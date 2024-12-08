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    Стало известно, почему Акинфеев остался в запасе ЦСКА на матч с «Факелом»

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    Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие голкипера Игоря Акинфеева в стартовом составе на матч с «Факелом» в 18-м туре РПЛ.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Сегодня, на матч с "Факелом" недоступными для тренерского штаба по медицинским показаниям будут Сауль Гуарирапа и Саша Зделар. У них небольшие недомогания, они остались в Москве. Через один‑два дня они будут полностью здоровы.

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    • В стартовом составе игру не начинает Игорь Акинфеев, это связано с характеристиками газона — в Воронеже он искусственный. Но при необходимости он сможет появится на поле», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

    Матч «Факел» — ЦСКА пройдет 8 декабря в Воронеже, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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