристократы» идут вторыми и имеют в своем активе 28 очков.
«Пенсионеры» смогли забить 31 мяч, а в свои ворота пропустили 15.
Последние матчи: в прошлых турах «Челси» победил «Саутгемптон» (5:1), «Астон Виллу» (3:0) и «Лестер» (2:1).
До этого же подопечные Энцо Марески сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Также столичный коллектив выиграл у «Ноа» (8:0) и «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций.
Не сыграют: в команде из столицы Англии травмированы Уэсли Фофана, Рис Джеймс и Омари Келлиман.
Состояние команды: лондонцы отлично идут в нынешнем сезоне и точно этот отрезов чемпионата можно назвать успешным.
Команда из Лондона точно борется за чемпионство, хоть и отрицает это. Сейчас лондонский коллектив на 7 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», но вся борьба еще впереди.
Статистика для ставок
- «Челси» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах
- «Тоттенхэм» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- В прошлой очной встрече 2 мая «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.95, победа «Тоттенхэма» — в 3.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.37 и 3.10 соответственно.
- 2.10Эвертон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: лондонское дерби обещает быть упорным и в нем может быть все, поэтому вполне реальным видится ничейный исход.
Ставка: ничья за 3.95.
Прогноз: обычно в таких матчах обилия голов не бывает, поэтому думается, что команды обойдутся небольшим количеством точных ударов.
Ставка: тотал меньше 3 за 2.55.