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    Лондонское дерби завершится вничью?!

    Тоттенхэм — Челси: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.95. 08.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Челси»
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    «Челси»
    8 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Челси». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Декабря 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона в этом сезоне является лишь середняком английского чемпионата.

    Сейчас лондонцы имеют в своем активе 20 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

    Тоттенхэм — Челси: коэффициенты букмекеров

    «Шпоры» смогли 28 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах лондонский коллектив проиграл «Борнмуту» (0:1) и сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1).

    До этого команда из столицы Англии победила «Манчестер Сити» (4:0), но уступила «Ипсвичу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также «лилейно-белые» проиграли «Галатасараю» (2:3) и сыграли вничью с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы.

    Не сыграют: в стане столичного коллектива травмированы Гильелмо Викарио, Мики ван де Вен, Ришарлисон, Мики Мур и Вилсон Одобер, а также дисквалифицирован Родриго Бентанкур.

    Состояние команды: сейчас «Тоттенхэм» точно находится не в лучших кондициях. Подопечные Ангелоса Постекоглу откровенно провалили первую часть сезона.

    Сейчас «Тоттенхэм» обязан наверстывать упущенное и бороться хотя бы за позиции в топ-6 чемпионата. Это команде точно по силам.

    «Челси»

    Турнирное положение: «синие» в этом сезоне вполне могут замахнуться за борьбу за чемпионский титул.

    Сейчас «аристократы» идут вторыми и имеют в своем активе 28 очков.

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    • «Пенсионеры» смогли забить 31 мяч, а в свои ворота пропустили 15.

    Последние матчи: в прошлых турах «Челси» победил «Саутгемптон» (5:1), «Астон Виллу» (3:0) и «Лестер» (2:1).

    До этого же подопечные Энцо Марески сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Также столичный коллектив выиграл у «Ноа» (8:0) и «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций.

    Не сыграют: в команде из столицы Англии травмированы Уэсли Фофана, Рис Джеймс и Омари Келлиман.

    Состояние команды: лондонцы отлично идут в нынешнем сезоне и точно этот отрезов чемпионата можно назвать успешным.

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    Команда из Лондона точно борется за чемпионство, хоть и отрицает это. Сейчас лондонский коллектив на 7 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», но вся борьба еще впереди.

    Статистика для ставок

    • «Челси» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

    • «Тоттенхэм» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • В прошлой очной встрече 2 мая «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.95, победа «Тоттенхэма» — в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.37 и 3.10 соответственно.

    Прогноз: лондонское дерби обещает быть упорным и в нем может быть все, поэтому вполне реальным видится ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3.95.

    Прогноз: обычно в таких матчах обилия голов не бывает, поэтому думается, что команды обойдутся небольшим количеством точных ударов.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.55.

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    «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 08.12.2024. Прогнозы на футбол. Лондонское дерби завершится вничью?!
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